Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Рыстенко Михаил


25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 2
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 1
24.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля 1
09.04.2018 3 Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
30.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
27.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
13.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
19.01.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
12.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
12.12.2014 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
04.12.2014 Конференция CNews: «ИТ-стратегия 2015» 1
23.10.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
10.09.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
28.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
07.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
02.07.2014 Что делает BI-проект успешным 1
27.06.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
19.06.2014 Конференция CNews: «BI: новые возможности для бизнеса» 1

Публикаций - 57, упоминаний - 58

Рыстенко Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 17
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Rimini Street 38 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Такском - Taxcom 119 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Schneider Electric 409 13
Ситилабс 25 13
Microsoft Corporation 11127 9
VK - Mail.ru Group 2485 8
IBM 3551 7
Veeam Software 250 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
Ланит ГК 1159 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 5
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 5
Instabank - Инстабанк 12 5
SAP SE 3216 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
Naumen - Наумен 342 4
Dynatrace 46 4
Микротест 177 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Samsung Electronics 5702 2
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 2
Panasonic 1158 2
Газпромбанк - ГПБ 693 21
Траско - Trasko 27 21
Аэрофлот 493 16
PepsiCo - Пепсико 95 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
МТС банк 254 13
X5 Group 599 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Интер РАО ПАО 159 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
OKS Group 31 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Уралсиб Банк 390 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
Ингосстрах СПАО 210 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 7
Альфа-Банк 1127 6
ВТБ Банк Москвы 372 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 5
Пробизнесбанк АКБ 109 5
МДМ Банк 150 5
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Правительство Москвы 653 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 4 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 13
Big Data - Большие данные 1136 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
e-Commerce - Электронная коммерция 299 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Rakuten Viber 429 1
Xelent MultiCloud 8 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Microsoft Excel 436 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Commvault Complete Backup&Recovery 15 1
Commvault Activate 8 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
Microsoft Skype 1473 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
WhatsApp Messenger 654 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Урьяс Вадим 76 17
Платонов Михаил 38 15
Антонов Александр 73 14
Валчев Стоян 44 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Абакумов Евгений 103 14
Савцов Игорь 27 14
Сарнацкий Владислав 16 14
Шевченко Владимир 135 14
Чаркин Евгений 182 14
Путятинский Сергей 53 14
Семенихин Игорь 37 13
Хасин Михаил 26 13
Слышкин Василий 54 13
Егоров Владимир 52 13
Васильев Владислав 39 13
Карпов Иван 41 13
Соловьев Алексей 60 13
Нестеров Алексей 79 13
Сирота Юрий 38 13
Сыкулев Андрей 57 13
Генкина Екатерина 24 13
Мискевич Евгений 29 13
Портной Михаил 23 13
Федечкин Сергей 19 13
Трофимова Людмила 31 13
Каюмов Шамиль 34 13
Прохорова Алла 45 13
Ямщиков Владимир 32 13
Богданов Кирилл 91 13
Смык Виталий 27 13
Дьяченко Валерий 66 13
Халматов Максим 45 13
Рубин Адар 28 13
Бурилов Андрей 25 13
Вахнин Павел 51 13
Лебедев Антон 28 13
Клепиков Алексей 77 13
Сотин Денис 102 13
Емелин Александр 25 13
Россия - Российская федерация - РФ 57544 46
Восточная Европа 1682 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 13
Казахстан - Республика 2641 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
Грузия 692 7
Украина 3378 7
Беларусь - Белоруссия 2095 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Россия - Ростовская область 864 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Финляндия - Финляндская Республика 819 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Эстония - Эстонская Республика 418 3
Латвия - Латвийская Республика 450 3
Литва - Литовская Республика 330 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - Липецкая область 292 2
Монголия 172 2
Россия - Севастополь 420 1
Европа 3774 1
Россия - Калужская область 574 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 42
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 21
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
IDC - International Data Corporation 2724 1
CNews Analytics 1991 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 19
CNews AWARDS 291 19
CNews Баттл 34 13
CNews APPWards 36 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766298, в очереди разбора - 669984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще