Gurtam Wialon спутниковый мониторинг транспорта

Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта

12.01.2026 Разработана отечественная альтернатива иностранным системам мониторинга транспорта 1
06.03.2024 Prof-IT Group завершила проект внедрения «1С:УАТ» в компании «Салаир-Транс» 1
23.05.2023 LogistiX автоматизировала работу автотранспортного парка Akfa Logistics 1
30.03.2023 10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк 1
13.02.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис GPS-мониторинга транспорта 1
07.06.2022 «Траско» развивает бизнес с 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП 1
26.04.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис GPS-мониторинга 1
08.02.2022 «Авантерн телематика» ускорила обработку обращений пользователей систем мониторинга транспорта с помощью ITSM 365 1
20.01.2022 На базе терминалов Galileosky создали решение для повышения урожайности 1
25.10.2021 «Совтех» на более чем 50% сократил расходы на автоматизацию техподдержки и выездного сервиса благодаря Okdesk 1
12.04.2021 ITSM 365 интегрирована с платформой мониторинга и интернета вещей Wialon 1
30.09.2020 Итоги исследования в России по сервисному обслуживанию в сфере транспортной телематики 1
15.05.2020 Приборы Galileosky осуществляют учет причин простоя сельскохозяйственной техники 1
23.04.2019 Исследование Omnicomm: рынок транспортной телематики в России растет на 8% в год 1
18.12.2018 «Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта 1
05.04.2017 Cloud4Y предоставил «Русагро-Инвест» облачную инфраструктуру 1
02.03.2017 «Ногинский» контролирует производство молока с помощью системы Wialon 2
04.09.2015 «Виалон Ойл» разработала решение биллинга топливных карт, интегрированное с системой спутникового мониторинга Wialon 1
09.01.2013 Gurtam выходит на рынок М2М-технологий 1
19.10.2012 Системы спутникового мониторинга белорусской компании Gurtam будут использоваться в США 1
16.08.2012 Gurtam анонсировала новое облачное решение для операторов систем GPS- и ГЛОНАСС-мониторинга 1
18.04.2007 Расширяется ГИС-система мониторинга транспорта OMEGA 1

Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 14 7
Galileosky - ГалилеоСкай 20 3
9042 3
Интерра 8 2
СКАУТ 77 2
Омникомм - Omnicomm 169 2
Google LLC 12290 2
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 98 2
Yandex - Яндекс 8520 2
Омега 86 1
LogistiX - Логистикс-Тех 74 1
ТехноКом ГК 12 1
Авантерн Телематика 1 1
АГРОштурман 3 1
БИТ Мастер 1 1
Cloud4Y 301 1
Naumen - Наумен 688 1
1С-Рарус 939 1
AMD Graphics Product Group - ATI 964 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 375 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 71 1
Интерра ГК 3 2
Volkswagen - Traton - Scania 19 2
Volvo Cars 258 2
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпромнефть Ямал 5 1
Caterpillar - 90 1
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 9 1
Русагро Инвест 7 1
Агрокомплекс Ногинский - Агропромышленное предприятие Ногинский 1 1
Салаир-Транс 1 1
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 14 1
Акрон ГК - Acron 60 1
Русагро Группа Компаний 341 1
JCB International 145 1
Газпром нефть 673 1
Uber 340 1
Траско - Trasko 32 1
AKFA 5 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1100 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2118 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 949 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 846 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4685 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7304 2
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 30 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 30 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 969 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 570 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 5
ATI.SU - АТИ.СУ Водитель 15 2
Naumen ITSM365 46 2
Okdesk - Облачные Решения 65 2
Google Android 14741 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 654 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
VK RuStore - Рустор 517 1
БИТ Мастер - ТМ:Корпоративные поездки 2 1
Volkswagen - Traton - Scania One - Scania FMS 2 1
LogistiX LEAD TMS 5 1
Microsoft Office 3970 1
Terrasoft Creatio 98 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 38 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 291 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
Qlik Qlikview 118 1
1С:ERP Управление предприятием 722 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 522 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 692 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 101 1
Google Earth - Google Планета Земля 483 1
Кувшинов Александр 3 3
Кравчик Юрий 2 2
Федулов Кирилл 52 2
Вильде Святослав 74 2
Бейфус Алексей 1 1
Фитисов Андрей 8 1
Шадрин Сергей 3 1
Маныкин Дмитрий 1 1
Страх Денис 1 1
Энтентеев Алексей 1 1
Щурко Алексей 1 1
Рамбаусик Виктор 1 1
Гридасов Денис 2 1
Старых Вячеслав 1 1
Паньков Борис 15 1
Селиванов Александр 5 1
Иванов Александр 105 1
Блинов Дмитрий 45 1
Горбунов Алексей 30 1
Рыстенко Михаил 62 1
Шашков Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157560 10
Беларусь - Белоруссия 6045 4
Европа 24654 3
Казахстан - Республика 5815 2
Нидерланды 3637 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
Россия - УФО - ЯНАО - Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение 4 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Украина 7802 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 334 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45891 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53501 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 693 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18678 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 787 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18284 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 1
Польша - Республика 2003 1
Турция - Турецкая республика 2497 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Узбекистан - Республика 1878 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1024 1
Ближний Восток 3039 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8142 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 353 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 1
Аренда 2583 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3236 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 282 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 442 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 119 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 66 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 619 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3782 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 907 1
Автостат 47 1
