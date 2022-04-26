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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис GPS-мониторинга

В рамках сервиса GPS-мониторинга «АТИ Водитель» добавлена новая функция: теперь его пользователи могут прямо на «Бирже ATI.SU» контролировать все свои активные перевозки на интерактивной карте. Благодаря этому менеджер-логист всегда в курсе местоположения транспортных средств и статусов исполнения заказа.

Сервис ориентирован на перевозчиков и грузоотправителей, которые хотят контролировать перевозку, а также экономить деньги и время сотрудников на постоянных звонках исполнителю. Он позволяет прояснить разные вопросы, возникающие в процессе доставки груза: где сейчас находится машина, время погрузки/разгрузки, отправка подтверждения местоположения транспортного средства заказчику и т.д.

Компаниям-перевозчикам и грузовладельцам, имеющим аккаунт на бирже, чтобы подключить мониторинг, достаточно указать в заказе на перевозку водителя с установленным приложением «АТИ Водитель» или транспортное средство с датчиком, интегрированным с системой мониторинга Wialon. После этого водитель, подтвердивший заказ, увидит в приложении все необходимые детали перевозки: координаты точек погрузки/разгрузки, комментарии к заказу и контактную информацию. Также сможет из приложения перейти в любой удобный навигатор.

Сразу же после взятия заказа в работу местоположение транспортного средства начнет отображаться на интерактивной карте. Его перемещение отслеживается по GPS/ГЛОНАСС-модулю в смартфоне или через датчик системы Wialon, если он установлен на самой машине.

В апреле 2022 г. сервис «АТИ Водитель» дополнился новой функциональностью, важной для логистов. Добавлена возможность отслеживания на онлайн-карте одновременно всех активных заказов, тогда как до этого можно было выбрать только один заказ. Активные заказы теперь можно фильтровать по подразделениям фирмы, ответственным менеджерам, статусам и источнику данных сразу на общей карте. Также улучшен пользовательский опыт отслеживания автомобиля через датчики системы Wiaon – на ATI.SU много пользователей, которые устанавливают на свой транспорт такие устройства. Страница веб-сервиса для них стала более удобной и интуитивно понятной.

Сервис «АТИ Водитель» бесплатный для пользователей и развивается как часть экосистемы «Биржи ATI.SU» с осени 2020 г. За это время разработчики несколько раз добавляли в него новые функции.

«Мониторинг транспорта – один из самых динамично развивающихся сервисов биржи и в данный момент один из самых востребованных. В сегодняшних условиях, когда в логистических цепочках происходят постоянные сбои, вопросы, связанные с отслеживанием актуального статуса доставки грузов, вышли на первый план. И грузовладельцы, и перевозчики заинтересованы в том, чтобы процесс доставки был максимально прозрачным. Это позволяет оперативно реагировать на изменения в сроках доставки и корректировать договоренности», – сказал основатель и управляющий «Биржи грузоперевозок ATI.SU» Святослав Вильде.

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