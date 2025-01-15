Вильде Святослав
Вильде Святослав и организации, системы, технологии, персоны:
|ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 81 61
|AMD Graphics Product Group - ATI 943 38
|1С 8213 4
|SAP SE 5276 3
|Google LLC 11775 1
|Цифра ГК 2426 1
|ВТБ - ПГК Диджитал 7 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
|Федоткин Сергей 2 2
|Малаховский Тимофей 1 1
|Дианов Эдуард 1 1
|Ушенин Алексей 9 1
|Газманов Филипп 3 1
|Белоусов Михаил 4 1
|Бегус Виталий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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