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Вильде Святослав



15.01.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» и «Т-Банк» интегрировали онлайн-сервис T-ID для компаний и пользователей 1
19.11.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила перечень транспортных средств для мониторинга цен в сервисе «Средние ставки» 1
06.11.2024 Отслеживание транспорта в мобильном приложении «АТИ Водитель» от «Биржи ATI.SU» стало проще 1
07.10.2024 «Биржа ATI.SU» расширила возможности работы с избранными грузами 1
24.09.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила мобильную версию сервиса автоматизации взаимодействия со складами 1
30.08.2024 ATI.SU и «Фура» подписали эксклюзивное партнерство по развитию ИТ-продукта «Автоторги» 1
27.08.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» анонсирует обновления сервиса копирования грузов 1
04.07.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Выгодные направления» 1
06.06.2024 Сбербанк и ATI.SU подписали соглашение о сотрудничестве 1
14.05.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Выгодные направления» 1
17.04.2024 ATI.SU: Проблемы с трансграничными платежами тормозят рынок международных перевозок 1
11.04.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU» 1
19.02.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила онлайн-сервис страхования ответственности грузоперевозчика 1
01.02.2024 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» продолжает развивать сервис копирования грузов с других логистических платформ 1
09.11.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Поиск активных перевозчиков» 1
02.11.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» встроила сервис взаимодействия со складами в цепочку автоматизированного управления перевозками 1
26.10.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера» 1
11.10.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» доработала функциональность сервиса по поддержке сборных грузов и догрузов 1
27.07.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила API сервиса для работы со складами «Временные окна» 1
03.07.2023 Компания «Дикарготранс» внедрила сервис мониторинга «АТИ водитель» 1
21.06.2023 ATI.SU открыла возможность использовать поправочные коэффициенты в сервисе «Средние ставки» 1
05.06.2023 ATI.SU представила расширение своего API для интеграции с продуктами «1С» 1
29.05.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис отчетов для перевозчиков 1
23.05.2023 В СЭД «АТИ-доки» запущен редактор универсальных передаточных документов 1
16.05.2023 ГК «Маршал» внедряет SaaS-платформу «Площадки Ati.su» в свои бизнес-процессы 1
17.04.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила проект по переводу экспедиторов в цифровую среду 1
10.04.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила API для анализа цен 1
27.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила индивидуальные настройки в сервисе «Заказы» 1
15.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила сервис «Конструктор отчетов» 1
09.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис автоматизации взаимодействия со складами 1
28.02.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис мониторинга средних ставок на грузоперевозки 1
13.02.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис GPS-мониторинга транспорта 1
11.01.2023 На открытых «Площадках ATI.SU» запущены фильтры для поиска партнеров 1
13.12.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис открытые «Площадки ATI.SU» 1
01.12.2022 ПГК оптимизировала работу с контрактами с помощью нового сервиса экосистемы ATI.SU 1
14.11.2022 Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su» 1
24.10.2022 «Биржа Ati.su» открыла представительство в Узбекистане 1
17.10.2022 «Биржа грузоперевозок Ati.su» обновила сервис «Контрактное распределение грузов» 1
05.09.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила мобильное приложение «АТИ грузы и транспорт» 1
30.08.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила образовательную платформу «Академия ATI.SU» 1

Публикаций - 61, упоминаний - 61

Вильде Святослав и организации, системы, технологии, персоны:

ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 81 61
AMD Graphics Product Group - ATI 943 38
8213 4
SAP SE 5276 3
Google LLC 11775 1
Цифра ГК 2426 1
ВТБ - ПГК Диджитал 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Volvo Cars 253 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Renault Groupe 158 1
Iveco 12 1
iTrend 13 1
Стандарт Курганский мясокомбинат 1 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Дикарготранс 1 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 1
Loginet - Логинет Рус 7 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 16
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 4
Оповещение и уведомление - Notification 4605 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 3
Оцифровка - Digitization 4540 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 3
Калькулятор - Calculator 341 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 239 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
ATI.SU - АТИ.СУ Площадки 19 17
ATI.SU - АТИ.СУ Водитель 14 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 9
Microsoft Office 3734 5
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
Google Android 13994 3
ATI.SU - АТИ.СУ Мессенджер 3 3
ATI.SU - АТИ-доки 10 3
Apple iOS 7809 2
Apple - App Store 2890 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 2
ATI.SU - АТИ.СУ Грузы 2 2
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 21 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 119 2
Apple macOS 2059 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Electron - фреймворк 80 1
Microsoft Windows 15656 1
VK RuStore 327 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 25 1
Федоткин Сергей 2 2
Малаховский Тимофей 1 1
Дианов Эдуард 1 1
Ушенин Алексей 9 1
Газманов Филипп 3 1
Белоусов Михаил 4 1
Бегус Виталий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 27
Беларусь - Белоруссия 5638 20
Казахстан - Республика 5525 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Европа 21767 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Армения - Республика 2280 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Польша - Республика 1959 1
Монголия 347 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - СФО - Республика Тыва 304 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Грузия 1240 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
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Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 347 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 325 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
ATI.SU - АТИ.СУ Академия 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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