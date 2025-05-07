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Золотарева Мария



07.05.2025 ИТ-стартап сына Газманова задолжал десятки миллионов по налогам 1
21.09.2011 Россия: ИТ-специалисты попали в Топ-10 "жертв хэдхантеров" 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Золотарева Мария и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5324 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3115 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 154 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28202 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7006 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12293 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24625 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Apple iOS 7940 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148145 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2441 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4996 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 741 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10111 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6146 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5678 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16648 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14014 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24671 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4477 1
IHS iSuppli 397 1
IDC - International Data Corporation 4916 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357981, в очереди разбора - 757595.
Создано именных указателей - 174259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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