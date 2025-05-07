Получите все материалы CNews по ключевому слову
Золотарева Мария
|07.05.2025
|ИТ-стартап сына Газманова задолжал десятки миллионов по налогам 1
|21.09.2011
|Россия: ИТ-специалисты попали в Топ-10 "жертв хэдхантеров" 1
Золотарева Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
|Apple iOS 7940 1
|Google Android 14215 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148145 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357981, в очереди разбора - 757595.
Создано именных указателей - 174259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.