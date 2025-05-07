Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174283
ИКТ 13558
Организации 10602
Ведомства 1457
Ассоциации 996
Технологии 3441
Системы 25490
Персоны 74769
География 2830
Статьи 1513
Пресса 1212
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2622
Мероприятия 850

Fura Фура

Fura - Фура


07.05.2025 ИТ-стартап сына Газманова задолжал десятки миллионов по налогам 1
15.12.2021 Российский сервис по организации грузоперевозок Fura за год заработал в США $20 млн 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Fura и организации, системы, технологии, персоны:

FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
AB InBev Anheuser Busch 9 1
Armstrong&Associates 1 1
Kraft Heinz - Крафт Хайнц 10 1
Coca-Cola Company 255 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 205 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2126 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1311 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12785 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Газманов Филипп 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148145 1
Америка - Американский регион 2172 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52511 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7225 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4996 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19100 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358070, в очереди разбора - 757422.
Создано именных указателей - 174283.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153