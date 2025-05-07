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Fura Фура
|07.05.2025
|ИТ-стартап сына Газманова задолжал десятки миллионов по налогам 1
|15.12.2021
|Российский сервис по организации грузоперевозок Fura за год заработал в США $20 млн 1
Fura и организации, системы, технологии, персоны:
|FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
|AB InBev Anheuser Busch 9 1
|Armstrong&Associates 1 1
|Kraft Heinz - Крафт Хайнц 10 1
|Coca-Cola Company 255 1
|PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 205 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148145 1
|Америка - Американский регион 2172 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52511 1
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