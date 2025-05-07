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Саркисян Геворк



07.05.2025 ИТ-стартап сына Газманова задолжал десятки миллионов по налогам 1
09.12.2009 Innova развернула ИТ-инфраструктуру на базе дата-центра «Ай-Теко» 1
21.07.2008 Lineage 2 официально в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Саркисян Геворк и организации, системы, технологии, персоны:

NCsoft 101 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30412 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17334 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13652 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1661 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20433 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4013 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11307 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
NCSoft Lineage 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 148145 2
Южная Корея - Республика 6720 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14230 1
Америка - Американский регион 2172 1
Европа 21897 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14275 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52511 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11100 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 124 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1980 1
Аудит - аудиторский услуги 2787 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8716 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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