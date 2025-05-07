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Саркисян Геворк
|07.05.2025
|ИТ-стартап сына Газманова задолжал десятки миллионов по налогам 1
|09.12.2009
|Innova развернула ИТ-инфраструктуру на базе дата-центра «Ай-Теко» 1
|21.07.2008
|Lineage 2 официально в России 1
Саркисян Геворк и организации, системы, технологии, персоны:
|NCsoft 101 2
|Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
|Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
|FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
|NCSoft Lineage 97 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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