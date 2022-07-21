Т1 Сервионика - ТрастИнфо

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 5 481 722 362 ₽*
|21.07.2022
ЦОД «ТрастИнфо» ввёл в эксплуатацию четвёртую дизельную электростанцию и систему туманообразования
Дата-центр «ТрастИнфо» (ГК «Айтеко») провел ряд технических обновлений, которые положительно сказываются на обеспечении надежной и бесперебойной работы. Подробнее об этом рассказал технический директор дат
|26.03.2021
Чек-лист миграции в ЦОД: лучшие практики «ТрастИнфо» и «АйТеко»
«АйТеко» и коммерческий ЦОД «ТрастИнфо» приглашают вас на совместный вебинар, посвященный лучшим практикам миграции ИТ-инфраструктуры. Для всех участников вебинара — подарок. Бесплатный месяц аренды в дата-центре «Траст
|02.10.2019
Завершился очередной этап модернизации дата-центра «Трастинфо»
Дата-центр «Трастинфо» завершил очередной этап модернизации: система охлаждения ЦОДа усилена современным высокопроизводительным чиллером компании Schneider Electric Uniflair BREF2812A, доработанным под тре
|29.08.2019
ЦОД «Трастинфо» и «Энергон» завершили проект по модернизации системы бесперебойного питания
Дата-центр «Трастинфо» и «Энергон» успешно завершили новый этап модернизации ЦОДа – обновление системы бесперебойного электроснабжения. Поэтапная замена аккумуляторных батарей ИБП проводилась без остановки
|20.08.2019
Дата-центр «Трастинфо» успешно прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS
Дата-центр «Трастинфо» и компания «Диалогнаука» успешно завершили проект по сертификации ЦОДа, находящегося под управлением компании «Сервионика» (группа «Ай-теко»). «Трастинфо» вновь подтвердил соо
|20.08.2018
ЦОД «Трастинфо» перевел инфраструктуру на новый уровень надежности
ЦОД «Трастинфо» (под управлением «Сервионика» (ГК «АйТеко») объявил о завершении очередного этапа модернизации – его специалисты совместно с представителями сервисной организации реализовали комплек
|26.04.2017
«ДиалогНаука» подтвердила соответствие ЦОД «Трастинфо» стандарту PCI DSS 3.2
Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела ежегодный сертификационный аудит дата-центра «ТрастИнфо», находящегося под управлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), на соответствие требованиям стандарта защиты данных платежных карт PCI DSS 3.2. Результаты аудита подтвердили, что
|30.01.2017
«Домашние деньги» перевели ИТ-инфраструктуру в ЦОД «Трастинфо»
Компания российского рынка микрофинансирования «Домашние деньги» перевела свою ИТ-инфраструктуру в дата-центр «ТрастИнфо», который находится под управлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»). Таким образом, «Домашние деньги» получили возможность развивать свой бизнес на базе производительной платформ
|28.10.2016
Банк «Открытие» создал частное «облако» на базе ЦОД «ТрастИнфо»
Банк «Открытие» и компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») запустили совместный проект по созданию частного «облака» на базе ЦОД «ТрастИнфо». Об этом CNews сообщили в «Сервионике». «Облачные технологии только начинают свой путь в российской банковской сфере. С переходом в “облако” мы выигрываем по важнейшему показателю —
|12.10.2016
«ТрастИнфо» и «Первый ОФД» запустили сервис по онлайн-передаче фискальных данных в ФНС
од брендом «Первый ОФД», был необходим партнер, гарантирующий бесперебойную работу и защиту больших объемов информации. Изучив существующие на рынке предложения, оператор остановил свой выбор на ЦОД «ТрастИнфо», находящемся под управлением «Сервионики». На его базе «Первый ОФД» также организует предоставление дополнительных услуг: формирование и отправку электронных чеков для интернет-торго
|19.02.2016
«ТрастИнфо» подвел итоги модернизации инженерных систем в 2015 г.
Дата-центр «ТрастИнфо», находящийся под управлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), завершил в 2015 г. масштабную программу плановой модернизации инженерных систем. Реализовано более 20 внутренних пр
|18.11.2015
«ДиалогНаука» сертифицировала ЦОД «Трастинфо» на соответствие требованиям PCI DSS
Дата-центр «ТрастИнфо», находящийся под управлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), прошел сертификационный аудит компании «ДиалогНаука», системного интегратора в области информационной безопасности,
|30.09.2015
«ТрастИнфо» модернизировал систему гарантированного электроснабжения ЦОД
Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), игрок российского рынка аутсорсинга и облачных сервисов, объявила о запуске третьей резервной дизель-генераторной установки в дата-центре «ТрастИнфо», соответствующем уровню надёжности Tier III. Как сообщили CNews в «Ай-Теко», новая дизель-генераторная установка (ДГУ) позволила на 50% увеличить резервные мощности системы гарантиро
|25.05.2015
«Сервионика»: внешний ЦОД — верное решение
показателю 2013 г. Основу бизнеса компании составляют облачные услуги, ИТ-аутсорсинг, услуги ЦОД («ТрастИнфо»). Дата-центр «ТрастИнфо», находящийся под управлением «Сервионики», сегодня
|22.04.2015
MSK-IX открывает новый узел обмена трафиком на базе ЦОД «ТрастИнфо»
На технической площадке дата-центра «ТрастИнфо», находящегося под управлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), открыт новый узел обмена интернет-трафиком компании MSK-IX. К сети MSK-IX подключены более 600 операторов связи, п
|11.12.2014
ЦОД «ТрастИнфо» включил в свою инфраструктуру суперсервер Inspur
По условиям соглашения о сотрудничестве между ГК «Ай-Теко» и китайской корпорацией Inspur, в ЦОДе «ТрастИнфо», находящемся под управлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), впервые в России будет размещен новейший сервер Inspur TS K1, поддерживающий 256 процессорных ядер на базе единой о
|21.08.2014
Дата-центр «ТрастИнфо» получил сертификат соответствия PCI Data Security Standart
Дата-центр «ТрастИнфо», находящийся под управлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), получил сертификат соответствия PCI Data Security Standart, подтвердивший надежность дата-центра в части шифрования
|12.12.2013
Дата-центры заполнены ИТ-оборудованием на три четверти
единственным, который прошел сертификацию по стандарту TIER III. Он рассчитан на более чем 700 стоек и по этому показателю в полтора-два раза уступает крупнейшим дата-центрам Москвы (Nord DataLine, «ТрастИнфо», DataSpace1). Реальное использование мощностей сильно отличается от потенциальных возможностей провайдеров. Например, «МегаФон» пока не определился, каким образом использовать сущест
|21.05.2013
«Сервионика» расширяет возможности ЦОД «ТрастИнфо»
Компания «Сервионика» (группа компаний «Ай-Теко») сообщила о пересмотре своей стратегии развития вычислительных мощностей центра обработки данных «ТрастИнфо» и выделения ресурсов для новых и существующих клиентов. В условиях серьезного дефицита свободных стоек и серверов в российских ЦОД новая инициатива компании позволяет заказчикам быст
|08.04.2011
Финны отказались покупать московский ЦОД «Ай-Теко»
Как стало известно CNews, финский сервис-провайдер Tieto не смог завершить сделку по приобретению у российского системного интегратора «Ай-Теко» компании «Трастинфо», управляющей одноименным дата-центром на Варшавском шоссе в Москве. Как рассказал CNews основатель и председатель совета директоров «Ай-Теко» Алексей Ремизов, стороны уже полностью п
|02.09.2010
Tieto получила контроль над ЦОДом «Ай-Теко»
полнительный вице-президент компании Пекка Вильякайнен (Pekka Viljakainen) по кличке Бульдозер (Bulldozer, ее топ-менеджер использует даже в своей корпоративной почте). Компания, получившая название «Трастинфо», создана в форме закрытого акционерного общества. У нее будет лишь два акционера, мажоритарная доля у - финской компании, миноритарная – у российской. Процент участия сторон в капита
|09.12.2009
Innova развернула ИТ-инфраструктуру на базе дата-центра «Ай-Теко»
Компания «Ай-Теко» реализует долгосрочный проект по предоставлению услуг собственного коммерческого дата-центра «Траст-Инфо» российскому издателю онлайн-игр – компании Innova. В целях обеспечения надежной ИТ-основы для дальнейшего развития бизнеса, а также минимизации рисков, связанных с эксплуатацией выч
