ЦОД «ТрастИнфо» ввёл в эксплуатацию четвёртую дизельную электростанцию и систему туманообразования

Дата-центр «ТрастИнфо» (ГК «Айтеко») провел ряд технических обновлений, которые положительно сказываются на обеспечении надежной и бесперебойной работы. Подробнее об этом рассказал технический директор дата-центра «ТрастИнфо» Геннадий Дунаев.

В эксплуатацию введена четвертая дизельная электростанция (ДЭС) ДГУ Wilson «Р2250-IX», мощность которой составляет 2000 кВА/1600 кВт. «ТрастИнфо» располагает единой системой гарантированного электроснабжения (СГЭ). Все электростанции синхронизированы между собой и работают в параллельном режиме с равномерным распределением нагрузки. При отключении питания ДГУ продолжают работать 72 часа под 100% загрузкой. Установка новой ДЭС позволила увеличить надёжность СГЭ в единой системе электроснабжения ЦОД.

С учетом увеличения числа ДЭС была доработана и введена в эксплуатацию собственная система мониторинга СГЭ. Также в настоящее время ведутся работы по включению подсистемы гарантированного электроснабжения в единую систему мониторинга ЦОД.

«Дополнительный новый ДГУ в единой системе электроснабжения дата-центра является гарантом его бесперебойной работы», – отмечает Геннадий Дунаев.

Также в промышленную эксплуатацию введена система туманообразования. Она предназначена для предохлаждения воздуха, поступающего в холодильные машины – чиллеры Geoclima и Uniflaer. Запуску системы предшествовал период опытной эксплуатации.

Чиллеры являются основным механизмом для обеспечения работы всей системы холодоснабжения в целом. Система туманообразования работает по принципу распыления воды форсунками высокого давления и создает подходящий уровень влажности, охлаждая воздух. Использование такого охлажденного воздуха значительно уменьшает нагрузку на компрессоры чиллеров, повышает эффективность их работы. Это подтверждается снижением потребления электроэнергии при стабильно низкой температуре воды в системе холодоснабжения.

«Использование системы туманообразования положительно влияет на работу системы холодоснабжения ЦОД, – поясняет Геннадий Дунаев. – Ранее при высоких внешних температурах мы фиксировали повышенный уровень нагрузки на компрессоры чиллеров. В свою очередь это уменьшало их эффективность и ускоряло выработку своего технологического ресурса. Теперь же благодаря охлаждению туманом мы оптимизируем не только расход энергии на чиллерной группе, но и значительно снижаем расходы, связанные с внеплановыми ремонтами компрессоров».