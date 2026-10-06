Власти продолжат поддержку отечественной радиоэлектроники. До 2029 года выделят 35,7 миллиардов субсидий

Объем субсидирования производства радиоэлектроники составит около 35,7 млрд руб. до 2029 г. Сохранит Правительство России и возможность льготного кредитования - на возмещение расходов банкам в бюджете предусмотрено около 2,3 млрд руб. на этот же период. Ранее Минпромторг планировал перейти исключительно на систему льготного кредитования, но по мнению ряда производителей, полностью отказаться от субсидий при нынешней конъюнктуре рынка в России было бы невозможно.

Сохранение субсидий

Правительство России сохранит субсидирование радиоэлектроники вплоть до 2029 г., пишет «Коммерсант».

В октября 2026 г. Минпромторг России не стал отказываться от субсидирования программ по радиоэлектронике. Российским производителям в проекте бюджета предусмотрено до 35,7 млрд руб. на создание электронной компонентной базы и модулей в период с 2027 по 2029 гг.

Кроме того, субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) выделены Российскому научному фонду в размере 2,8 млрд руб. на 2027-2028 гг. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028-2029 гг.

Unsplash - Zan Lazarevic Российские власти сохранили субсидирование радиоэлектроники и выделят около 35,7 млрд руб. до 2029 г.

Ранее CNews писал, что Минпромторг рассматривал возможность отказаться от субсидирования и перейти на льготное кредитование. Предполагалось, что уже с 2026 г. производителям электроники станет доступно льготное кредитование через Фонд развития промышленности, а субсидии на НИОКР ведомство планировало сохранить.

Льготное кредитование сохраняется

На льготное кредитование в бюджете также предусмотрены средства. Правительство России может направить около 2,3 млрд руб. в 2027-2029 гг. на возмещение расходов по льготному кредитованию проектов в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности.

Бюджет национальной программы

Совокупный бюджет национальной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» составит: 140,4 млрд руб. в 2027 г.; 132,1 млрд руб. в 2028 г.; 126,8 млрд руб. в 2029 г.

Всего Минпромторг планировал направить 428 млрд руб. с 2026 г. по 2028 г.

Цели национальной программы

Согласно национальной программе, к 2030 г. доля российской электроники на внутреннем рынке должна достичь не менее 70%, а совокупная выручка организаций электронной и радиоэлектронной промышленности - вырасти до 6,3 трлн руб.

В 2025 г., по данным Минпромторга, рынок радиоэлектроники составил около 4 трлн руб., а доля российских производителей - 62%.

Прямая финансовая поддержка сосредоточена на критическом базисе отрасли - электронных компонентах и электронном машиностроении, сообщил «Коммерсант» представитель Минпромторга. Работа по этим направлениям будет продолжена через Фонд перспективных исследований и Российский научный фонд.

Оценки производителей

«Субсидии будут сохраняться до последнего, и вряд ли от механизма откажутся в нынешней ситуации - отрасли требуется значимая государственная поддержка», - считает представитель производителя электроники Fplus. В компании также отмечают, что полезными могли бы стать новые механизмы, например компенсация затрат конечному пользователю за приобретение отечественной техники.

Источник «Коммерсант» в одном из производителей электроники полагает, что сохранение субсидий носит временный характер и может оказаться отложенным финансированием для ранее одобренных проектов. При этом он подчеркивает: поскольку частного капитала на развитие электроники практически нет, любая помощь критична.

Почему важны оба механизма

Кредит хорошо работает там, где уже есть понятная экономика проекта: известно, что производить, кому продавать, сколько продукции можно выпускать и за счет каких доходов возвращать заем, отмечает финансовый директор холдинга контрактной разработки электроники SNDGLOBAL Владислав Бабюк. В электронике значительная часть затрат возникает раньше, и до получения стабильной выручки может пройти несколько лет. На ранних стадиях, характерных для российской электроники, государство вынуждено брать на себя часть технологического риска. Совмещение субсидий с льготным кредитованием позволяет привлечь значительно больший объем средств, подчеркивает он.