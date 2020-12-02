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ДГУ
Дагестанский государственный университет


02.12.2020 REG.RU запускает ЦОД 2
12.11.2019 Tier Standard: уровни надежности ЦОД и их различия 1
14.10.2019 «Хайтэк» обеспечила электроснабжение ЦОДа DTL с иммерсионным охлаждением 2
05.03.2019 «Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг» 1
31.01.2019 «Инфосистемы джет» построила контейнерный ЦОД для ABI Product 1
22.08.2018 IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино 1
05.04.2018 Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы 1
07.12.2017 МТС запустила собственную платформу для промышленного интернета вещей 1
17.08.2017 «Астерос» модернизировал ИТ-инфраструктуру завода «Акрихин» 1
22.12.2016 Счастливого нового ЦОДа! Как без проблем запустить дата-центр 2
19.09.2016 «Миран-2» запустил в коммерческую эксплуатацию второй модульный ЦОД от GreenMDC 1
19.09.2016 «Аэрофлот» построил новый модульный ЦОД вместе с «Техносервом» и HPE 1
10.03.2016 «Мегафон» установил энергетические комплексы на основе ветрогенерации на базовых станциях в Мурманской области 1
01.03.2016 Как нечаянно сломать ЦОД: 13 методов, опробованных на практике 1
19.01.2016 Дата-центр «М1» Stack Group получил сертификат Tier III Uptime Institute 1
06.11.2015 «Акцент» завершил строительство ЦОД для «ТИНРО-центра» 1
30.09.2015 «ТрастИнфо» модернизировал систему гарантированного электроснабжения ЦОД 1
02.03.2015 DataLine запустила первую очередь дата-центра Nord 4 1
03.09.2014 «Техносерв» создал систему онлайн-мониторинга для ЦОД «Ашан Россия» 2
17.06.2013 «АМТ-Груп» создала ЦОД для «Гражданских самолетов Сухого» 1
21.01.2013 «Техносерв» спроектирует и поставит ДГУ для резервного электроснабжения технологического оборудования РТРС 1
25.12.2012 «ДатаДом» создала новую систему электропитания для ВТБ24 2
05.11.2012 Как оценить зависимость бизнеса от ИТ 1
10.10.2012 DataSpace: Сертифицированный Tier III ЦОД в Москве 2
25.09.2012 Optima оснастила ЦОД для НИИ «Восход» 1
30.08.2012 «Ашан Россия» доверил «Техносерву» сервисное обслуживание инженерной инфраструктуры своего ЦОДа 1
15.08.2012 «Инсистемс» построила инженерную инфраструктуру для нового вычислительного центра «Альфа-Банка» 2
02.08.2012 «Стинс Коман» обеспечила непрерывность бизнес-процессов «ЮниКредит Банка» 1
25.07.2012 «Техносерв» обеспечит резервным электроснабжением объекты РТРС во всех федеральных округах РФ 2
26.06.2012 Datadome провела независимую оценку инженерной инфраструктуры ЦОД в Челябинске 1
30.05.2012 «Астерос» модернизировала два ЦОДа «Северстали» 1
07.11.2011 Optima провела обслуживание энергооборудования на сетях связи «Ростелекома» в ЮФО 2
01.11.2011 «Обит» построил новый дата-центр в Санкт-Петербурге 1
25.10.2011 Optima services обеспечит ЦОД РЖД электричеством 2
09.03.2011 Философия дата-центра: что на самом деле нужно бизнесу? 1
18.11.2010 Строительство крупных российских ЦОДов "на коленке" закончилось 2
07.09.2010 «Филанко» обеспечила бесперебойную работу дата-центра DataHouse.ru в Санкт-Петербурге 1
25.03.2010 Открытие ЦОД StoreData в центре Москвы: подробности проекта 1
24.07.2009 Российский рынок ЦОД боится дорогого обслуживания 1
28.04.2009 «Техносерв» построил мобильный ЦОД для «Иркута» 1

Публикаций - 45, упоминаний - 56

ДГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Microsoft Corporation 11168 2
3779 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Крок 1221 1
Optima Services 18 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Астерос - Asteros 531 1
Powercom - Пауэрком 27 1
Мастертел - МТ Телеком 45 1
Google LLC 7177 1
Синтерра - Synterra 570 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Relcom Data - Релком Дата 4 1
Акцент 12 1
Миран - Miran 21 1
VMware 1830 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 1
Alibaba Cloud 26 1
3data - 3дата 32 1
Сервионика - Servionica 164 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
Uptime Institute 159 1
Legrand 47 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
Инфосистемы Джет 675 1
SBCloud - СБКлауд 31 1
Citrix Systems 571 1
Oracle Corporation 3363 1
IBM 3557 1
Huawei 2733 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Global CIO 28 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
OpenStack 347 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 21 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Белоусов Сергей 217 1
Королюк Алексей 86 1
Бородачев Дмитрий 5 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Хала Илья 21 1
Никитин Александр 11 1
Тонких Александр 1 1
Широков Александр 18 1
Щепилов Евгений 35 1
Арибжанов Наиль 1 1
Орлов Алексей 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Европа 3788 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
N+1 - Издание 94 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
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