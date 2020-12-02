Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДГУ
Дагестанский государственный университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 56
ДГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABI Product - АБИ Продакт 10 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
|Global CIO 28 1
|Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
|Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
|Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 7 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Королюк Алексей 86 1
|Бородачев Дмитрий 5 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Хала Илья 21 1
|Никитин Александр 11 1
|Тонких Александр 1 1
|Широков Александр 18 1
|Щепилов Евгений 35 1
|Арибжанов Наиль 1 1
|Орлов Алексей 10 1
|N+1 - Издание 94 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru