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Индексная книга (каталог) CNews*
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ДГУ Дагестанский государственный университет

ДГУ - Дагестанский государственный университет

СОБЫТИЯ


30.07.2026 НИЯУ МИФИ и «Первый Бит» выстроили сквозной цифровой контур закупочной и финансовой деятельности с подключением к сервисам электронного Правительства России 1
24.07.2026 Гигантский российский страховщик потребовал от ЦОД устойчивости к атакам БПЛА 1
23.07.2026 ТИМ-сигнал принят: «Уфанет» усилил проектирование с nanoCAD 1
08.06.2026 Positive Education: 2000 студентов отработали расследование кибератак на тренажере PT EdTechLab 1
02.06.2026 Более 60% дата-центров планируют перестроить системы распределения электроэнергии 1
28.05.2026 Импортозамещение в ЦОД перестало быть самоцелью — на первый план вышли надежность и совокупная стоимость владения 1
20.04.2026 ITFB Group усилила экспертизу в проектировании и строительстве ЦОД и инженерной инфраструктуры 1
29.10.2025 IXcellerate ввела в эксплуатацию новый ЦОД − MOS3 1
23.06.2025 3data модернизировала дата-центр «М8» и обеспечила дополнительные ИТ-мощности для клиентов 1
04.03.2025 «Кит-системс» и GreenMDC построили модульный ЦОД для машиностроительного холдинга 1
03.03.2025 Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы 1
13.09.2024 Powercom расширила линейку трехфазных промышленных ИБП Vanguard-II-33 1
25.07.2024 Powercom расширила линейку трехфазных промышленных ИБП Vanguard-II-33 1
20.06.2024 Nubes завершает строительство второго дата-центра 1
04.04.2024 «Первый Бит» перевел на электронный документооборот СМЭУ Томской области 1
15.08.2023 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Рынок ЦОД претерпел существенные изменения и адаптировался к новым реалиям

 1
15.08.2023 Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования 1
17.07.2023 OCS начинает сотрудничество с компанией EnSmart Power 1
20.06.2023 «Первый бит» и РТУ МИРЭА разработали единое цифровое пространство для документооборота 1
28.03.2023 Как оптимизировать ИТ-инфраструктуру в новых условиях 1
27.02.2023 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, «Свободные Технологии Инжиниринг»: Мы будем запускать 5-6 новых региональных ЦОД в год

 1
24.08.2022 АРПП «Отечественный софт» заключила соглашения о сотрудничестве с Минцифры Республики Дагестан и Дагестанским госуниверситетом 2
21.07.2022 ЦОД «ТрастИнфо» ввёл в эксплуатацию четвёртую дизельную электростанцию и систему туманообразования 1
02.06.2022 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation

 1
05.04.2021 Продукты «Ред софт» внедрены в учебный процесс ДГУНХ 1
21.12.2020 Максим Михайличенко, «ИНГРОСС Лтд» -

Надежный ЦОД нельзя построить без качественного проектирования

 1
02.12.2020 REG.RU запускает ЦОД 1
05.06.2020 Как защитить ЦОД от перебоев в электропитании 1
25.11.2019 Александр Переведенцев, INLINE Technologies -

К применению решений с высокой энергоэффективностью надо подходить прагматично

 1
22.11.2019 Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет» -

ЦОДы, построенные в начале «нулевых», нужно разбирать и строить заново

 1
12.11.2019 Tier Standard: уровни надежности ЦОД и их различия 1
14.10.2019 «Хайтэк» обеспечила электроснабжение ЦОДа DTL с иммерсионным охлаждением 1
05.03.2019 «Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг» 1
31.01.2019 «Инфосистемы джет» построила контейнерный ЦОД для ABI Product 1
22.08.2018 IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино 1
05.04.2018 Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы 1
07.12.2017 МТС запустила собственную платформу для промышленного интернета вещей 1
29.08.2017 Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро» 1

Публикаций - 85, упоминаний - 87

ДГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
9594 6
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 4
Powercom - Пауэрком 76 4
Schneider Electric 614 4
IXcellerate - Икселерейт 153 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 3
Optima Services 36 3
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
Microsoft Corporation 25774 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Крок - Croc 1964 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 3
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 42 3
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 3
3data - 3дата 104 3
НСТ - Новые сервисные технологии 49 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 2
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 29 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 34 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 19 2
Nubes - Нубес 75 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Yandex - Яндекс 9215 2
Huawei 4675 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Selectel - Селектел 544 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 2
Linx - Связь ВСД 163 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
UPS 216 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
Альфа-Банк 1979 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Caterpillar - 93 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 1
ЭлектроСвязьМонтаж НПО 1 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Zeppelin Cat - Zeppelin Russland - Цеппелин Русланд 6 1
Orenair - Икар авиакомпания - Pegas Fly 4 1
Аэрофлот - Россия ГТК Авиакомпания - Донавиа - Аэрофлот-Дон 12 1
Милком 1 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Роснефть Дагнефть 1 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Тулаавтодор ГУ ТО 2 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 3
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 61
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 32
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 31
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 25
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 13
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 109 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 12
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 11
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 136 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 10
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 10
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 10
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 9
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 9
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 8
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 8
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 107 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 8
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2491 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 6
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 3
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 3
IXcellerate ЦОД MOS3 - IXcellerate ЦОД Moscow Three 10 3
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 37 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 3
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 2
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 2
ИндаСофт - I-WS - InduSoft Web Studio 4 2
Nubes Alto 18 2
Linux OS 11533 2
Apple iPhone 6 4861 2
Depositphotos - фотобанк 405 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 42 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 51 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Legrand Keor - Legrand Arhimod - серия ИБП 9 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 1
Cisco MDS SAN 22 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
AMD Radeon GPU Profiler (RGP) 11 1
Schneider Electric InRow 27 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 22 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
МегаФон - Синтерра IP-MPLS телекоммуникационная сеть 12 1
1С:Документооборот государственного учреждения 1 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent Stack.Куб МЦОД 7 1
Переведенцев Александр 8 3
Хала Илья 49 2
Корнеев Сергей 84 2
Сорокин Олег 6 2
Вирцер Евгений 43 2
Закрепин Евгений 62 2
Степаненко Василий 49 2
Гершун Михаил 3 2
Клименко Федор 26 1
Кузнецов Александр 162 1
Данильянц Алексей 21 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Нефедов Владислав 13 1
Щербина Александр 7 1
Никитин Александр 23 1
Тонких Александр 1 1
Широков Александр 25 1
Мироненко Александр 9 1
Солодовников Алексей 20 1
Гук Андрей 41 1
Луковников Михаил 20 1
Шелепов Владимир 25 1
Буторин Дмитрий 14 1
Назипов Дмитрий 86 1
Щепилов Евгений 36 1
Диденко Сергей 23 1
Цикалюк Сергей 4 1
Ахмедов Руслан 9 1
Филиппов Андрей 8 1
Арибжанов Наиль 5 1
Бекмамбетов Тимур 10 1
Лебедев Павел 36 1
Карпов Алексей 24 1
Орлов Алексей 21 1
Есаулов Алексей 3 1
Мартынюк Александр 16 1
Ласый Александр 8 1
Забродин Алексей 35 1
Воробьев Всеволод 21 1
Потапенко Андрей 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 6
Европа 24962 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 271 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 4
Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Нидерланды 3745 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Куба - Республика 417 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 1
Россия - Заполярье 140 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 1
США - Невада 214 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 42 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
Москва - САО - Коровинское шоссе 15 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 18
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 8
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
Аренда 2687 7
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
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Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
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