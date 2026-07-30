Индексная книга (каталог) CNews*
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ДГУ Дагестанский государственный университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 85, упоминаний - 87
ДГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Переведенцев Александр 8 3
|Хала Илья 49 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Сорокин Олег 6 2
|Вирцер Евгений 43 2
|Закрепин Евгений 62 2
|Степаненко Василий 49 2
|Гершун Михаил 3 2
|Клименко Федор 26 1
|Кузнецов Александр 162 1
|Данильянц Алексей 21 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
|Нефедов Владислав 13 1
|Щербина Александр 7 1
|Никитин Александр 23 1
|Тонких Александр 1 1
|Широков Александр 25 1
|Мироненко Александр 9 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Гук Андрей 41 1
|Луковников Михаил 20 1
|Шелепов Владимир 25 1
|Буторин Дмитрий 14 1
|Назипов Дмитрий 86 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Диденко Сергей 23 1
|Цикалюк Сергей 4 1
|Ахмедов Руслан 9 1
|Филиппов Андрей 8 1
|Арибжанов Наиль 5 1
|Бекмамбетов Тимур 10 1
|Лебедев Павел 36 1
|Карпов Алексей 24 1
|Орлов Алексей 21 1
|Есаулов Алексей 3 1
|Мартынюк Александр 16 1
|Ласый Александр 8 1
|Забродин Алексей 35 1
|Воробьев Всеволод 21 1
|Потапенко Андрей 27 1
|N+1 - Издание 188 12
|Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
|Network World 31 1
|РИА Новости 1033 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.