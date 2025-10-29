IXcellerate ввела в эксплуатацию новый ЦОД − MOS3

IXcellerate, оператор коммерческих дата-центров в России, объявляет о завершении строительства и запуске ЦОД MOS3 общей емкостью 2,4 тыс. стойко-мест и энергомощностью 30 МВт. Это четвертый и завершающий объект в рамках текущих границ Северного кампуса, расположенного в Москве в районе Алтуфьево. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate.

Дата-центр полностью готов к работе: функционирует 1,4 тыс. стойко-мест, еще тысяча законтрактованы и будут введены в эксплуатацию к январю 2026 г. Все стойки зарезервированы на этапе строительства как действующими, так и новыми клиентами.

ЦОД MOS3 спроектирован с учетом всех требований Tier III и PCI DSS, готов к размещению «облаков» и комплексных решений любой степени сложности, в том числе высокопроизводительных серверов. Средняя проектная нагрузка на стойку составляет 8 кВт с возможностью увеличения мощности до 25 кВт. Энергоснабжение обеспечивается через шесть городских вводов по 10кВ. Схема резервирования 2N на уровне стойки и 8/7 N на уровне ДГУ и ИБП, что позволяет продолжать работу при любых сбоях. Всем клиентам гарантируется доступность услуг на уровне 99,982%.

Новый центр обработки данных расположен в четырехэтажном здании площадью 7,4 тыс. квадратных метров. Это greenfield-объект, построенный «с нуля». Корпус для шести машинных залов возведен в полном соответствии с московскими городскими строительными нормами (МГСН) на месте бывшего кирпичного завода: для освобождения площадки под строительство помещения бывших цехов были полностью снесены. Все стройматериалы сделаны в России, экологически безопасны, отвечают нормативам ГОСТ и обеспечивают огнеупорность и устойчивость к различным погодным условиям, а также защищают здание от несанкционированного проникновения и других внешних угроз (например, фасадные сэндвич-панели толщиной 150 мм и пределом огнестойкости 150 мин).

В ходе строительства MOS3 команда IXcellerate использовала лучшие инженерные практики, направленные на обеспечение пожарной и физической безопасности, а также стабильного холодоснабжения в машинных залах по схеме кондиционирования «чиллер-фанкойл», благодаря чему ЦОД работает круглогодично в режиме свободного охлаждения. Для повышения энергоэффективности в системе дополнительно применяются 12 прецизионных кондиционеров с водоохлаждаемым конденсатором и драйкулерами, которые организуют утилизацию избыточного тепла для отопления административных зон. Решение позволяет рационально использовать тепловую энергию и снижать затраты. Среднегодовой коэффициент энергоэффективности (PUE) MOS3 при полной нагрузке составляет менее 1,3.

MOS3 включен в единую телекоммуникационную транспортную систему IXcellerate, благодаря чему его клиенты могут подключаться к любому из 50 провайдеров облачных и телеком-услуг – партнеров IXcellerate, а также к пиринговым платформам Eurasia Peering и MSK-IX.

Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate: «Россия активно цифровизируется, и вместе с этим растет спрос на услуги ЦОД. Это требует от нас постоянного развития и расширения мощностей, чтобы гарантировать российскому бизнесу бесперебойную работу и высокий уровень сервиса в любых условиях. Мы действуем в рамках долгосрочной стратегии и продолжаем выполнять свою миссию – обеспечивать российскому бизнесу надежную инфраструктуру для роста и повышать уровень доступности цифровых технологий для граждан. И делаем это с максимальной ответственностью, с учетом пожеланий и предпочтений наших клиентов».

Сегодня экосистема IXcellerate насчитывает пять действующих дата-центров. Общее количество стойко-мест (Северный и Южный кампусы) на конец 2025 . составит 10,329 тыс. стойко-мест, что делает IXcellerate вторым по емкости оператором коммерческих дата-центров в России.