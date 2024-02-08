Получите все материалы CNews по ключевому слову
IXcellerate ЦОД MOS1 IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус IXcellerate Moscow North Campus
- IXcellerate ЦОД MOS5 - Южный кампус
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|08.02.2024
|
PowerBee запустила новый облачный продукт на базе ЦОД IXcellerate
PowerBee, российский разработчик ПО и провайдер облачных услуг, запустил свой флагманский продукт PowBee CRM на базе ЦОД IXcellerate. Решение предназначено для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками: повышения уровня лояльности, оптимизации маркетинга и улучшения качества обслуживания клиентов.
|18.01.2024
|
«Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate
ечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, перевел всю инфраструктуру для своих облачных продуктов в ЦОД IXcellerate. Решение развернуто в дата-центре MOS1 в Северном кампусе IXcellerate − ведущ
|01.06.2020
|
Большие данные Mediascope переезжают в дата-центр IXcellerate
cellerate и Mediascope подписали соглашение о размещении ИТ-инфраструктуры Mediascope в дата-центре IXcellerate Moscow One. Необходимость в оптимизации существующей ИТ-инфраструктуры возникла у
|06.02.2019
|
IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов
Инвестиции в расширение Российский оператор ЦОДов IXcellerate намерен вложить $260 млн в течение пяти лет в строительство нового дата-цен
|27.11.2018
|
Оператор Telia Carrier расширил свое присутствие в дата-центре IXcellerate Moscow One
ом-оператор, завершил крупный проект по расширению точки присутствия (PoP) в московском дата-центре IXcellerate Moscow One. Проведение модернизации позволило клиентам получить доступ к полному
|16.07.2018
|
Техносерв Cloud стал клиентом нового машинного зала ЦОД IXcellerate
щий объем вложений в новый модуль составил свыше $20 млн. Строительство третьей очереди дата-центра IXcellerate Moscow One началось в четвертом квартале 2017 года вскоре после получения инвести
|27.01.2016
|
Дата-центр IXcellerate Moscow One сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.1
Компания IXcellerate объявила о том, что ее дата-центр Moscow One прошел аудит и в очередной раз подтвердил полное соответствие стандарту PCI DSS 3.1. Сертификат PCI DSS 3.1 был выдан дата-центру компанией Verizon, сообщили CNews в IXcellerate. Дан
|18.10.2013
|
Orange Business Services подключил дата-центр IXcellerate Moscow One к своей мультисервисной сети
s, международный интегратор телекоммуникационных решений, разместил точку присутствия в дата-центре IXcellerate Moscow One. Таким образом, дата-центр теперь подключен к высокоскоростной мультис
|14.02.2013
|
«Мастертел» подключил ЦОД IXcellerate к выделенной волоконно-оптической сети «Мастер-Коннект»
Оператор связи «Мастертел» сообщил о подключении ЦОД IXcellerate к выделенной волоконно-оптической сети «Мастер-Коннект». Специалисты «Мастертел» проложили на территории IXcellerate кабель повышенной емкости – 264 оптических волокна. Теперь у
IXcellerate ЦОД MOS1 и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксенов Андрей 46 15
|Фокин Дмитрий 21 14
|Willner Guy - Вилнер Гай 15 8
|Колмычек Павел 17 5
|Луковников Михаил 20 4
|Самойлов Юрий 75 4
|Дергилёв Никита 44 3
|Харитонов Николай 9 2
|Борман Константин 5 2
|Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Письменский Олег 7 2
|Жаров Александр 179 2
|Мотовилов Олег 71 2
|Любимов Олег 52 2
|Солдатов Алексей 101 2
|Хала Илья 45 2
|Бочерова Елена 40 1
|Талалыкин Александр 6 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Сорокин Михаил 8 1
|Лобанов Владимир 7 1
|Коновалов Олег 17 1
|Вирцер Евгений 42 1
|Павельев Кирилл 8 1
|Рогов Илья 8 1
|Albertazzi Giordano - Альбертаци Джордано 6 1
|Акопян Алексей 14 1
|Кузьмин Василий 11 1
|Прескарьян Артем 11 1
|Левиев Лев 31 1
|Ветров Михаил 17 1
|Медунов Алексей 3 1
|Еременко Алексей 8 1
|Кречетов Алексей 3 1
|Валькович Владимир 15 1
|Мирилашвили Вячеслав 20 1
|Степаненко Антон 13 1
|Акенов Андрей 1 1
|Езопов Виталий 14 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 3
|МЭИ - Московский энергетический институт 160 2
|МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 64 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414405, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 189490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.