IXcellerate ЦОД MOS1 IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус IXcellerate Moscow North Campus


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


08.02.2024 PowerBee запустила новый облачный продукт на базе ЦОД IXcellerate

PowerBee, российский разработчик ПО и провайдер облачных услуг, запустил свой флагманский продукт PowBee CRM на базе ЦОД IXcellerate. Решение предназначено для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками: повышения уровня лояльности, оптимизации маркетинга и улучшения качества обслуживания клиентов.

18.01.2024 «Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate

ечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, перевел всю инфраструктуру для своих облачных продуктов в ЦОД IXcellerate. Решение развернуто в дата-центре MOS1 в Северном кампусе IXcellerate − ведущ
01.06.2020 Большие данные Mediascope переезжают в дата-центр IXcellerate

cellerate и Mediascope подписали соглашение о размещении ИТ-инфраструктуры Mediascope в дата-центре IXcellerate Moscow One. Необходимость в оптимизации существующей ИТ-инфраструктуры возникла у
06.02.2019 IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов

Инвестиции в расширение Российский оператор ЦОДов IXcellerate намерен вложить $260 млн в течение пяти лет в строительство нового дата-цен
27.11.2018 Оператор Telia Carrier расширил свое присутствие в дата-центре IXcellerate Moscow One

ом-оператор, завершил крупный проект по расширению точки присутствия (PoP) в московском дата-центре IXcellerate Moscow One. Проведение модернизации позволило клиентам получить доступ к полному

16.07.2018 Техносерв Cloud стал клиентом нового машинного зала ЦОД IXcellerate

щий объем вложений в новый модуль составил свыше $20 млн. Строительство третьей очереди дата-центра IXcellerate Moscow One началось в четвертом квартале 2017 года вскоре после получения инвести
27.01.2016 Дата-центр IXcellerate Moscow One сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.1

Компания IXcellerate объявила о том, что ее дата-центр Moscow One прошел аудит и в очередной раз подтвердил полное соответствие стандарту PCI DSS 3.1. Сертификат PCI DSS 3.1 был выдан дата-центру компанией Verizon, сообщили CNews в IXcellerate. Дан
18.10.2013 Orange Business Services подключил дата-центр IXcellerate Moscow One к своей мультисервисной сети

s, международный интегратор телекоммуникационных решений, разместил точку присутствия в дата-центре IXcellerate Moscow One. Таким образом, дата-центр теперь подключен к высокоскоростной мультис
14.02.2013 «Мастертел» подключил ЦОД IXcellerate к выделенной волоконно-оптической сети «Мастер-Коннект»

Оператор связи «Мастертел» сообщил о подключении ЦОД IXcellerate к выделенной волоконно-оптической сети «Мастер-Коннект». Специалисты «Мастертел» проложили на территории IXcellerate кабель повышенной емкости – 264 оптических волокна. Теперь у

Публикаций - 57, упоминаний - 84

IXcellerate ЦОД MOS1 и организации, системы, технологии, персоны:

IXcellerate - Икселерейт 140 50
Ростелеком 10381 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 12
Selectel - Селектел 451 11
DataPro - ДатаПро 95 11
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14468 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 73 6
Крок - Croc 1816 6
Linx - Связь ВСД 160 6
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 27 5
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 78 5
Huawei 4265 5
Softline - Софтлайн 3308 5
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 77 5
3data - 3дата 96 5
Авантаж 70 5
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 5
Google LLC 12311 4
Alibaba Group 453 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 217 4
Nvidia Corp 3760 3
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 71 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 3
Amazon Inc - Amazon.com 3150 3
X Corp - Twitter 2913 3
Microsoft Corporation 25298 3
Apple Inc 12704 3
Meta Platforms - Facebook 4544 3
IBM - International Business Machines Corp 9562 3
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 3
PayPal 662 3
Tencent 173 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 3
Zenlayer 4 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 8
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 4
Uber 340 3
Agricultural Bank of China, ABC - Сельскохозяйственный банк Китая - Чайнасельхозбанк - Хэнаньский сельскохозяйственный банк 8 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 3
eBay Inc 1632 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 3
Microsoft - LinkedIn 691 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 3
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 2
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 4 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Meta Group 54 1
Talos Fund I LP 5 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 43 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС -  Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 1
101Hotels.com 456 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 32 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1513 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 9 1
Бирпарк 2 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
UPS 211 1
Visa International 1976 1
iGooods 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5292 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2949 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
ОЭЗ Балаково - Особая экономическая зона 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4995 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 559 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 389 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12030 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17146 21
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1187 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 17
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 548 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8777 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3314 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18489 7
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 63 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2132 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 6
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1536 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3559 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 5
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 99 4
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 940 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7643 4
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 522 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4503 3
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 204 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4936 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 3
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 29 14
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 64 10
Apple iPhone 6 4861 9
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 23 8
IXcellerate ЦОД MOS3 - IXcellerate ЦОД Moscow Three 8 7
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 4
IXcellerate ЦОД MOS4 4 4
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 3
Selectel ЦОД 25 3
Vertiv Liebert - 11 3
DataPro - Moscow II ЦОД 4 3
Rakuten Viber 654 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 417 3
Booking.com 119 3
Tencent Cloud 14 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 2
DataPro - Moscow I ЦОД 9 2
DataPro - Moscow III ЦОД 6 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1550 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 492 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 79 1
SAP Basis 15 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Mediascope Data Platform 2 1
ФОРС Дистрибуция - SkyFORS 6 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 32 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 155 1
Tencent QQ Messenger - мессенджер 43 1
Nubes Alto 17 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 1
OpenAI - ChatGPT 557 1
СКБ Контур - Контур.Толк 112 1
Аксенов Андрей 46 15
Фокин Дмитрий 21 14
Willner Guy - Вилнер Гай 15 8
Колмычек Павел 17 5
Луковников Михаил 20 4
Самойлов Юрий 75 4
Дергилёв Никита 44 3
Харитонов Николай 9 2
Борман Константин 5 2
Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 2
Севастьянов Алексей 25 2
Письменский Олег 7 2
Жаров Александр 179 2
Мотовилов Олег 71 2
Любимов Олег 52 2
Солдатов Алексей 101 2
Хала Илья 45 2
Бочерова Елена 40 1
Талалыкин Александр 6 1
Солодовников Алексей 20 1
Сорокин Михаил 8 1
Лобанов Владимир 7 1
Коновалов Олег 17 1
Вирцер Евгений 42 1
Павельев Кирилл 8 1
Рогов Илья 8 1
Albertazzi Giordano - Альбертаци Джордано 6 1
Акопян Алексей 14 1
Кузьмин Василий 11 1
Прескарьян Артем 11 1
Левиев Лев 31 1
Ветров Михаил 17 1
Медунов Алексей 3 1
Еременко Алексей 8 1
Кречетов Алексей 3 1
Валькович Владимир 15 1
Мирилашвили Вячеслав 20 1
Степаненко Антон 13 1
Акенов Андрей 1 1
Езопов Виталий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 42
Европа 24660 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18319 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8190 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 655 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3241 5
Азия - Азиатский регион 5754 5
Россия - СФО - Новосибирск 4685 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 77 5
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4310 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 4
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 37 3
Беларусь - Белоруссия 6059 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2693 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1717 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 911 2
Земля - планета Солнечной системы 10684 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3299 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1632 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 788 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 631 2
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
Кения - Республика 160 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
США - Техас - Даллас 180 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
Москва - СВАО - Алтуфьевское шоссе 21 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Япония 13561 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 12
Аренда 2582 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2554 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10390 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 4
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 310 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3391 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 3
Паспорт - Паспортные данные 2735 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 3
Аудит - аудиторский услуги 3113 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5890 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15206 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 3
23ABC News 174 2
Forbes - Форбс 924 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 1
TAdviser - Центр выбора технологий 431 1
N+1 - Издание 181 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2188 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Медуза - Meduza 48 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 13
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 8
CNews Облачные сервисы 23 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Gartner - Meta Group 8 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Juniper Research 551 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 175 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 3
МЭИ - Московский энергетический институт 160 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 64 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
