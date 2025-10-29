Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185028
ИКТ 14364
Организации 11147
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26329
Персоны 79597
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

IXcellerate ЦОД MOS5 IXcellerate ЦОД Moscow Five Южный кампус IXcellerate Moscow South Campus


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.10.2025 IXcellerate ввела в эксплуатацию новый ЦОД − MOS3 1
27.10.2025 IXcellerate укрепляет российскую экосистему связности и наращивает мощность дата-центра «Телехаус» 3
20.10.2025 ITGlobal.Com модернизировал кластер облачной инфраструктуры для работы с «1С» 1
02.10.2025 Serverspace запускает новую локацию в Москве с серверами на базе Intel 5 поколения 2
17.09.2025 ITGlobal.com удвоил количество стоек в московском дата-центре и увеличил производительность каждой из них на 20% 2
Центры обработки данных 2024 1
16.10.2024 Qrator Labs расширяет сеть: запущен новый центр очистки трафика в Москве  1
04.10.2024 «DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate 2
30.08.2024 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

 1
30.08.2024 Дмитрий Деев -

Дмитрий Деев, «ВсеИнструменты.ру»: На рынке по-прежнему сохраняется дефицит доступных ресурсов ЦОД

 3
27.08.2024 Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре IXcellerate 2
18.04.2024 IXcellerate создала резервную площадку для «Цифра банк» 1
27.02.2024 IXcellerate прошла проверку на информационную безопасность: компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001 1
08.02.2024 PowerBee запустила новый облачный продукт на базе ЦОД IXcellerate 1
18.01.2024 «Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate 1
15.08.2023 Антон Степаненко -

Антон Степаненко: Если бы на рынке был ЦОД стандарта Tier V, то Ozon выбрал бы его

 2
15.08.2023 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Рынок ЦОД претерпел существенные изменения и адаптировался к новым реалиям

 2
15.08.2023 Провайдеры ЦОД «нагружают» стойки 3
15.08.2023 Операторы ЦОД пообещали запустить более 30 тыс. стоек за 2 года 2
20.07.2023 IXcellerate повысил мощность дата-центра MOS5 до 64 МВт 2
30.11.2022 IXcellerate и «Интелеком» подписали партнерское соглашение 3
22.07.2022 Вячеслав Журавлев -

Вячеслав Журавлев, hh.ru:  Самое сложное при поиске ЦОД — найти площадку со свободными стойко-местами

 1
15.07.2022 Обещанное удвоение российского рынка ЦОД откладывается на неопределенный срок 2
02.06.2022 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation

 2
27.07.2021 Андрей Аксенов -

Наша стратегия — возможности гибкого масштабирования и наращивания ресурсов ЦОД для каждого клиента

 3
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 2

Публикаций - 26, упоминаний - 47

IXcellerate ЦОД MOS5 и организации, системы, технологии, персоны:

IXcellerate - Икселерейт 133 24
Ростелеком 10246 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13979 4
3data - 3дата 95 4
Selectel - Селектел 434 4
DataPro - ДатаПро 94 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 39 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 215 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 230 3
Linx - Связь ВСД 158 3
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 26 3
TÜV 66 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 284 2
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 67 2
Nubes - Нубес 69 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 22 2
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 30 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 153 2
Телеком Биржа 49 2
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 78 2
PowerBee 1 1
C3 Group - Группа СиТри 4 1
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 14 1
Lovit - Ловител 8 1
Nvidia Corp 3696 1
Microsoft Corporation 25180 1
Google LLC 12171 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 77 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 476 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 876 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Amazon Inc - Amazon.com 3109 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 345 1
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 33 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 9 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 150 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 321 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1356 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1771 2
PNK Group - ПНК групп 6 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 8 1
Бирпарк 2 1
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 18 1
NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 30 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 128 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1600 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
UPS 208 1
iGooods 11 1
Talos Fund I LP 5 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 38 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8009 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 41 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 640 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5174 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 254 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4800 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 340 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1477 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 240 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11857 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72052 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31676 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22757 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56365 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16945 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16942 11
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 511 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21808 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1164 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14654 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22644 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2790 6
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 196 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6199 5
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1524 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2067 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2810 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7325 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17291 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21689 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 930 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7477 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5781 4
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 514 4
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 941 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3226 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7200 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11132 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6621 3
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 99 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 893 3
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 198 3
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 67 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31156 3
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 97 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3905 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2616 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 334 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1125 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 53 13
IXcellerate ЦОД MOS4 4 4
IXcellerate ЦОД MOS3 - IXcellerate ЦОД Moscow Three 5 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 3
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 23 3
DataPro - Moscow II ЦОД 4 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 2
Selectel ЦОД 25 2
Nubes Alto 17 2
DataPro - Moscow III ЦОД 6 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 64 2
PowerBee Digital 1 1
DataPro - Data Pro IV ЦОД 1 1
ITG - ITPOD Server 12 1
Linx Datacenter 54 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 82 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 311 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1994 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1473 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 17 1
OpenAI - ChatGPT 488 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 46 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 54 1
NetApp ONTAP 68 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Turbo Boost Technology 215 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 51 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 95 1
Intel Speed Select Technology - Intel Performance Profile - Intel Turbo Frequency - Intel Performance Acceleration Technology, PAT - Intel Integrated Performance Primitives, IPP - Intel Collaborative Processor Performance Control, CPPC - Intel GPT 30 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 139 1
Аксенов Андрей 42 18
Деев Дмитрий 6 3
Хала Илья 45 2
Солдатов Алексей 100 2
Свидерский Евгений 54 2
Венедиктов Роман 6 1
Фень Тимур 1 1
Мысов Михаил 5 1
Кыркунов Максим 8 1
Юсупов Дмитрий 3 1
Нойманн Анастасия 2 1
Соколова Ольга 25 1
Лысенко Сергей 8 1
Акенов Андрей 1 1
Самойлов Юрий 75 1
Мотовилов Олег 71 1
Степаненко Антон 13 1
Еременко Алексей 8 1
Малеванов Кирилл 6 1
Вирцер Евгений 40 1
Губин Алексей 8 1
Гачко Дмитрий 21 1
Бочерова Елена 40 1
Смирнов Андрей 74 1
Сорокин Михаил 7 1
Ткачев Дмитрий 21 1
Журавлев Вячеслав 2 1
Стёпкин Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 155135 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45378 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18023 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8017 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18417 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1396 4
Россия - СФО - Новосибирск 4607 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 648 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4232 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3156 2
Европа 24580 2
Земля - планета Солнечной системы 10611 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1684 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 308 2
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 36 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53273 1
Нидерланды - Амстердам 616 1
Германия - Федеративная Республика 12908 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13534 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1048 1
Великобритания - Лондон 2404 1
Азия - Азиатский регион 5719 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3229 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2619 1
Европа Восточная 3119 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 970 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 509 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 20 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14448 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50830 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5995 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17241 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3751 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5245 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25715 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7218 4
Аренда 2565 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54504 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3650 4
Импортозамещение - параллельный импорт 563 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2045 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2249 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 590 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11632 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2049 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2916 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6238 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5244 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7285 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 442 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5215 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1008 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2001 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4883 2
Английский язык 6849 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1020 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6300 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 856 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2888 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1546 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4289 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6726 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 774 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4211 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3260 1
Энергетика - Energy - Energetically 5469 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6612 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2628 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7983 1
N+1 - Издание 180 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8328 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 347 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3718 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 3
МЭИ - Московский энергетический институт 156 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396465, в очереди разбора - 732126.
Создано именных указателей - 185028.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/