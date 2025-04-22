Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9

«МегаФон» расширяет цифровой коридор на трассе «Балтия» «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети на участке федеральной автотрассы М9 от города Зубцова до границы с Московской областью. Улучшение качества связи стало возможным благодаря строительству объектов стандарта LTE и использованию технологии RAN-sharing. Новая инфр

Рунет пережил сбой из-за проблем с электричеством. Ударило по «Госуслугам» ксирована «аварийная ситуация, связанная с проблемой с электропитанием по обоим лучам в дата-центре М9». Какие интернет-ресурсы были затронуты По данным сервиса «сбой.рф», около 6-7 утра был за

Начались продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16 ГК «Рикор» начала продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16 – решения для специалистов, работающих с ресурсоемкими приложениями. Устройство включено в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга России (не во всех конфигура

RUVDS ввел в эксплуатацию новые стойки в дата-центре М9 вайдер RUVDS расширил присутствие в дата-центре M9 в Москве. Речь идёт о кратном увеличении как вычислительных ресурсов, так и резерва, находящихся в распоряжении компании на этой площадке. «Площадка М9 является одной из ключевых для нас и для всего рунета. Поэтому расширение присутствия на данной площадке является для нас важным. Дополнительные ёмкости будут использованы для предоставления

Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места ГК «Рикор» выпустила мини-ПК серий Rikor MSK и Rikor Pro для заказчиков, которые хотят организовать максимально удобные рабочие места, не жертвуя при этом производительностью техники. Устройство стало первым серийным мини-ПК, корпус к

В России запущен первый клиентский порт 400G на точке обменом трафика Компания MSK-IX, оператор мультисервисных платформ в России, объявила о запуске на своей IXP первого в

Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера Атака против провайдера «М9.ком» Украинская хакерская группировка Blackjack атаковала московского интернет-провайдера «М9.ком». Об этом сообщают украинские СМИ. По их данным, группировка может быть связана со Сл

«РТК-сервис» перенес ядро сети и каналы передачи данных магистрального узла «Ростелеком» на площадку дата-центра М9 ь «Ростелекомом» с 2008 г. В апреле возникла потребность в сжатые сроки, за пять месяцев, переместить все оборудование и переключить сервисы. Было принято решение мигрировать на площадку дата-центра «М9» (крупнейшая точка межоператорского обмена интернет-трафика в России). И сделать это предстояло без простоев в работе оборудования и перебоев в обслуживании абонентов. Перенос узла связи – п

Selectel и MSK-IX представили решение для повышения скорости и безопасности использования облачных сервисов Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, и MSK-IX, платформа обмена трафиком в России, заключили договор о сотрудничестве в рамках услуг

MSK-IX объявляет о назначении нового генерального директора ета директоров компании. В течение последних шести лет он занимал должность коммерческого директора MSK-IX, возглавляя направления продаж, маркетинговых коммуникаций и продуктового развития. Ра

Бессменная гендиректор покинула «сердце Рунета» Елена Воронина покинула пост гендиректора MSK-IX Крупнейшая в Рунете площадка для обмена трафиком MSK-IX объявила о смене гендир

«Ростелеком-ЦОД» открывает новый зал для клиентов в дата-центре М9 Компания «Ростелеком-ЦОД» запускает в эксплуатацию новый зал для размещения клиентского оборудования в дата-центре М9 в Москве на улице Бутлерова, 7. Дата-центр М9 — это одна из крупнейших телеком-нейтральных площадок в Москве для размещения оборудования коммерческих компаний, телеком-операторов и го

Координационный центр доменов .RU/.РФ и Msk-IX внедрили резервную систему регистрации доменов Координационный центр доменов .RU/.РФ и компания Msk-IX успешно реализовали проект по созданию резервной системы регистрации для доменов .RU и

Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX езкое увеличение трафика членов ассоциации Euro-IX и возрастающие нагрузки на собственную платформу Internet eXchange в России. Это никак не повлияло на функционирование и качество услуг и серв

Экс-совладелец MSK-IX покончил жизнь самоубийством ий «РТК-Лизинг» и «Старт-Телеком» Михаил Марголин и Павел Каплунов. ЦТВС приобрела блокпакеты акций MSK-IX - крупнейшей в России точки обмена трафиком - оператора CDN-сетей Ngenix. В обоих случ

Apple отсудила у российского интернет-магазина 1,7 млн руб. за «неправильный» домен i1,7 млн в пользу AppleАрбитражный суд Москвы взыскал i1,7 млн в пользу Apple с четырех фирм-операторов интернет-магазина apl-msk.ru (apples-msk.ru) за незаконное использование товарных знаков и реализацию контрафактной продукции американского производителя. Об этом сообщает агентство РАПСИ. В качестве ответчик

MSK-IX открывает новый узел обмена трафиком на базе ЦОД «ТрастИнфо» равлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), открыт новый узел обмена интернет-трафиком компании MSK-IX. К сети MSK-IX подключены более 600 операторов связи, провайдеров контента и об

«Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData операторе доставки контента Ngenix и в крупнейшей российской площадке для обмена интернет-трафиком MSK-IX. «Ростелеком» совместно с Группой SafeData планируют реализацию проекта по ускоренному

Inoventica организует доступ региональных операторов к услугам MSK-IX Группы Inoventica «Коммуникации для инноваций» и «Центр взаимодействия компьютерных сетей «МСК IX» (MSK-IX) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Inoventica организует доступ

Orange Business Services и MSK-IX установили зеркало сервера L-root в Ростове-на-Дону Компания Orange Business Services совместно с MSK-IX ввели в эксплуатацию зеркало сервера L-root — одного из 13 корневых DNS-серверов, уста

«Акадо Телеком» присоединит Минрегион к MSK-IX ставить сотрудникам Министерства интернет-доступ со скоростью 100 Мбит/с и оказать телематические услуги связи с неограниченным объемом трафика. В частности, «Комкор» организует доступ министерства к MSK-IX сети по выделенной линии со скоростью не менее 100 Мбит/с с возможностью расширения канала до 10 Гбит/с и выделит 128 сетевых IPv4 – адресов. Кроме того, провайдер будет оказывать поддер

MSK-IX преодолела рубеж в 1 Тбит/c c. По данным международной ассоциации Euro-IX в мире насчитывается 319 точек обмена трафиком. Кроме MSK-IX только у трёх из них трафик превышает 1 Тбит/c. С 2008 г. MSK-IX входит в пятёр

В Москве пройдет Пиринговый форум MSK-IX 2012 6 декабря 2012 года в Москве состоится ежегодный Пиринговый форум MSK-IX 2012. Мероприятия пройдет в конференц-зале «Амфитеатр» «Международного центра торговли

«Авелаком» стал партнером программы «Удаленное подключение к MSK-IX» рганизацией «Центр взаимодействия компьютерных сетей «МСК-IX» по программе «Удаленное подключение к MSK-IX». Удаленное подключение к сети MSK-IX дает возможность операторам, не имеющим т

Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету? Форум, организованный MSK-IX совместно с интернет-регистратурой RIPE NCC при поддержке компаний "Раском", TATA Comm

MSK-IX организовал точку обмена трафиком в Ставрополе азском Федеральном округе» - прокомментировала запуск пиринговой платформы Елена Воронина, директор MSK-IX. «Присутствие локального IX позволит клиентам технической площадки Orange Business Ser

В Москве открылся дата-центр StoreData ями ЦОД StoreData являются компании «Научный инновационный центр» и «Московский Internet Exchange» (MSK-IX). Основные услуги, предоставляемые ЦОД StoreData: Colocation, Dedicated Server и VDS.

MSK-IX выполнил проектирование оптической сети передачи данных для «Рамблера» Московский Internet Exchange (MSK-IX) выполнил проектирование оптической сети передачи данных в Москве для «Рамблер Интерне

«Старт Телеком» расширил подключение к MSK-IX до 30 Гбит/с бъявила об увеличении емкости подключения к московской международной точке обмена интернет трафиком MSK-IX. В феврале 2010 г. «Старт Телеком» закончил работы по подключению к MSK-IX втор

В мае в Москве откроется ЦОД StoreData Научный инновационный центр и Московский Internet Exchange (MSK-IX) планируют открыть в мае новый центр обработки и хранения данных (ЦОД) StoreData в Цен

«Ростелеком» расширил до 30 Гбит/с канал подключения к московской точке обмена трафиком альный оператор связи «Ростелеком» расширил подключение к московской точке обмена интернет трафиком MSK-IX (Moscow Internet Exchange) на 10 Гбит/с до 30 Гбит/с. Это расширение в «Ростелекоме» с

Москва перестанет быть сердцем Рунета собен будет ее эффективно решить». Добавим, что РосНИИРОС создал точки обмена IP-трафиком в Москве (MSK-IX), в Санкт-Петербурге (SPB-IX), в Новосибирске (NSK-IX). Internet Exchanges обеспечиваю

Московский «электрошок»: история падения в цифрах и фактах ектричество. В результате, по данным RU-CENTER, интернет-трафик через Московский Internet Exchange (MSK-IX) упал до нуля почти на три часа. Сайты, расположенные на российских хостинг-площадках,

Ru-Center запустил сервис оценки качества работы DNS-серверов тся время отклика DNS-сервера (соответственно, хостинг-площадки) относительно точки обмена трафиком MSK-IX, ведется статистика работоспособности серверов, оценивается устойчивость их работы. По

В Москве создан первый корневой сервер имен oftware Consortium (ISC) в сотрудничестве с Московским центром обмена трафиком (Internet Exchange - MSK-IX) установили и будут эксплуатировать в Москве новый корневой DNS-сервер. Данный сервер

"Петерлинк" подключился к MSK-IX Компания «Петерлинк» вошла в число провайдеров, подключенных к системе обмена трафиком MSK-IX. Прямое соединение между провайдерами ускоряет процесс обмена данными и существенно ум

Cоздана объединенная структура обмена трафиком на базе SPB-IX и MSK-IX ве и Петербурге на новом уровне. Суть новшества состоит в следующем: бывшие ранее отдельными узлами MSK-IX в Москве и SPB-IX в Санкт-Петербурге, стали теперь единой системой обмена трафиком. Бл