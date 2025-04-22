Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9

Получите все материалы CNews по ключевому слову
MSK-IX входит в топ-10 крупнейших точек обмена трафиком в мире. Ежедневно объем трафика в ее сети превышает 4 Тбит/с, а в моменты пиковой нагрузки его значение составляет более 5 Тбит/с. Продукты MSK-IX используют более 800 организаций из 100 городов и 20 стран. Клиентами компании являются операторы связи, медиахолдинги, социальные сети, поисковые системы, видеопорталы, провайдеры облачных сервисов, корпоративные и научно-образовательные сети, которые используют продукты MSK-IX для развития, взаимодействия, масштабирования сетей и построения собственных сервисов. MSK-IX является профессиональным DNS-оператором, на протяжении 12 лет обеспечивает бесперебойное обслуживание доменов верхнего уровня .RU, .SU, .РФ, . ДЕТИ, .TATAR. MSK-IX является единственным аккредитованным ICANN провайдером сервиса Data Escrow в России и обеспечивает резервное хранение национальных доменных реестров (EBERO – Emergency Back-end Registry Operators).
|22.04.2025
|
«МегаФон» расширяет цифровой коридор на трассе «Балтия»
«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети на участке федеральной автотрассы М9 от города Зубцова до границы с Московской областью. Улучшение качества связи стало возможным благодаря строительству объектов стандарта LTE и использованию технологии RAN-sharing. Новая инфр
|11.02.2025
|
Рунет пережил сбой из-за проблем с электричеством. Ударило по «Госуслугам»
ксирована «аварийная ситуация, связанная с проблемой с электропитанием по обоим лучам в дата-центре М9». Какие интернет-ресурсы были затронуты По данным сервиса «сбой.рф», около 6-7 утра был за
|03.02.2025
|
Начались продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16
ГК «Рикор» начала продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16 – решения для специалистов, работающих с ресурсоемкими приложениями. Устройство включено в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга России (не во всех конфигура
|03.12.2024
|
RUVDS ввел в эксплуатацию новые стойки в дата-центре М9
вайдер RUVDS расширил присутствие в дата-центре M9 в Москве. Речь идёт о кратном увеличении как вычислительных ресурсов, так и резерва, находящихся в распоряжении компании на этой площадке. «Площадка М9 является одной из ключевых для нас и для всего рунета. Поэтому расширение присутствия на данной площадке является для нас важным. Дополнительные ёмкости будут использованы для предоставления
|11.11.2024
|
Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места
ГК «Рикор» выпустила мини-ПК серий Rikor MSK и Rikor Pro для заказчиков, которые хотят организовать максимально удобные рабочие места, не жертвуя при этом производительностью техники. Устройство стало первым серийным мини-ПК, корпус к
|22.08.2024
|
В России запущен первый клиентский порт 400G на точке обменом трафика
Компания MSK-IX, оператор мультисервисных платформ в России, объявила о запуске на своей IXP первого в
|11.01.2024
|
Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера
Атака против провайдера «М9.ком» Украинская хакерская группировка Blackjack атаковала московского интернет-провайдера «М9.ком». Об этом сообщают украинские СМИ. По их данным, группировка может быть связана со Сл
|14.11.2023
|
«РТК-сервис» перенес ядро сети и каналы передачи данных магистрального узла «Ростелеком» на площадку дата-центра М9
ь «Ростелекомом» с 2008 г. В апреле возникла потребность в сжатые сроки, за пять месяцев, переместить все оборудование и переключить сервисы. Было принято решение мигрировать на площадку дата-центра «М9» (крупнейшая точка межоператорского обмена интернет-трафика в России). И сделать это предстояло без простоев в работе оборудования и перебоев в обслуживании абонентов. Перенос узла связи – п
|01.06.2023
|
Selectel и MSK-IX представили решение для повышения скорости и безопасности использования облачных сервисов
Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, и MSK-IX, платформа обмена трафиком в России, заключили договор о сотрудничестве в рамках услуг
|01.04.2022
|
MSK-IX объявляет о назначении нового генерального директора
ета директоров компании. В течение последних шести лет он занимал должность коммерческого директора MSK-IX, возглавляя направления продаж, маркетинговых коммуникаций и продуктового развития. Ра
|01.04.2022
|
Бессменная гендиректор покинула «сердце Рунета»
Елена Воронина покинула пост гендиректора MSK-IX Крупнейшая в Рунете площадка для обмена трафиком MSK-IX объявила о смене гендир
|18.01.2022
|
«Ростелеком-ЦОД» открывает новый зал для клиентов в дата-центре М9
Компания «Ростелеком-ЦОД» запускает в эксплуатацию новый зал для размещения клиентского оборудования в дата-центре М9 в Москве на улице Бутлерова, 7. Дата-центр М9 — это одна из крупнейших телеком-нейтральных площадок в Москве для размещения оборудования коммерческих компаний, телеком-операторов и го
|10.08.2021
|
Координационный центр доменов .RU/.РФ и Msk-IX внедрили резервную систему регистрации доменов
Координационный центр доменов .RU/.РФ и компания Msk-IX успешно реализовали проект по созданию резервной системы регистрации для доменов .RU и
|09.12.2020
|
Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX
езкое увеличение трафика членов ассоциации Euro-IX и возрастающие нагрузки на собственную платформу Internet eXchange в России. Это никак не повлияло на функционирование и качество услуг и серв
|07.12.2015
|
Экс-совладелец MSK-IX покончил жизнь самоубийством
ий «РТК-Лизинг» и «Старт-Телеком» Михаил Марголин и Павел Каплунов. ЦТВС приобрела блокпакеты акций MSK-IX - крупнейшей в России точки обмена трафиком - оператора CDN-сетей Ngenix. В обоих случ
|02.09.2015
|
Apple отсудила у российского интернет-магазина 1,7 млн руб. за «неправильный» домен
i1,7 млн в пользу AppleАрбитражный суд Москвы взыскал i1,7 млн в пользу Apple с четырех фирм-операторов интернет-магазина apl-msk.ru (apples-msk.ru) за незаконное использование товарных знаков и реализацию контрафактной продукции американского производителя. Об этом сообщает агентство РАПСИ. В качестве ответчик
|22.04.2015
|
MSK-IX открывает новый узел обмена трафиком на базе ЦОД «ТрастИнфо»
равлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), открыт новый узел обмена интернет-трафиком компании MSK-IX. К сети MSK-IX подключены более 600 операторов связи, провайдеров контента и об
|26.02.2015
|
«Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData
операторе доставки контента Ngenix и в крупнейшей российской площадке для обмена интернет-трафиком MSK-IX. «Ростелеком» совместно с Группой SafeData планируют реализацию проекта по ускоренному
|24.07.2014
|
Inoventica организует доступ региональных операторов к услугам MSK-IX
Группы Inoventica «Коммуникации для инноваций» и «Центр взаимодействия компьютерных сетей «МСК IX» (MSK-IX) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Inoventica организует доступ
|30.05.2014
|
Orange Business Services и MSK-IX установили зеркало сервера L-root в Ростове-на-Дону
Компания Orange Business Services совместно с MSK-IX ввели в эксплуатацию зеркало сервера L-root — одного из 13 корневых DNS-серверов, уста
|09.12.2013
|
«Акадо Телеком» присоединит Минрегион к MSK-IX
ставить сотрудникам Министерства интернет-доступ со скоростью 100 Мбит/с и оказать телематические услуги связи с неограниченным объемом трафика. В частности, «Комкор» организует доступ министерства к MSK-IX сети по выделенной линии со скоростью не менее 100 Мбит/с с возможностью расширения канала до 10 Гбит/с и выделит 128 сетевых IPv4 – адресов. Кроме того, провайдер будет оказывать поддер
|20.03.2013
|
MSK-IX преодолела рубеж в 1 Тбит/c
c. По данным международной ассоциации Euro-IX в мире насчитывается 319 точек обмена трафиком. Кроме MSK-IX только у трёх из них трафик превышает 1 Тбит/c. С 2008 г. MSK-IX входит в пятёр
|20.11.2012
|
В Москве пройдет Пиринговый форум MSK-IX 2012
6 декабря 2012 года в Москве состоится ежегодный Пиринговый форум MSK-IX 2012. Мероприятия пройдет в конференц-зале «Амфитеатр» «Международного центра торговли
|30.10.2012
|
В Москве пройдет Пиринговый форум MSK-IX 2012
6 декабря 2012 года в Москве состоится ежегодный Пиринговый форум MSK-IX 2012. Мероприятия пройдет в конференц-зале «Амфитеатр» «Международного центра торговли
|16.07.2012
|
«Авелаком» стал партнером программы «Удаленное подключение к MSK-IX»
рганизацией «Центр взаимодействия компьютерных сетей «МСК-IX» по программе «Удаленное подключение к MSK-IX». Удаленное подключение к сети MSK-IX дает возможность операторам, не имеющим т
|19.01.2012
|
Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету?
Форум, организованный MSK-IX совместно с интернет-регистратурой RIPE NCC при поддержке компаний "Раском", TATA Comm
|14.12.2011
|
MSK-IX организовал точку обмена трафиком в Ставрополе
азском Федеральном округе» - прокомментировала запуск пиринговой платформы Елена Воронина, директор MSK-IX. «Присутствие локального IX позволит клиентам технической площадки Orange Business Ser
|27.09.2010
|
В Москве открылся дата-центр StoreData
ями ЦОД StoreData являются компании «Научный инновационный центр» и «Московский Internet Exchange» (MSK-IX). Основные услуги, предоставляемые ЦОД StoreData: Colocation, Dedicated Server и VDS.
|23.06.2010
|
MSK-IX выполнил проектирование оптической сети передачи данных для «Рамблера»
Московский Internet Exchange (MSK-IX) выполнил проектирование оптической сети передачи данных в Москве для «Рамблер Интерне
|12.04.2010
|
«Старт Телеком» расширил подключение к MSK-IX до 30 Гбит/с
бъявила об увеличении емкости подключения к московской международной точке обмена интернет трафиком MSK-IX. В феврале 2010 г. «Старт Телеком» закончил работы по подключению к MSK-IX втор
|19.03.2010
|
В мае в Москве откроется ЦОД StoreData
Научный инновационный центр и Московский Internet Exchange (MSK-IX) планируют открыть в мае новый центр обработки и хранения данных (ЦОД) StoreData в Цен
|27.01.2010
|
«Ростелеком» расширил до 30 Гбит/с канал подключения к московской точке обмена трафиком
альный оператор связи «Ростелеком» расширил подключение к московской точке обмена интернет трафиком MSK-IX (Moscow Internet Exchange) на 10 Гбит/с до 30 Гбит/с. Это расширение в «Ростелекоме» с
|20.02.2007
|
Москва перестанет быть сердцем Рунета
собен будет ее эффективно решить». Добавим, что РосНИИРОС создал точки обмена IP-трафиком в Москве (MSK-IX), в Санкт-Петербурге (SPB-IX), в Новосибирске (NSK-IX). Internet Exchanges обеспечиваю
|03.06.2005
|
Московский «электрошок»: история падения в цифрах и фактах
ектричество. В результате, по данным RU-CENTER, интернет-трафик через Московский Internet Exchange (MSK-IX) упал до нуля почти на три часа. Сайты, расположенные на российских хостинг-площадках,
|03.06.2005
|
Московский «электрошок»: история падения в цифрах и фактах
ектричество. В результате, по данным RU-CENTER, интернет-трафик через Московский Internet Exchange (MSK-IX) упал до нуля почти на три часа. Сайты, расположенные на российских хостинг-площадках,
|27.01.2004
|
Ru-Center запустил сервис оценки качества работы DNS-серверов
тся время отклика DNS-сервера (соответственно, хостинг-площадки) относительно точки обмена трафиком MSK-IX, ведется статистика работоспособности серверов, оценивается устойчивость их работы. По
|19.11.2003
|
В Москве создан первый корневой сервер имен
oftware Consortium (ISC) в сотрудничестве с Московским центром обмена трафиком (Internet Exchange - MSK-IX) установили и будут эксплуатировать в Москве новый корневой DNS-сервер. Данный сервер
|14.05.2003
|
"Петерлинк" подключился к MSK-IX
Компания «Петерлинк» вошла в число провайдеров, подключенных к системе обмена трафиком MSK-IX. Прямое соединение между провайдерами ускоряет процесс обмена данными и существенно ум
|13.03.2003
|
Cоздана объединенная структура обмена трафиком на базе SPB-IX и MSK-IX
ве и Петербурге на новом уровне. Суть новшества состоит в следующем: бывшие ранее отдельными узлами MSK-IX в Москве и SPB-IX в Санкт-Петербурге, стали теперь единой системой обмена трафиком. Бл
|25.11.2002
|
На конференции "Info-Guard-2002" расскажут об информационной безопасности
iates. Работа предлагаемых решений будет продемонстрирована во время перерывов. Участие в конференции бесплатное. Регистрация слушателей проводится на сайте компании Rainbow Technologies: www.rainbow.msk.ru, там же опубликована программа конференции. Контактное лицо: Чернобаева Елена press@rainbow.msk.ru. Источник: собственная информация CNews.ru.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронина Елена 21 12
|Каплунов Павел 46 10
|Солдатов Алексей 100 6
|Марголин Михаил 17 6
|Бочкарев Сергей 60 6
|Платонов Алексей 22 6
|Морозов Евгений 17 6
|Шумков Дмитрий 5 4
|Путин Владимир 3353 4
|Щеголев Игорь 698 4
|Никифоров Николай 1136 4
|Кулин Филипп 52 3
|Чумаченко Константин 11 3
|Калугин Сергей 168 3
|Брюквин Юрий 299 3
|Котов Виталий 41 3
|Солдатова Галина 13 3
|Аксенов Андрей 44 3
|Ильин Александр 17 3
|Валькович Владимир 15 3
|Зеренкова Ирина 5 3
|Чернобаева Елена 3 3
|Хренов Вячеслав 4 3
|Рейман Леонид 1058 3
|Соколов Алексей 135 3
|Самойлов Юрий 75 3
|Воробьев Андрей 185 2
|Дворкович Аркадий 211 2
|Либин Сергей 24 2
|Шкитин Алексей 3 2
|Тархов Андрей 6 2
|Левова Ирина 25 2
|Никитин Глеб 45 2
|Степаненко Василий 48 2
|Бажаев Муса 10 2
|Поздняков Павел 20 2
|Терещенко Павел 20 2
|Давлетханов Марат 12 2
|Бурков Дмитрий 15 2
|Курин Вадим 11 2
