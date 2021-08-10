Координационный центр доменов .RU/.РФ и Msk-IX внедрили резервную систему регистрации доменов

Координационный центр доменов .RU/.РФ и компания Msk-IX успешно реализовали проект по созданию резервной системы регистрации для доменов .RU и .РФ, что позволит гарантировать непрерывность работы доменных зон .RU и .РФ и защитит их от сбоев любого масштаба.

Компания Msk-IX обеспечила Координационному центру доменов .RU/.РФ возможность использования резервной системы регистрации доменных имен в национальных доменах .RU и .РФ. Msk-IX выступает в качестве оператора резервной системы регистрации (EBERO – Emergency Back-end Registry Operators), а сама система разработана и эксплуатируется Msk-IX и позволяет гарантировать непрерывное функционирование системы адресации российских национальных доменов .RU и .РФ.

Переход на резервную систему регистрации может быть осуществлен по решению регистратуры в случае, если действующий оператор системы регистрации оказывается не в состоянии обеспечить поддержание на необходимом уровне основных функций системы регистрации. К таким функциям относятся, в том числе, предоставление регистраторам возможности взаимодействовать с реестрами .RU и .РФ, вносить записи и получать информацию из реестров, обеспечение работы сервиса регистрационных данных (WHOIS), а также поддержка DNS-серверов доменных зон .RU и .РФ и управление распространением DNS-зон. Использование инструмента EBERO является одной из инноваций программы New gTLD и служит залогом стабильной и безотказной работы глобальной системы доменной адресации в целом.

Напомним, что в 2019 г. по поручению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России была начата реализация проекта по внедрению дополнительных инструментов для обеспечения непрерывности функционирования системы адресации, а также защиты прав администраторов и пользователей доменных имен путем внедрения на российской платформе механизмов, предоставляющих дополнительные гарантии сохранности информации о доменных именах и бесперебойного функционирования системы адресации в целом. Первым важным этапом этого проекта явилась реализация процедуры регулярного депонирования данных реестров российских национальных доменов .RU и .РФ.

В конце июня 2021 г. специалистами Координационного центра доменов .RU/.РФ и компании Msk-IX было успешно завершено совместное функциональное тестирование резервной системы регистрации, а с июля этого года резервная система регистрации приведена в режим готовности временно принять на себя основные функции системы регистрации доменов .RU/.РФ.