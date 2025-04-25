Количество запросов к данным о доменах российских компаний достигло 15 млн Российская компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» проанализировала запросы к сервису Whois по доменам клиентов — юридических лиц с портфелем до 1 тыс. доменных имен. Из 14,8 млн запросов, поступивших по таким доменам за I квартал 2025 г., наибольшая часть пришлась на доменные и

В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета в поиска. Карточка «DNS» показывает IP-адрес запрашиваемого ресурса. Карточка «MX» дает возможность увидеть, корректно ли работает сервер отправки электронной почты на запрашиваемом домене. Карточка «whois» показывает корректное имя домена, дату регистрации и срок ее действия, а также установит владельца домена (для владельцев доменов - физических лиц имена скрыты). Image by freepik Роскомн

Reg.ru создал Whois-бота в Telegram ал собственного Telegram-бота. Он позволяет проверить статус домена и получить информацию в сервисе Whois через интерфейс мессенджера, сообщили CNews в Reg.ru. Регистратор доменов создал бота в

ICANN намерена заменить сервис Whois Международная корпорация ICANN объявила о намерении заменить «морально устаревший» сервис Whois - услугу, благодаря которой можно получить сведения о владельцах доменных имен. Вокруг Whois ведется много споров. Этот сервис критикуют почти все: от представителей правительств и

Регистратор R01 запустил сервис поиска по истории Whois овня, таких как .COM, .NET, .ORG и многих других. Сервис доступен по адресу whoishistory.ru. Сервис Whois работает с базами WhoisHistory и IPHistory старейших аккредитованных российских регистр

ICANN спрячет владельцев сайтов? дательство, сообщает AP. Изменения должны коснуться обладателей личных сайтов, представителей малого бизнеса и других владельцев интернет-доменов. Они относятся, прежде всего, к публичной базе данных WhoIs, содержащей в себе конфиденциальные данные. С помощью WhoIs можно узнать полные имена, организации, телефоны, e-mail адреса владельцев «интернет-имен». Суть законодательных поправо

Что станет с базой данных WHOIS? com. Многим не нравится нововведения, согласно которым базы данных владельцев доменов и адресов теперь находятся в открытом доступе. Противники введения свободного доступа утверждают, что т.н. данные Whois (по названию программы, использующейся для изучения индивидуальных данных владельцев), включающие имена владельцев серверов, IP-адреса, номера их факсов, телефонов и другую не менее интер