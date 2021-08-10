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WHOIS
Сервис проверки доменов и подбора имени сайта


10.08.2021 Координационный центр доменов .RU/.РФ и Msk-IX внедрили резервную систему регистрации доменов 1
09.02.2021 Нотариально заверить сайт теперь можно с помощью REG.RU 1
19.01.2021 «Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно 1
10.09.2020 Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров 1
22.05.2020 Check Point: группа хакеров похитила 1,1 млн фунтов в ходе атаки на финансовые компании 1
03.06.2019 Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис 1
10.12.2018 Бескультурные хакеры взломали Linux.org 1
01.10.2018 «Яндекс» ради сделки со Сбербанком уступил права на домены и ПО 1
14.12.2016 Reg.ru создал Whois-бота в Telegram 2
19.10.2016 «Дочка» «Мегафона» тайно стала провайдером Wi-Fi на МЦК 1
30.08.2016 ФСО не продлила домены государственной важности 1
30.12.2015 Под Новый год отключено доменное имя одного из главных торрент-трекеров России 1
11.12.2015 Заблокирован домен Thepiratebay.org 2
09.10.2015 Рекламное ПО обходит систему безопасности Google Bouncer 1
30.01.2015 Чиновник Минкомсвязи рекомендовал срочно переносить домены к российским регистраторам 1
29.01.2015 Регистратор GoDaddy отбирает домены у жителей Крыма и у тех, кто попал под раздачу 1
20.11.2014 Защищенный интернет-шлюз сделан в России 1
11.06.2014 Выходцы из Xerox предлагают вузам ИТ-услуги, обещая покровительство Минобрнауки 1
16.05.2014 Владелец Rutracker.org закрыт за неуплату налогов 1
12.11.2013 Webnames.ru готов к запуску новых доменов 1
27.06.2013 ICANN намерена заменить сервис Whois 4
11.04.2013 Автором самого опасного трояна для Mac назван житель России 2
14.08.2012 Хакеры взломали и поглумились над крупнейшим торрент-трекером России 6
23.07.2012 Регистратор R01 запустил сервис поиска по истории Whois 1
25.06.2012 Кто и как крадет деньги абонентов «Билайн» и МТС. СХЕМА 1
19.03.2012 Фальшивый сервис Google атакует российских пользователей 1
13.10.2011 Клиентов российских хостинг-провайдеров атакуют фишеры 1
30.05.2011 Россиян обвинили в создании скандального трояна для компьютеров Apple 1
25.01.2011 Регистратор Reg.Ru выпустил свои приложения для iPhone и Android 3
20.09.2010 «Ростелеком» расширяет возможности сервиса «Личный кабинет» 1
10.09.2010 Полная статистика по доменам .РФ доступна на Stat.reg.ru 1
26.11.2009 Домен Russia.com продан за $1,5 млн 1
18.09.2008 Что «скрывает» регистратор R01? 2
10.06.2008 Координационный центр зоны RU закрыл данные о владельцах доменов 3
06.04.2008 Один шаг до iPhone в России? 1
21.03.2007 ICANN спрячет владельцев сайтов? 5

Публикаций - 36, упоминаний - 56

WHOIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7210 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 224 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Digital Assets 5 1
Datahost 1 1
Salenames 11 1
Check Point’s Incident Response Team - CPIRT 1 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
Check Point Software Technologies 449 1
Флорентийский банкир - Хакерская группировка 1 1
Harman Kardon 167 1
Yahoo! 1127 1
Yandex - Яндекс 4107 1
Twitter 2204 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 1
JBL 101 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
eBay Inc 536 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Открытие ФК 539 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Интеркоммерц 32 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 4 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Арбитражный суд города Москвы 341 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Верховный суд Российской Федерации 175 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 171 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 2
Kubernetes 307 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 1
BEС - Business Email Compromise - Компрометация деловой электронной переписки 13 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
3G - Стандарт мобильной связи 3762 1
Фишинг - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - BEC Business email compromise - invoice fraud 3 1
Google Android 10752 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Linux OS 4296 2
Apple iOS 5742 2
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Яндекс.Советник 1 1
Google AdSense 64 1
ESET NOD32 Mobile Security 36 1
Яндекс.Маркет 439 1
Ruby - Язык программирования 92 1
Kaspersky Secure Connection 13 1
HideMy.name - VPN-сервис 4 1
Hideme.ru - VPN-сервис 6 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 1
Microsoft Office 365 769 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 313 2
Чичваркин Евгений 83 1
Савельев Андрей 8 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Saar Marcus - Саар Маркус 2 1
Сладков Сергей 1 1
Калиничева Екатерина 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 659 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Израиль 726 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
Нидерланды 986 1
Россия - Уфа 650 1
Россия - Республика Марий Эл 206 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Европа 3804 1
Белиз 39 1
Россия - Йошкар-Ола 109 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 1
Пиратство - Авторское право 212 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
РосКомСвобода 75 1
Linux.org 1 1
РосПравосудие 10 1
NPD Group 84 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772360, в очереди разбора - 676042.
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