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WHOIS Сервис проверки доменов и подбора имени сайта

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.04.2025 Количество запросов к данным о доменах российских компаний достигло 15 млн

Российская компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» проанализировала запросы к сервису Whois по доменам клиентов — юридических лиц с портфелем до 1 тыс. доменных имен. Из 14,8 млн запросов, поступивших по таким доменам за I квартал 2025 г., наибольшая часть пришлась на доменные и
09.04.2024 В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета

в поиска. Карточка «DNS» показывает IP-адрес запрашиваемого ресурса. Карточка «MX» дает возможность увидеть, корректно ли работает сервер отправки электронной почты на запрашиваемом домене. Карточка «whois» показывает корректное имя домена, дату регистрации и срок ее действия, а также установит владельца домена (для владельцев доменов - физических лиц имена скрыты). Image by freepik Роскомн
14.12.2016 Reg.ru создал Whois-бота в Telegram

ал собственного Telegram-бота. Он позволяет проверить статус домена и получить информацию в сервисе Whois через интерфейс мессенджера, сообщили CNews в Reg.ru. Регистратор доменов создал бота в
27.06.2013 ICANN намерена заменить сервис Whois

Международная корпорация ICANN объявила о намерении заменить «морально устаревший» сервис Whois - услугу, благодаря которой можно получить сведения о владельцах доменных имен. Вокруг Whois ведется много споров. Этот сервис критикуют почти все: от представителей правительств и
23.07.2012 Регистратор R01 запустил сервис поиска по истории Whois

овня, таких как .COM, .NET, .ORG и многих других. Сервис доступен по адресу whoishistory.ru. Сервис Whois работает с базами WhoisHistory и IPHistory старейших аккредитованных российских регистр
21.03.2007 ICANN спрячет владельцев сайтов?

дательство, сообщает AP. Изменения должны коснуться обладателей личных сайтов, представителей малого бизнеса и других владельцев интернет-доменов. Они относятся, прежде всего, к публичной базе данных WhoIs, содержащей в себе конфиденциальные данные. С помощью WhoIs можно узнать полные имена, организации, телефоны, e-mail адреса владельцев «интернет-имен». Суть законодательных поправо
23.04.2001 Что станет с базой данных WHOIS?

com. Многим не нравится нововведения, согласно которым базы данных владельцев доменов и адресов теперь находятся в открытом доступе. Противники введения свободного доступа утверждают, что т.н. данные Whois (по названию программы, использующейся для изучения индивидуальных данных владельцев), включающие имена владельцев серверов, IP-адреса, номера их факсов, телефонов и другую не менее интер
08.02.2000 Судя по разгоревшимся страстям, Whois.net никогда не будет носить приставку "tm"

ся из попытки зарегистрировать слово "who is" как торговую марку компанией Verio, обладателем сайта Whois.net (http://whois.net). Надо сказать, что этот сервер, являющийся базой данных п

Публикаций - 131, упоминаний - 143

WHOIS и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 37
Telegram Group 2940 21
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Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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