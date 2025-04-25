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WHOIS Сервис проверки доменов и подбора имени сайта
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|25.04.2025
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Количество запросов к данным о доменах российских компаний достигло 15 млн
Российская компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» проанализировала запросы к сервису Whois по доменам клиентов — юридических лиц с портфелем до 1 тыс. доменных имен. Из 14,8 млн запросов, поступивших по таким доменам за I квартал 2025 г., наибольшая часть пришлась на доменные и
|09.04.2024
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В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета
в поиска. Карточка «DNS» показывает IP-адрес запрашиваемого ресурса. Карточка «MX» дает возможность увидеть, корректно ли работает сервер отправки электронной почты на запрашиваемом домене. Карточка «whois» показывает корректное имя домена, дату регистрации и срок ее действия, а также установит владельца домена (для владельцев доменов - физических лиц имена скрыты). Image by freepik Роскомн
|14.12.2016
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Reg.ru создал Whois-бота в Telegram
ал собственного Telegram-бота. Он позволяет проверить статус домена и получить информацию в сервисе Whois через интерфейс мессенджера, сообщили CNews в Reg.ru. Регистратор доменов создал бота в
|27.06.2013
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ICANN намерена заменить сервис Whois
Международная корпорация ICANN объявила о намерении заменить «морально устаревший» сервис Whois - услугу, благодаря которой можно получить сведения о владельцах доменных имен. Вокруг Whois ведется много споров. Этот сервис критикуют почти все: от представителей правительств и
|23.07.2012
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Регистратор R01 запустил сервис поиска по истории Whois
овня, таких как .COM, .NET, .ORG и многих других. Сервис доступен по адресу whoishistory.ru. Сервис Whois работает с базами WhoisHistory и IPHistory старейших аккредитованных российских регистр
|21.03.2007
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ICANN спрячет владельцев сайтов?
дательство, сообщает AP. Изменения должны коснуться обладателей личных сайтов, представителей малого бизнеса и других владельцев интернет-доменов. Они относятся, прежде всего, к публичной базе данных WhoIs, содержащей в себе конфиденциальные данные. С помощью WhoIs можно узнать полные имена, организации, телефоны, e-mail адреса владельцев «интернет-имен». Суть законодательных поправо
|23.04.2001
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Что станет с базой данных WHOIS?
com. Многим не нравится нововведения, согласно которым базы данных владельцев доменов и адресов теперь находятся в открытом доступе. Противники введения свободного доступа утверждают, что т.н. данные Whois (по названию программы, использующейся для изучения индивидуальных данных владельцев), включающие имена владельцев серверов, IP-адреса, номера их факсов, телефонов и другую не менее интер
|08.02.2000
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Судя по разгоревшимся страстям, Whois.net никогда не будет носить приставку "tm"
ся из попытки зарегистрировать слово "who is" как торговую марку компанией Verio, обладателем сайта Whois.net (http://whois.net). Надо сказать, что этот сервер, являющийся базой данных п
WHOIS и организации, системы, технологии, персоны:
|Егоров Евгений 40 7
|Синицына Мария 22 7
|Гончаров Станислав 37 5
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Шариков Сергей 49 3
|Морев Дмитрий 11 3
|Карлова Дарья 6 3
|Королюк Алексей 87 3
|Воробьев Андрей 199 3
|Калмыков Сергей 24 2
|Кувшинов Денис 27 2
|Боброва Екатерина 11 2
|Лупанов Семен 2 2
|Панков Евгений 6 2
|Дудков Дмитрий 6 2
|Сапов Александр 9 2
|Князева Анастасия 14 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
|Дуров Павел 329 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
|Тушканов Владислав 17 1
|Абрамков Александр 44 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Колесников Алексей 26 1
|Кузьмичев Андрей 32 1
|Савельев Андрей 9 1
|Наумов Виктор 126 1
|Колесников Олег 20 1
|Волошин Евгений 64 1
|Молчанов Сергей 20 1
|Пудов Дмитрий 47 1
|Батов Иван 9 1
|Saar Marcus - Саар Маркус 2 1
|Донцова Дарья 18 1
|Хачатуров Вартан 12 1
|Сладков Сергей 2 1
|Литвиненко Сергей 5 1
|Калиничева Екатерина 2 1
|Лысенко Виктор 5 1
|Провизионов Михаил 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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