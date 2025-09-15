Разделы

Яндекс.Поиск поисковая система и интернет-портал

Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


15.09.2025 «Алиса» в «Поиске Яндекса» поможет разобрать задания по семи школьным предметам

В «Поиске Яндекса» теперь можно задать нейросети «Алисе» вопросы по семи школьным предметам. Нейросеть уже умела объяснять на сервисе задачи по математике и физике, а теперь она сможет помочь с ру
15.09.2025 Более полумиллиона запросов в «Поиске Яндекса» про новый IPhone

популярные запросы связаны с оранжевым и черным цветом, а по объему памяти интересны модели 256 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Однако растет не только пользовательский интерес к новинке, но и предложения товаров. «Поиск Яндекса» предлагает более 2 млрд товарных предложений со всего Рунета, поэтому на 10 сентября 2025 г. было уже около 4,5 тыс. торговых предложений на новые модели iPhone – от предзаказов

18.07.2025 Пользователи стали интересоваться бесплатными ИИ-ботами в два раза чаще, чем годом ранее, — исследование «Яндекс Поиска»

м же периодом годом раньше, а при поиске агентов — в 5,4 раза. Аналитики также изучили переходы из «Поиска Яндекса» на сайты популярных ИИ-ботов за минувший июнь. Больше 90% переходов пришлось

03.06.2025 Поиск Яндекса: интерес к Лабубу и Смешарикам вырос до 100 тысяч запросов в день

Игрушки Лабубу и Смешариков стремительно набирают популярность в «Поиске». По аналитическим данным «Поиска Яндекса», с начала мая пользователи искали Лабубу более миллиона раз, а в последние недели месяца количество поисковых запросов превысило 100 тыс. в день. Такой всплеск интереса напомина
22.05.2025 «Поиск Яндекса» научился рассуждать и генерировать контент с помощью технологий «Алисы»

В «Поиске Яндекса» появился режим рассуждений, возможность генерировать контент и получать развернутые ответы с изображениями, видео и ссылками на источники. Теперь можно прямо в поисковой строке

07.04.2025 Россияне спрашивают о ценах на товары и услуги более 100 млн раз в месяц — данные «Яндекс Поиска»

Аналитики «Яндекс Поиска» отмечают, что сравнение цен остается значимым фактором для россиян при совершении покупок. Об этом говорят данные: в среднем каждый месяц «Поиск» «Яндекса» обрабатывает более 100
27.03.2025 От 12 до 192 тысяч: сколько в среднем стоит электротранспорт, который ищут россияне в «Поиске Яндекса»

Аналитики «Яндекс Поиска» изучили спрос на электротранспорт за последний год в разных городах России. На основе запросов пользователей «Яндек»с составил рейтинг самых популярных видов электротранспорта. Б
06.03.2025 «Яндекс Поиск» назвал самые популярные модели стайлеров

оимость такого стайлера составляет 59,64 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». «Яндекс Поиск» составил топ-5 самых популярных фенов и стайлеров. В него, помимо Dyson Airwrap
29.10.2024 «Поиск Яндекса» установил рекорд по росту доли на российском рынке

В III квартале 2024 г. доля «Поиска Яндекса» среди поисковых систем в России составила 65,51%. Она увеличилась на 2,9 п.п. год к году, и это рекорд роста доли сервиса с 2015 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса
28.08.2024 Какие качества докторов ценят пациенты — исследование «Яндекс Поиска»

«Яндекс Поиск» выяснил, за что пациенты чаще всего хвалят докторов. Аналитики изучили более 1,
15.11.2012 Вышло приложение «Яндекс.Поиск» для iPad

Пользователям iPad стало доступно приложение «Яндекс.Поиск». Оно позволяет одновременно просматривать страницу ответов и сайты, на которые она ссылается. Все сайты открываются во вкладках встроенного браузера — таких вкладок можно открыть

01.03.2011 «Яндекс.Поиск» для сайтов перевели на украинский

Компания «Яндекс» объявила о том, что перевела интерфейс сервиса «Яндекс.Поиск для сайта» на украинский язык. В настройках сервиса появился переключатель, который позволяет выбрать один из двух языков - украинский или русский. Разделы помощи сервиса также мож

