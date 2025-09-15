Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яндекс.Поиск поисковая система и интернет-портал
|15.09.2025
|
«Алиса» в «Поиске Яндекса» поможет разобрать задания по семи школьным предметам
В «Поиске Яндекса» теперь можно задать нейросети «Алисе» вопросы по семи школьным предметам. Нейросеть уже умела объяснять на сервисе задачи по математике и физике, а теперь она сможет помочь с ру
|15.09.2025
|
Более полумиллиона запросов в «Поиске Яндекса» про новый IPhone
популярные запросы связаны с оранжевым и черным цветом, а по объему памяти интересны модели 256 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Однако растет не только пользовательский интерес к новинке, но и предложения товаров. «Поиск Яндекса» предлагает более 2 млрд товарных предложений со всего Рунета, поэтому на 10 сентября 2025 г. было уже около 4,5 тыс. торговых предложений на новые модели iPhone – от предзаказов
|18.07.2025
|
Пользователи стали интересоваться бесплатными ИИ-ботами в два раза чаще, чем годом ранее, — исследование «Яндекс Поиска»
м же периодом годом раньше, а при поиске агентов — в 5,4 раза. Аналитики также изучили переходы из «Поиска Яндекса» на сайты популярных ИИ-ботов за минувший июнь. Больше 90% переходов пришлось
|03.06.2025
|
Поиск Яндекса: интерес к Лабубу и Смешарикам вырос до 100 тысяч запросов в день
Игрушки Лабубу и Смешариков стремительно набирают популярность в «Поиске». По аналитическим данным «Поиска Яндекса», с начала мая пользователи искали Лабубу более миллиона раз, а в последние недели месяца количество поисковых запросов превысило 100 тыс. в день. Такой всплеск интереса напомина
|22.05.2025
|
«Поиск Яндекса» научился рассуждать и генерировать контент с помощью технологий «Алисы»
В «Поиске Яндекса» появился режим рассуждений, возможность генерировать контент и получать развернутые ответы с изображениями, видео и ссылками на источники. Теперь можно прямо в поисковой строке
|07.04.2025
|
Россияне спрашивают о ценах на товары и услуги более 100 млн раз в месяц — данные «Яндекс Поиска»
Аналитики «Яндекс Поиска» отмечают, что сравнение цен остается значимым фактором для россиян при совершении покупок. Об этом говорят данные: в среднем каждый месяц «Поиск» «Яндекса» обрабатывает более 100
|27.03.2025
|
От 12 до 192 тысяч: сколько в среднем стоит электротранспорт, который ищут россияне в «Поиске Яндекса»
Аналитики «Яндекс Поиска» изучили спрос на электротранспорт за последний год в разных городах России. На основе запросов пользователей «Яндек»с составил рейтинг самых популярных видов электротранспорта. Б
|06.03.2025
|
«Яндекс Поиск» назвал самые популярные модели стайлеров
оимость такого стайлера составляет 59,64 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». «Яндекс Поиск» составил топ-5 самых популярных фенов и стайлеров. В него, помимо Dyson Airwrap
|29.10.2024
|
«Поиск Яндекса» установил рекорд по росту доли на российском рынке
В III квартале 2024 г. доля «Поиска Яндекса» среди поисковых систем в России составила 65,51%. Она увеличилась на 2,9 п.п. год к году, и это рекорд роста доли сервиса с 2015 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса
|28.08.2024
|
Какие качества докторов ценят пациенты — исследование «Яндекс Поиска»
«Яндекс Поиск» выяснил, за что пациенты чаще всего хвалят докторов. Аналитики изучили более 1,
|15.11.2012
|
Вышло приложение «Яндекс.Поиск» для iPad
Пользователям iPad стало доступно приложение «Яндекс.Поиск». Оно позволяет одновременно просматривать страницу ответов и сайты, на которые она ссылается. Все сайты открываются во вкладках встроенного браузера — таких вкладок можно открыть
|01.03.2011
|
«Яндекс.Поиск» для сайтов перевели на украинский
Компания «Яндекс» объявила о том, что перевела интерфейс сервиса «Яндекс.Поиск для сайта» на украинский язык. В настройках сервиса появился переключатель, который позволяет выбрать один из двух языков - украинский или русский. Разделы помощи сервиса также мож
Яндекс.Поиск и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусаков Алексей 12 5
|Стыскин Андрей 9 3
|Худавердян Тигран 92 3
|Серажим Екатерина 2 2
|Бубнова Елена 2 2
|Башкеев Алексей 17 1
|Ященко Иван 4 1
|Морейнис Аркадий 19 1
|Носик Антон 106 1
|Чернин Роман 10 1
|Козлова Дарья 36 1
|Загребин Максим 8 1
|Комарова Татьяна 17 1
|Якунин Владимир 24 1
|Леонов Всеволод 14 1
|Соколов Евгений 14 1
|Шабанов Владислав 7 1
|Зверев Александр 9 1
|Мишарин Александр 7 1
|Карнаухова Екатерина 8 1
|Захряпин Михаил 6 1
|Сметанкин Константин 1 1
|Вавинов Сергей 1 1
|Чумаков Кирилл 2 1
|Расковалов Денис 4 1
|Розенблат Евгений 1 1
|Марфутин Денис 6 1
|Зотов Максим 1 1
|Мирзаев Михаил 1 1
|Бесолов Заурбек 1 1
|Коверзнев Олег 3 1
|Садовников Александр 3 1
|Богазова Залина 1 1
|Гладилин Александр 1 1
|Готманов Александр 1 1
|Сливинский Михаил 2 1
|Друца Алексей 1 1
|Федорова Валентина 1 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 1
|Королев Сергей 45 1
