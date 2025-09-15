Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал

В « Поиске Яндекса » теперь можно задать нейросети «Алисе» вопросы по семи школьным предметам. Нейросеть уже умела объяснять на сервисе задачи по математике и физике, а теперь она сможет помочь с ру

Более полумиллиона запросов в «Поиске Яндекса» про новый IPhone популярные запросы связаны с оранжевым и черным цветом, а по объему памяти интересны модели 256 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Однако растет не только пользовательский интерес к новинке, но и предложения товаров. «Поиск Яндекса» предлагает более 2 млрд товарных предложений со всего Рунета, поэтому на 10 сентября 2025 г. было уже около 4,5 тыс. торговых предложений на новые модели iPhone – от предзаказов