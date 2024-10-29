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«Поиск Яндекса» установил рекорд по росту доли на российском рынке

В III квартале 2024 г. доля «Поиска Яндекса» среди поисковых систем в России составила 65,51%. Она увеличилась на 2,9 п.п. год к году, и это рекорд роста доли сервиса с 2015 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Рекордное увеличение показателя обусловлено несколькими факторами. В частности, «Яндекс» улучшил поиск товаров, медицинских и финансовых услуг, добавив в результаты выдачи новые тематические блоки, в которых собрана необходимая информация по запросу. Так, в базе сервиса уже есть информация о 2,7 млрд товарных предложений от интернет-магазинов, а когда пользователь ищет на сервисе товар, он сразу может увидеть в поисковой выдаче его стоимость и изображения, выбрать подходящий вариант и перейти на сайт магазина. Также «Поиск» объединил информацию по более чем 740 тыс. врачей России, чтобы пользователи могли быстро выбрать нужного им специалиста в тематическом блоке, который появляется прямо в результатах «Поиска». Сервис также помогает ​найти самые выгодные и подходящие вклады и разобраться в ипотечных предложениях, например, при запросе «вклад на три месяца» в результатах появится тематический блок, в котором собраны предложения от разных банков.

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Вместе с тем «Поиск» развивает свои продукты на базе нейросетей «Яндекса». Так, весной 2024 г. «Яндекс» представил «Нейро» — продукт, который с помощью нейросетей дает один ответ на вопрос, используя все доступные знания из интернета. А этой осенью мгновенные ответы «Нейро» на запросы пользователей появились в результатах в «Поиска».

На рост доли «Поиска» в России также положительно влияет и то, что все больше пользователей устанавливают мобильное приложение сервиса, а также «Яндекс Браузер».

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