Как безопасно работать с контейнеризацией: 10 правил

1. Изоляция процессов: используйте неймспейсы для логического разграничения ресурсов.
2. Контроль доступов: применяйте политики, ограничивающие права ПО внутри контейнера.
3. Минимизация образов: используйте пакеты ПО, содержащие все необходимое для запуска приложения, для снижения числа потенциальных уязвимостей.
4. Принцип «один контейнер — одна служба»: не запускайте несколько приложений в одном контейнере, чтобы упростить мониторинг активности. Удаляйте неиспользуемые файлы и лишние зависимости (дополнительные необязательные компоненты библиотек).
5. Проверка целостности: регулярно сканируйте образы на уязвимости. Контрольные суммы (функция от содержимого файла на основе асимметричных криптографических алгоритмов) помогают убедиться в целостности образов, а цифровая подпись — подтвердить их подлинность и отсутствие изменений. Пользуйтесь только доверенными библиотеками и репозиториями.