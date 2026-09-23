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Разборы и чек-листы 10 шагов
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Как безопасно работать с контейнеризацией: 10 правил

Контейнеризация как метод изоляции и запуска приложений набирает все большую популярность, а Kubernetes стал де-факто стандартом оркестрации контейнерных нагрузок. CNews вместе с экспертами Deckhouse составил гайд для тех, кто хочет избежать утечек данных и других неприятных инцидентов при работе с Kubernetes.

Перед тем как строить безопасное контейнеризированное окружение, необходимо сделать главный выбор, от которого в дальнейшем будут зависеть способы достижения целей каждого из предложенных шагов построения. Речь идет о выборе архитектурного подхода: использовать вендорское или Open Source-решение, а также развертывать его в собственной инфраструктуре или в облаке. И этот выбор зависит от стратегии развития компании, ее инженерной зрелости и квалификации команды. Однако вне зависимости от выбранного пути базовые принципы безопасности остаются неизменными.

1
Обеспечить базовую безопасность контейнеров
2
Гарантировать сетевую безопасность
3
Защитить кластеры Kubernetes
4
Поддерживать актуальность версий и своевременно обновляться
5
Управлять уязвимостями и угрозами
6
Управлять конфиденциальностью данных
7
Контролировать доступы
8
Помнить про мониторинг и аудит
9
Использовать безопасные практики Dev(Sec)Ops/SRE
10
Реагировать на инциденты и предотвращать их
шаг 1

Обеспечить базовую безопасность контейнеров

1. Изоляция процессов: используйте неймспейсы для логического разграничения ресурсов.

2. Контроль доступов: применяйте политики, ограничивающие права ПО внутри контейнера.

3. Минимизация образов: используйте пакеты ПО, содержащие все необходимое для запуска приложения, для снижения числа потенциальных уязвимостей.

4. Принцип «один контейнер — одна служба»: не запускайте несколько приложений в одном контейнере, чтобы упростить мониторинг активности. Удаляйте неиспользуемые файлы и лишние зависимости (дополнительные необязательные компоненты библиотек).

5. Проверка целостности: регулярно сканируйте образы на уязвимости. Контрольные суммы (функция от содержимого файла на основе асимметричных криптографических алгоритмов) помогают убедиться в целостности образов, а цифровая подпись — подтвердить их подлинность и отсутствие изменений. Пользуйтесь только доверенными библиотеками и репозиториями.

шаг 2

Гарантировать сетевую безопасность

1. Сегментация сети: используйте сетевые политики Kubernetes для разграничения трафика между микросервисами. Это позволит изолировать сегменты инфраструктуры и предотвратить бесконтрольное перемещение злоумышленника внутри кластера в случае взлома одного из подов.

2. Шифрование трафика: внедряйте протокол TLS для защиты данных при передаче как между внешними пользователями и сервисами, так и между внутренними компонентами системы.

3. Защита сетевых границ: установите и поддерживайте межсетевые экраны на периметре сети. Они обеспечивают базовую фильтрацию трафика по адресам источника и назначения (source/destination).

4. Применение WAF: разверните межсетевые экраны уровня веб-приложений (Web Application Firewall) для защиты сервисов в контейнерах. WAF позволяет проводить глубокую очистку трафика на уровне приложения, фильтруя специфические URL и объекты (например, административные панели), которые должны быть доступны только из внутренней сети.


Для максимальной защиты также необходимо уменьшить количество публично доступных сервисов, внедрить системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) и обеспечить защиту от DDoS-атак.

шаг 3

Защитить кластеры Kubernetes

1. Ограничение доступа к API: контролируйте доступ к API-серверу Kubernetes с помощью RBAC.

2. Изоляция узлов: разделяйте узлы по зонам безопасности и их функциональному назначению.

3. Аудит и логирование: отслеживайте все операции в кластере для оперативного обнаружения подозрительной активности.

4. Проверка конфигураций: регулярно проводите аудит настроек кластера на соответствие стандартам безопасности.

5. Разграничение полномочий: отделяйте административные учетные записи от пользовательских. Административный доступ должен предоставляться только для выполнения конкретных задач.

6. Политики безопасности: используйте механизмы проверки манифестов, чтобы запретить запуск потенциально опасных или некорректно настроенных контейнеров.

7. Наблюдаемость: используйте Prometheus, ELK или другие инструменты для мониторинга кластерного окружения.


Надежный и протестированный план аварийного восстановления (disaster recovery plan) — залог спокойствия и предсказуемости при обновлении ПО. Резервные копии критически важных данных следует хранить за пределами основной площадки, где работает сервис.

Айк Татевосян
Айк Татевосян
директор продуктового направления «ИБ» Deckhouse, «Флант»

Основной принцип этого шага — разграничение полномочий. Доступ должен быть дифференцированным и строиться на принципе наименьших привилегий: полномочий у каждого человека должно быть лишь в необходимом количестве, не больше

шаг 4

Поддерживать актуальность версий и своевременно обновляться

1. Автоматизация обновлений: настройте автоматизированное обновление контейнеров и узлов.

2. Тестирование обновлений: перед развертыванием в production тестируйте обновления на предварительном этапе (staging).

3. План обновлений: разработайте и соблюдайте четкий план регулярного обновления компонентов.

4. Контроль уязвимостей: отслеживайте выход патчей безопасности для используемого ПО.

5. Автоматизация уведомлений: настройте уведомления о новых релизах и уязвимостях.

6. Процесс отката изменений: имейте план отката изменений в случае неудачного обновления.


Помимо этого, не забывайте отслеживать обновления системы и вести учет тех, которые использовали. Не используйте старые образы. Убедитесь, что все зависимости также регулярно обновляются. Очень часто проблемы с безопасностью начинаются с зависимых библиотек и приложений.

Айк Татевосян
Айк Татевосян
директор продуктового направления «ИБ» Deckhouse, «Флант»

Фундаментальный подход — непрерывно следить за обновлениями функционала и безопасности. Каждое обновление следует тестировать в изолированном окружении, после чего перезапустить приложение и сверить согласно заранее подготовленному чек-листу, всё ли работает корректно. Всегда должна бытьвозможность откатить назад обновления, в том числе с помощью резервной копии. Важно помнить, что существуют неоткатываемые изменения

шаг 5

Управлять уязвимостями и угрозами

1. Периодическое сканирование: регулярно проводите сканирование системы на наличие уязвимостей.

2. Своевременное реагирование: настройте процесс оперативного информирования команды информационной безопасности о найденных угрозах.

3. Оценка рисков и приоритизация: оценивайте влияние найденных уязвимостей на бизнес-процессы и устраняйте их, исходя из уровня риска.

4. Pen-тесты: периодически проводите внешнее тестирование на проникновение (penetration testing) для объективной оценки защищенности.


Всегда полезно участвовать в сообществах и форумах безопасности для обмена опытом.

Айк Татевосян
Айк Татевосян
директор продуктового направления «ИБ» Deckhouse, «Флант»

Основной принцип — «врага надо знать в лицо». Вы должны четко понимать свой сетевой периметр, где находятся уязвимые места и какими путями этот самый враг может проникнуть в систему. Именно поэтому регулярные внешние pen-тесты обязательны

шаг 6

Управлять конфиденциальностью данных

1. Шифрование данных: шифруйте конфиденциальную информацию на уровне хранения и передачи.

2. Защита секретов: используйте специализированные хранилища для безопасной работы с ключами и паролями.

3. Мониторинг доступа: протоколируйте все операции с чувствительными данными для своевременного выявления аномалий и потенциальных утечек.

4. Очистка данных: регулярно архивируйте неактуальную информацию и удаляйте её из оперативного контура. Не забывайте обучать сотрудников правилам работы с конфиденциальными данными.

5. Основной принцип — «не доверяй никому»: реализуйте архитектуру Zero Trust во всех возможных сегментах инфраструктуры

Айк Татевосян
Айк Татевосян
директор продуктового направления «ИБ» Deckhouse, «Флант»

Девиз этого шага — «Все, что не разрешено, запрещено»

шаг 7

Контролировать доступы

1. Многофакторная аутентификация: внедрите MFA для критически важных разделов. Минимальное количество аутентификаций — две, а лучше три.

2. Логирование аутентификации: включите журналирование всех попыток входа для последующего анализа.

3. Инструменты управления доступом: применяйте современные решения IAM для управления доступом.

4. Регулярный аудит ролей: периодически пересматривайте роли и права пользователей.

5. Эскалация привилегий: предотвращайте несанкционированную эскалацию привилегий, контролируйте действия администраторов.


Также создавайте учетные записи с минимально необходимыми правами, применяйте строгую политику по выдаче паролей и их ротации. Не забывайте блокировать учетные данные уволившихся сотрудников и их права.

Айк Татевосян
Айк Татевосян
директор продуктового направления «ИБ» Deckhouse, «Флант»

Для систем, работающих в контейнерных средах, важно обеспечить надежную проверку личности пользователя. Ни пароль, ни ПИН-код, ни отпечаток пальца не являются гарантированно безопасными сами по себе

шаг 8

Помнить про мониторинг и аудит

1. Централизация через SIEM: разверните централизованную SIEM-систему для агрегации и анализа логов со всех узлов и подов кластера.

2. Масштабирование и глубина хранения: чем больше объем собираемых логов и дольше срок их хранения (retention period — от 90 до 365 дней), тем ниже риск потери данных. Помните: «серая зона» (период, не охваченный логами) — это критическая уязвимость, которая делает невозможным проведение расследований (forensics) и прохождение комплаенс-аудитов.

3. Автоматизация жизненного цикла данных (ILM): настройте политики хранения данных с помощью таких инструментов, как ILM (Index Lifecycle Management) или Curator. Используйте многоуровневое хранение (hot/warm/cold tiers) для автоматического сжатия, перемещения в архив или удаления данных по четким правилам.

4. Вынос архивов за пределы платформы (Off-platform): храните долгосрочные архивы логов за пределами продуктового контура. Это не только снижает нагрузку на основную платформу, но и гарантирует сохранность данных для восстановления (соблюдение показателей RPO/RTO) в случае критического сбоя всей системы.

5. Анализ аномалий и алерты: настройте систему мониторинга на выявление подозрительной активности. Регулярно калибруйте правила алертов, чтобы минимизировать количество ложных срабатываний.


Настройте централизованную систему для агрегирования и анализа логов. Чем больше логов хранится в конечной системе и чем дольше они хранятся, тем ниже вероятность их утраты. Отсутствие логов за определенный период времени может являться инцидентом, который необходимо изучить. Определите политику хранения и удаления логов. Долгосрочное хранение журналов осуществляйте за пределами эксплуатируемой платформы (например, в централизованной системе).

Айк Татевосян
Айк Татевосян
директор продуктового направления «ИБ» Deckhouse, «Флант»

Основной принцип — запротоколированность всех действий, особенно тех, что связаны с безопасностью

шаг 9

Использовать безопасные практики Dev(Sec)Ops/SRE

1. Infrastructure as Code (IaC): автоматизируйте управление инфраструктурой через код. Этот паттерн позволяет посмотреть, как исторически менялась инфраструктура. «Инфраструктура как код» позволяет привлекать сотрудников информационной безопасности к ревью инфраструктуры до того, как она будет имплементирована в продакшене.

2. Безопасность контейнеризации: используйте решения класса container runtime security для обеспечения безопасности среды исполнения приложений.

3. Безопасный конвейер CI/CD: интегрируйте безопасность в конвейеры DevOps (DevSecOps).

4. Обучение команд: внедряйте регулярное обучение практикам безопасности для команд разработки ПО, DevSecOps/SRE.

5. Автоматизация тестов безопасности: автоматизируйте проведение тестов безопасности на этапе разработки (Shift Left) и тестирования приложений (Continuous Security).

6. Верификация зависимостей: проводите проверку всех используемых библиотек и зависимостей.

7. Версионный контроль: используйте системы версионного контроля для управления изменениями.

8. Контроль за конфигурациями: управляйте конфигурациями с помощью инструментов типа Ansible, Terraform.


Не забывайте регулярно создавать резервные копии критически важных данных и постоянно улучшайте работу, опираясь на аналитику.

шаг 10

Реагировать на инциденты и предотвращать их

1. Создание команды реагирования: организуйте команду для быстрого реагирования на инциденты. Лучше, если в нее будут входить инженеры разных уровней.

2. Разработка плана реагирования: разработайте детальный план реагирования на убытки и инциденты. Подразумевается, что, помимо инженеров, на инциденты реагируют продуктовая команда, PR-служба, компания в целом и т. д.

3. Учения и симуляции: проводите регулярные учения и симуляции для проверки готовности.

4. Документация инцидентов: заведите систему документации и анализа всех инцидентов.

5. Обратная связь: собирайте и анализируйте информацию с целью улучшения процессов.


Не забудьте внедрить регулярные тренинги для команд безопасности и поддержки. Анализируйте инциденты, выявляйте слабые места и оптимизируйте процессы. На случай критических ситуаций создайте резервные. Важно установить четкие внутренние и внешние каналы коммуникации на случай инцидентов.

Соблюдение перечисленных выше рекомендаций значительно повысит безопасность вашей среды контейнеров и Kubernetes, защитив инфраструктуру и обеспечив устойчивость к внешним угрозам.

Айк Татевосян
Айк Татевосян
директор продуктового направления «ИБ» Deckhouse, «Флант»

Суть этого шага — в построении «матрицы эскалации». По сути, это инструкция об ответственности ролей в компании при возникновении инцидента

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