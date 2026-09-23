Как безопасно работать с контейнеризацией: 10 правил

1. Сегментация сети: используйте сетевые политики Kubernetes для разграничения трафика между микросервисами. Это позволит изолировать сегменты инфраструктуры и предотвратить бесконтрольное перемещение злоумышленника внутри кластера в случае взлома одного из подов.

2. Шифрование трафика: внедряйте протокол TLS для защиты данных при передаче как между внешними пользователями и сервисами, так и между внутренними компонентами системы.

3. Защита сетевых границ: установите и поддерживайте межсетевые экраны на периметре сети. Они обеспечивают базовую фильтрацию трафика по адресам источника и назначения (source/destination).

4. Применение WAF: разверните межсетевые экраны уровня веб-приложений (Web Application Firewall) для защиты сервисов в контейнерах. WAF позволяет проводить глубокую очистку трафика на уровне приложения, фильтруя специфические URL и объекты (например, административные панели), которые должны быть доступны только из внутренней сети.

Для максимальной защиты также необходимо уменьшить количество публично доступных сервисов, внедрить системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) и обеспечить защиту от DDoS-атак.