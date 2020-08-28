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Yandex.Store Яндекс.Store
СОБЫТИЯ
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|28.08.2020
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«Яндекс» закрыл своего «убийцу» Google Play
Магазин закрыт. Совсем «Яндекс» официально закрывает собственный магазин Android-приложений «Яндекс.Store» с 1 сентября 2020 г. В настоящее время на главной странице сервиса вывешена заглушка-оповещение о его закрытии, а приложение «Яндекс.Store» уже сейчас недоступно для скачив
|13.11.2013
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«Яндекс» приютил в своем магазине беженцев из Nokia
Приложения для «нового смарфтона» финской компании Jolla будут распространяться через магазин мобильных приложений «Яндекса» - Yandex.Store. Отечественный поисковик и финский мобильный разработчик объявили 13 ноября 2013 г., что Yandex.Store будет предустанавливаться на все предзаказанные смартфоны компании. Jol
|25.02.2013
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«Лаборатория Касперского» обеспечит безопасность нового магазина приложений «Яндекс.Store»
«Лаборатория Касперского» объявила о расширении сотрудничества с компанией «Яндекс», в рамках которого производитель защитного ПО обеспечит безопасность пользователей нового магазина приложений «Яндекс.Store» для мобильных устройств на базеAndroid. Компания «Яндекс» приняла решение обезопасить свой магазин приложений в момент его запуска с помощью защитных технологий «Лаборатории Каспе
|25.02.2013
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«Яндекс» открыл магазин Android-приложений
Компания «Яндекс» объявила об открытии магазина приложений для устройств на платформе Android - «Яндекс.Store». «Новый магазин будет работать для пользователей из разных стран: уже сейчас интерфейс сервиса доступен на восьми языках, в дальнейшем их будет еще больше, - заявил руководитель с
|25.02.2013
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«Яндекс» открыл магазин приложений для Android
«Яндекс» открывает «Яндекс.Store» — магазин приложений для устройств на платформе Android. Он предлагает пользователям более 50 000 программ и удобный поиск по ним. Посетители магазина могут оплачивать покупки бан
|01.10.2012
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«Яндекс» создал "убийцу" Google Play
Сегодня, 1 октября 2012 г., «Яндекс» объявит об открытии собственного магазина приложений для устройств на Android, - Yandex.Store. Магазин «Яндекса» станет альтернативой базового магазина всех «андроидов» Google Play. Как ожидается, 1 октября Yandex.Store будет открыт для разработчиков и партнеров «Янд
Yandex.Store и организации, системы, технологии, персоны:
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