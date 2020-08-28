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Yandex.Store Яндекс.Store

Yandex.Store - Яндекс.Store

СОБЫТИЯ

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28.08.2020 «Яндекс» закрыл своего «убийцу» Google Play

Магазин закрыт. Совсем «Яндекс» официально закрывает собственный магазин Android-приложений «Яндекс.Store» с 1 сентября 2020 г. В настоящее время на главной странице сервиса вывешена заглушка-оповещение о его закрытии, а приложение «Яндекс.Store» уже сейчас недоступно для скачив
13.11.2013 «Яндекс» приютил в своем магазине беженцев из Nokia

Приложения для «нового смарфтона» финской компании Jolla будут распространяться через магазин мобильных приложений «Яндекса» - Yandex.Store. Отечественный поисковик и финский мобильный разработчик объявили 13 ноября 2013 г., что Yandex.Store будет предустанавливаться на все предзаказанные смартфоны компании. Jol
25.02.2013 «Лаборатория Касперского» обеспечит безопасность нового магазина приложений «Яндекс.Store»

«Лаборатория Касперского» объявила о расширении сотрудничества с компанией «Яндекс», в рамках которого производитель защитного ПО обеспечит безопасность пользователей нового магазина приложений «Яндекс.Store» для мобильных устройств на базеAndroid. Компания «Яндекс» приняла решение обезопасить свой магазин приложений в момент его запуска с помощью защитных технологий «Лаборатории Каспе
25.02.2013 «Яндекс» открыл магазин Android-приложений

Компания «Яндекс» объявила об открытии магазина приложений для устройств на платформе Android - «Яндекс.Store». «Новый магазин будет работать для пользователей из разных стран: уже сейчас интерфейс сервиса доступен на восьми языках, в дальнейшем их будет еще больше, - заявил руководитель с
25.02.2013 «Яндекс» открыл магазин приложений для Android

«Яндекс» открывает «Яндекс.Store» — магазин приложений для устройств на платформе Android. Он предлагает пользователям более 50 000 программ и удобный поиск по ним. Посетители магазина могут оплачивать покупки бан
01.10.2012 «Яндекс» создал "убийцу" Google Play

Сегодня, 1 октября 2012 г., «Яндекс» объявит об открытии собственного магазина приложений для устройств на Android, - Yandex.Store. Магазин «Яндекса» станет альтернативой базового магазина всех «андроидов» Google Play. Как ожидается, 1 октября Yandex.Store будет открыт для разработчиков и партнеров «Янд

Публикаций - 53, упоминаний - 56

Yandex.Store и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 47
Google LLC 12690 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
Fly - Explay - Эксплей 243 10
Microsoft Corporation 25775 8
Apple Inc 13156 8
МегаФон 10742 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Huawei 4677 6
3Q 48 5
Samsung Electronics 11065 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
X Corp - Twitter 2938 4
BBK OPPO Electronics 484 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
PocketBook International 98 4
Wexler 61 3
TeXet 56 3
QUMO - КУМО 24 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Otello Corporation - Opera Software 340 2
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 2
Ростелеком 10948 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Intel Corporation 12811 2
Mali 38 2
Jolla - Sailfish Holding 85 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 2
HERE Technologies 113 2
VVP Group - ВВП Групп - VVP Tech - ВВП Технологии 39 1
Cyanogen Mod 54 1
SPB Software 60 1
Питерская группа связистов 441 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
Huawei Device 28 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 46 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Такси Веспер 1 1
Такси Сочи 1 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Gett 88 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Visa International 1993 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
МТЗ Трансмаш 24 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
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Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 5
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Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 4
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TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 4
Google Android 15244 46
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 40
Apple - App Store 3109 14
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 49 10
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 9
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 9
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
Apple iOS 8583 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 8
Nokia Xseries 54 8
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 7
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 7
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 6
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 5
Microsoft Windows 16882 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 5
Google Android Package Kit - APK 295 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Google Chrome - браузер 1701 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Яндекс.Навигатор 121 4
Google - Gmail 1021 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 4
Opera Browser - Браузер 1050 4
Rovio Mobile - Angry Birds 112 3
HERE Maps 54 3
Fly - Explay Flame - смартфон 5 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 3
Apple iPhone 6 4861 3
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 3
Зверев Александр 9 5
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 4
Меркулов Петр 8 3
Комарова Татьяна 17 2
Ежов Фёдор 15 1
Мещеряков Николай 1 1
Громаков Алексей 8 1
Андрейкин Сергей 5 1
Aksentijević Mirko - Аксентиевич Мирко 5 1
Щельцин Арсений 9 1
Dillon Marc - Диллон Марк 7 1
Панькина Ирина 1 1
Богазова Залина 1 1
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 1
Клишас Андрей 60 1
Мишустин Михаил 787 1
Сморгонский Анатолий 44 1
Турчак Андрей 27 1
Крашенинников Павел 18 1
Иванов Роман 22 1
Зыков Владимир 13 1
Толстой Лев 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
Украина 7928 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Европа 24964 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
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Германия - Федеративная Республика 13221 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
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Азия - Азиатский регион 5920 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель 98 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
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Польша - Республика 2031 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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