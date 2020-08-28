«Яндекс» закрыл своего «убийцу» Google Play Магазин закрыт. Совсем «Яндекс» официально закрывает собственный магазин Android-приложений «Яндекс.Store» с 1 сентября 2020 г. В настоящее время на главной странице сервиса вывешена заглушка-оповещение о его закрытии, а приложение «Яндекс.Store» уже сейчас недоступно для скачив

«Яндекс» приютил в своем магазине беженцев из Nokia Приложения для «нового смарфтона» финской компании Jolla будут распространяться через магазин мобильных приложений «Яндекса» - Yandex.Store. Отечественный поисковик и финский мобильный разработчик объявили 13 ноября 2013 г., что Yandex.Store будет предустанавливаться на все предзаказанные смартфоны компании. Jol

«Лаборатория Касперского» обеспечит безопасность нового магазина приложений «Яндекс.Store» «Лаборатория Касперского» объявила о расширении сотрудничества с компанией «Яндекс», в рамках которого производитель защитного ПО обеспечит безопасность пользователей нового магазина приложений «Яндекс.Store» для мобильных устройств на базеAndroid. Компания «Яндекс» приняла решение обезопасить свой магазин приложений в момент его запуска с помощью защитных технологий «Лаборатории Каспе

«Яндекс» открыл магазин Android-приложений Компания «Яндекс» объявила об открытии магазина приложений для устройств на платформе Android - «Яндекс.Store». «Новый магазин будет работать для пользователей из разных стран: уже сейчас интерфейс сервиса доступен на восьми языках, в дальнейшем их будет еще больше, - заявил руководитель с

«Яндекс» открыл магазин приложений для Android «Яндекс» открывает «Яндекс.Store» — магазин приложений для устройств на платформе Android. Он предлагает пользователям более 50 000 программ и удобный поиск по ним. Посетители магазина могут оплачивать покупки бан