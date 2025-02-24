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QUMO КУМО



24.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году 1
02.02.2021 Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж 1
28.08.2020 «Яндекс» закрыл своего «убийцу» Google Play 1
22.03.2016 Доля смартфонов в сети Tele2 продолжает активно расти 1
26.05.2014 Тест часов QUMO SW1: умные помощник по сходной цене 1
21.04.2014 Обзор QUMO Sirius 890: планшет с АТОМным сердцем на базе процессора Intel® Atom™ 1
11.02.2014 Российский туристический поисковик Aviasales привлек $10 млн инвестиций от iTech Capital 1
30.08.2013 Qumo представил новую серию высокоскоростных карт памяти Overdrive 1
16.05.2013 Россияне инвестировали в американский бракоразводный онлайн-сервис 1
25.02.2013 «Яндекс» открыл магазин Android-приложений 1
25.02.2013 «Яндекс» открыл магазин приложений для Android 1
09.07.2012 Приложение ivi.ru предустанавливают на Android-планшеты 1
11.05.2012 В России предсказан конец эпохи ридеров 1
22.12.2011 Как выбрать букридер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
02.09.2011 PocketBook расширяет производство и метит на рынок планшетов 1
03.08.2011 PocketBook открыл первую в России сеть по продаже ридеров 1
08.07.2011 Qumo показала ридер Relax 1
23.12.2008 Популярные подарки: Плееры 1
09.11.2006 Медиапроигрыватель Creative ZEN Vision: W - первый тест в России 1
14.03.2006 Фото дня. MP3-плееры поставили новый рекорд 1
14.03.2006 MP3-плееры поставили новый рекорд 1
26.09.2005 Фото дня: MP3-плеер - меньше уже некуда 1
22.09.2005 Фото дня: MP3-плеер - меньше уже некуда 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

QUMO и организации, системы, технологии, персоны:

Fly - Explay - Эксплей 240 8
Wexler 60 7
Sony 6552 6
Digma 193 6
PocketBook International 92 6
TeXet 55 5
ONYX International 144 4
iRiver 181 4
Samsung Electronics 10290 3
Yandex - Яндекс 7423 3
Apple Inc 12152 3
BBK OPPO Electronics 385 3
3Q 47 3
Onext 7 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 2
МегаФон 8951 2
Amazon Inc - Amazon.com 3014 2
Huawei 3954 2
Lenovo Group 2297 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
ДОК 829 2
Rolsen Electronics 79 2
Archos Technology 72 2
Treelogic 41 2
Google LLC 11829 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
X Corp - Twitter 2848 1
Xiaomi 1753 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
LG Electronics 3620 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 1
Intel Corporation 12219 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5681 1
HP Inc. 5693 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 1
MediaTek - Ralink 528 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 2
Евросеть 1405 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 70 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 1
Airbnb 90 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 86 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
iTech Capital 16 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12238 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9670 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4635 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12527 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7639 6
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6403 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 5
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1485 5
Наушники - Headphones 4033 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7327 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10018 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7114 4
Аксессуары 3905 4
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TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1002 3
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6068 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20879 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14448 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 2
AVI - Audio Video Interleave 457 2
WAV - Waveform Audio File Format 504 2
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 2
AAC - Advanced Audio Coding 445 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3841 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4254 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6468 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 2
Google Android 14068 9
Google Play - Google Store - Android Market 3307 3
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 3
Yandex.Store - Яндекс.Store 51 3
Apple iPad 3867 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 2
Samsung Galaxy 959 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iPhone 5 773 2
Apple iPhone 4 783 2
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 2
PocketBook - серия электронных книг 44 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
Samsung SVR-диктофон 456 2
PocketBook IQ 7 2
QUMO SW1 1 1
QUMO Relax 1 1
QUMO Sirius 1 1
QUMO Basic 1 1
QUMO GO! 1 1
Qumo Apollo 1 1
QUMO Overdrive 1 1
QUMO Dock 1 1
QUMO gamebox 1 1
Apple iOS 7847 1
Linux OS 10023 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Intel x86 - архитектура процессора 1864 1
Microsoft Windows 15730 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 1
Яндекс.Авто 40 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2049 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 465 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 1
Малис Александр 157 2
Милица Евгений 6 2
Меркулов Петр 8 2
Зверев Александр 9 2
Кожевников Алексей 66 1
Полехин Виталий 3 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Анурьев Сергей 25 1
Шифрин Григорий 2 1
Давидюк Глеб 8 1
Миронов Андрей 14 1
Калинов Константин 7 1
Пилипенко Евгений 1 1
Баландин Илья 1 1
Чичирин Владимир 1 1
Губоржевский Ростислав 1 1
Березовская Наталья 1 1
Уваров Сергей 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 11
Германия - Федеративная Республика 12708 4
Украина 7628 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 2
Европа 21808 2
Италия - Итальянская Республика 4361 2
Франция - Французская Республика 7861 2
Турция - Турецкая республика 2370 2
Испания - Королевство 3717 2
Южная Корея - Республика 6665 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 1
Азия - Азиатский регион 5557 1
Япония 13307 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3971 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Китай - Тайвань 4001 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1576 1
Таиланд - Королевство 824 1
Европа Западная 1482 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 156 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 252 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5196 1
Таиланд - Пхукет 12 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 3
Английский язык 6659 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 2
Ergonomics - Эргономика 1602 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6299 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2405 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1639 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8766 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1584 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5557 1
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SmartMarketing 73 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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