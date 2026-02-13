Разделы

Калинов Константин


СОБЫТИЯ


13.02.2026 «Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда 1
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
26.12.2017 Скончался основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales 1
19.02.2015 Aviasales оптимизировал поиск предложений по авиабилетам с помощью Amadeus Extreme Search 1
11.02.2014 Российский туристический поисковик Aviasales привлек $10 млн инвестиций от iTech Capital 1
25.03.2013 Запущен сервис по поиску и сравнению цен на отели HotelLook.ru 1
20.11.2012 Поисковик авиабилетов Aviasales.ru разработал мобильное приложение для Android 1
13.04.2011 AviaSales.ru запустил карту цен на авиабилеты 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Калинов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Прогресс ГК - Практика безопасности 50 1
QUMO - КУМО 24 1
Ростелеком 10416 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 1
МегаФон 10103 1
Dr.Web - Доктор Веб 1277 1
Yandex - Яндекс 8613 1
9114 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4604 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 166 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 97 1
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 60 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
ДиалогНаука 260 1
Google LLC 12342 1
TeXet 56 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 80 7
iTech Capital 17 1
Роснефть НК - нефтяная компания 534 1
Инвитро - Invitro 75 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 834 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 1
Бронирование - Booking 813 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3161 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32031 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7454 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2367 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17178 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15001 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3074 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8207 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1761 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13658 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26108 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5150 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12293 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8148 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 1
Aviasales - Hotellook 4 2
Amadeus Web Services 2 1
Amadeus Meta Pricer 2 1
Amadeus Extreme Search 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 1
Apple iPad 3945 1
Google Android 14823 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3459 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1911 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 310 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 1
Бардин Валерий 8 1
Степанов Павел 35 1
Зинченко Антон 4 1
Баландин Илья 1 1
Касперский Евгений 331 1
Махонов Александр 31 1
Козлов Иван 23 1
Нечаев Андрей 27 1
Давыдов Александр 52 1
Савицкий Олег 11 1
Жилков Евгений 6 1
Макс Крайнов 2 1
Чернов Андрей 4 1
Мардер Наум 116 1
Алексеев Алексей 12 1
Романов Александр 14 1
Носик Антон 106 1
Антимонов Сергей 11 1
Давидюк Глеб 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 7
Таиланд - Пхукет 15 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 1
Европа 24684 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3605 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Украина 7815 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
Таиланд - Королевство 876 1
Таиланд - Бангкок 88 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6991 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3676 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3044 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5416 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15254 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 125 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 1
Фонтанка 35 1
NEWSru.com 229 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
РАН - Российская академия наук 2035 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
