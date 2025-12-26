Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188168
ИКТ 14564
Организации 11294
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26524
Персоны 81307
География 2993
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Таиланд Пхукет

Таиланд - Пхукет

СОБЫТИЯ


26.12.2025 Декабрьское обновление «Алисы» и умных устройств 1
13.11.2025 В Таиланде арестован россиянин. США подозревают его в хакерских атаках 1
11.02.2025 Агентство недвижимости InDreams (Таиланд) перешло на российскую CRM-систему BPMSoft 2
02.12.2024 «Яндекс Путешествия»: спрос на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза 1
17.07.2024 В Kalinka Thailand появился брокер, который работает на основе ИИ 1
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира 1
26.12.2017 Скончался основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales 1
21.06.2017 «Инфинет» модернизировала сети связи в четырех аэропортах Таиланда 1
20.05.2016 Команда Университета ИТМО стала серебряным призером студенческого чемпионата по программированию 1
20.05.2016 Команда СПбГУ победила в студенческом чемпионате мира по программированию 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
31.03.2015 Обновленное приложение Aviasales для iOS поможет сэкономить на перелетах в бизнес-классе 1
11.02.2014 Российский туристический поисковик Aviasales привлек $10 млн инвестиций от iTech Capital 1
31.05.2004 Mail.ru запустил проект по рынку недвижимости 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Таиланд и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9557 2
VK - Mail.ru Group 3536 2
X Corp - Twitter 2909 1
Telegram Group 2597 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
InfiNet Wireless - Инфинет 62 1
Открытые технологии 716 1
TeXet 56 1
QUMO - КУМО 24 1
ТехноИнтеллект 7 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 78 3
InDreams 1 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 1
iTech Capital 16 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
Бронирование - Booking 816 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13001 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4684 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5718 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1561 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 1
Онлайн-мониторинг 84 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 48 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1621 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1213 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 804 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3308 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
Google YouTube - Видеохостинг 2898 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Apple iOS 8272 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 154 1
VK - Mail.ru Maps.me 53 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 103 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 73 1
SITA WorldTracer 4 1
Aviasales - Hotellook 4 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 198 1
Microsoft Azure Government 9 1
FreePik 1459 1
Калинов Константин 7 2
Баранова Анна 1 1
Козлов Иван 23 1
Лисовский Евгений 20 1
Станкевич Андрей 17 1
Макс Крайнов 2 1
Давидюк Глеб 8 1
Перовская Лидия 2 1
Ковшаров Антон 1 1
Баландин Илья 1 1
Мокрани Камал 6 1
Смыкалов Владимир 2 1
Окороков Александр 9 1
Илюхин Максим 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 7
Таиланд - Королевство 868 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 4
Таиланд - Бангкок 88 4
Европа 24653 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 440 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2119 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 2
США - Нью-Йорк 3153 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 2
Великобритания - Лондон 2410 2
Германия - Берлин 729 2
Китай - Шанхай 808 2
Китай - Пекин - Beijing 1053 2
Южная Корея - Сеул 371 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 809 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1053 2
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 186 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 274 2
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 108 2
Италия - Рим 206 2
США - Флорида - Майами 192 2
Вьетнам - Ханой 49 2
Турция - Анталья 27 2
Аргентина - Росарио 3 1
Литва - Вильнюс 41 1
Таиланд - Паттайя 2 1
Кипр - Ларнака 7 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 1
Армения - Республика 2374 1
Сингапур - Республика 1908 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 3
Образование в России 2562 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
Металлы - Золото - Gold 1204 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Английский язык 6882 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 1
Аренда 2584 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 1
Evans Data 11 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 524 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1096 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 2
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 18 2
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 2
Львівський національний університет імені Івана Франка - University of Lviv - Львовский национальный университет имени Ивана Франко 3 2
Cairo University - Каирский университет 5 1
UNR - National University of Rosario - Национальный университет Росарио 1 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
Uniwersytet Wrocławski - University of Wroclaw - Вроцлавский университет 2 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще