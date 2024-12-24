Онлайн-мониторинг
Онлайн-мониторинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Александр 86 3
|Иревли Сергей 21 2
|Коваль Игорь 15 2
|Чаркин Евгений 296 1
|Сотин Денис 205 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Путин Владимир 3171 1
|Гурленов Андрей 24 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Салов Антон 38 1
|Истомин Константин 56 1
|Зиборова Ольга 18 1
|Подобайло Николай 16 1
|Лазарев Александр 6 1
|Попов Михаил 54 1
|Перминов Леонид 12 1
|Гусев Дмитрий 70 1
|Григоренко Вадим 40 1
|Григорьянц Влад 3 1
|Бойко Елена 152 1
|Ражанская Екатерина 3 1
|Горевой Руслан 2 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Гуштуров Леонид 23 1
|Лихницкий Павел 55 1
|Лебедев Александр 29 1
|Бирюков Петр 6 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Барсуков Сергей 31 1
|Евраев Михаил 262 1
|Распопов Владимир 8 1
|Лукьянов Александр 42 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Шведов Дмитрий 10 1
|Зорин Александр 51 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Кудрявцева Наталья 12 1
|Филатов Андрей 114 1
|Ведомости 996 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|Российская газета 270 1
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Vanson Bourne 48 1
|Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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