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Индексная книга (каталог) CNews*
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Онлайн-мониторинг



24.12.2024 МТС запустила собственное SD-WAN-решение для корпоративных сетей 1
04.12.2024 «МегаФон» ускорил интернет для 4 тысяч квартир в Костроме 1
02.09.2024 В России создадут спецоператора для особых клиентов, который будет скрывать их местоположение и контакты 1
10.07.2024 В НГТУ НЭТИ совместно с компанией АО «РиМ» разработали новое ПО для сбора данных на объектах энергетики  1
03.07.2024 Искусственный интеллект от МТС проконтролирует безопасность в Красноярском Фанпарке «Бобровый лог» 1
19.04.2024 В лесах Саратовской области увеличилось число «умных» камер 1
19.03.2024 Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС» 1
15.03.2024 Александр Ведяхин: Сбербанк помогает комплексной цифровизации Татарстана 1
16.01.2024 «МегаФон» подключил систему онлайн-мониторинга для водоканала в Северной Осетии 1
15.12.2023 Электробусы в Волгограде заряжаются на ультрабыстрых станциях оператора Sitronics Electro 1
06.09.2023 «Мегафон» установил в «Бузулукском боре» умные камеры 1
28.07.2023 «Мегафон» автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике 1
31.05.2023 MCN Telecom: по итогам 2022 г. трафик уменьшился, а выручка от услуг телефонии выросла на 39%. Бизнесу все более важны дополнительные функции IP-телефонии 1
06.04.2023 Lamoda автоматизировала построение рабочих графиков операторов колл-центра с помощью платформы Naumen WFM 1
27.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила индивидуальные настройки в сервисе «Заказы» 1
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 1
20.02.2023 В Черкассовском сквере микрорайона «Долина» за безопасностью проследит видеонаблюдение МТС 1
16.01.2023 МТС и «РЖД логистика» обеспечили удаленный контроль за железнодорожными перевозками на Крайнем Севере 1
18.10.2022 Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound 1
06.10.2022 Softline представила платежное ПО «Скай технолоджис» для приема безналичных платежей 1
19.09.2022 Sitronics Electro установила ультрабыструю зарядную станцию для общественного электробуса в Волгограде 1
05.09.2022 МТС создала систему для контроля воды на Таманском полуострове 1
21.07.2022 Москва четвертый год подряд становится лидером российского рейтинга цифровизации городского хозяйства «IQ городов» 1
19.05.2022 Softline внедрила в АО «СК Алтайкрайэнерго» геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных 1
22.04.2022 Сеть NB-IoT МТС поможет обеспечить пожарную безопасность в регионах России 1
11.03.2022 «Росатом» оценил потенциал рынка цифровизации систем водоснабжения 1
17.02.2022 Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме» 1
17.01.2022 В Нижегородской области запущен цифровой мониторинг объектов капвложений 1
10.12.2021 Сергей Иревли -

Технологии скоро станут незаметными, а заказать товар можно будет сразу на производстве

 1
18.11.2021 Компания Profindustry получила премию CNews AWARDS 1
15.11.2021 На CNews Forum 2021 обсудили, как APM-системы решают проблемы банковского сектора 1
09.11.2021 Может ли банк обойтись без речевой аналитики 1
30.09.2021 Наталья Бурчилина -

От «хайповой» технологии интернет вещей переходит к реальным кейсам с доказанной эффективностью

 1
03.08.2021 «Мегафон» и «Лукойл-Пермь» создали опытно-промышленную зону с видеоаналитикой и позиционированием 1
08.06.2021 МТС и «Даичи» запустили подписку на «облачные» кондиционеры 1
30.04.2021 Group-IB ликвидировала мошенническую кампанию, имитирующую опрос ВОЗ 1
20.02.2021 Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы 1
09.06.2020 Путин распорядился создать всероссийский сайт по поиску работников и работы 1
29.05.2020 Николай Подобайло, «Программный продукт» -

Транспортная система Москвы становится все более интеллектуальной и персонализированной

 1
27.09.2018 УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0 1

Публикаций - 72, упоминаний - 72

Онлайн-мониторинг и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 12
МегаФон 8805 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 4
8213 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 98 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Ростелеком 9701 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
Broadcom - VMware 2359 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Microsoft Corporation 24625 2
Ситроникс - Sitronics Electro 44 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
SAP SE 5277 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
SAS Institute 971 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 2
Software AG 198 2
Прогноз 1650 2
KMS Lighthouse 14 2
Software AG & IDS Scheer 199 2
ФОРС - Центр разработки 636 1
Citrix Systems 812 1
Dell EMC 5027 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ESET - ESET Software 1133 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Крок - Croc 1777 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Intel Corporation 12197 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Google LLC 11775 1
Apple Inc 12101 1
Xiaomi 1732 1
China Mobile 407 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Альфа-Банк 1769 1
Связной ГК 1369 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Газпром ПАО 1342 1
Почта России ПАО 2112 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Airbnb 90 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
РЖД Логистика 18 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 17 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 39 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
РОСИНКАС - Российское объединение инкассации 4 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
РОССОЮЗСПАС - Российский союз спасателей 1 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 12
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 6
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 5
WhatsApp Messenger 1081 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 3
Qsoft amoCRM 107 3
Apache Hadoop 427 2
Microsoft Skype 2067 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Google Android 13994 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 2
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Формоза-Софт - Лесохранитель 13 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Google Chrome - браузер 1561 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Microsoft Office 3734 1
Linux OS 9937 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
ИндаСофт - I-WS - InduSoft Web Studio 4 1
CTI Outbound 5 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
МТС Мобильные сотрудники 111 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
DSSL Trassir 23 1
Мельников Александр 86 3
Иревли Сергей 21 2
Коваль Игорь 15 2
Чаркин Евгений 296 1
Сотин Денис 205 1
Меньшов Кирилл 118 1
Путин Владимир 3171 1
Гурленов Андрей 24 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Лысенко Эдуард 308 1
Салов Антон 38 1
Истомин Константин 56 1
Зиборова Ольга 18 1
Подобайло Николай 16 1
Лазарев Александр 6 1
Попов Михаил 54 1
Перминов Леонид 12 1
Гусев Дмитрий 70 1
Григоренко Вадим 40 1
Григорьянц Влад 3 1
Бойко Елена 152 1
Ражанская Екатерина 3 1
Горевой Руслан 2 1
Закрепин Евгений 60 1
Гуштуров Леонид 23 1
Лихницкий Павел 55 1
Лебедев Александр 29 1
Бирюков Петр 6 1
Ермолаев Артем 378 1
Барсуков Сергей 31 1
Евраев Михаил 262 1
Распопов Владимир 8 1
Лукьянов Александр 42 1
Григорьева Евгения 60 1
Кирьянова Александра 135 1
Шведов Дмитрий 10 1
Зорин Александр 51 1
Дергилёв Никита 44 1
Кудрявцева Наталья 12 1
Филатов Андрей 114 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 5
Беларусь - Белоруссия 5664 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 3
Венгрия 812 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 3
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Армения - Республика 2280 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Индия - Bharat 5434 2
Казахстан - Республика 5526 2
Европа 21767 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Австрия - Австрийская Республика 1309 2
Словакия - Словацкая Республика 471 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Ирландия - Республика 1010 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Швеция - Королевство 3619 1
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