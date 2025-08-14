«Корус Консалтинг» представил новые возможности системы управления двором в платформе KONCRIT

ГК «Корус Консалтинг» выпустила обновление бизнес-приложения управления двором (YMS), входящего в состав цифровой логистической платформы KONCRIT. Теперь система включает интеллектуальные инструменты визуализации очереди, автоматическое перепланирование въезда, ручное управление приоритетами рейсов, гибкое перераспределение транспортного потока между КПП и оперативное управление рейсами в реальном времени. Обновление помогает сокращать простои, снижать операционные издержки и повышать пропускную способность складской инфраструктуры за счет более точного и управляемого движения транспорта. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

Обновление системы ориентировано на реалии операционной деятельности компаний, работающих с разветвлённой сетью складов, а также с высокой плотностью поставок и мультимодальной логистикой, где на одной площадке сосредоточены разноплановые бизнес-процессы и требуется оперативное принятие решений в условиях высокой нагрузки и жёстких требований к отказоустойчивости.

Новая функциональность KONCRIT | YMS позволяет учитывать доступность временных интервалов в будущем, вручную изменять приоритеты рейсов в очереди, осуществлять поиск и запуск конкретного рейса, отменять вызов рейса и оптимально перераспределять поток транспортных средств между разными КПП. Реализация сценария «Управление очередью на въезд» позволяет операторам двора мониторить текущую ситуацию в реальном времени, быстро реагировать на изменения и эффективно управлять потоком транспорта, минимизируя простои и снижая нагрузку на инфраструктуру склада.

Обновленное бизнес-приложение позволяет учитывать как типовые сценарии управления двором, так и индивидуальные сценарии клиентов. Интеллектуальная логика системы позволяет оперативно перепланировать движение транспорта с учётом доступных временных интервалов и адаптироваться под высокую плотность графика без потери устойчивости. Приложение позволяет контролировать перемещения транспорта по территории склада и вести актуальное расписание. Регистрация водителей доступна через терминалы самообслуживания и чат-бот. KONCRIT | YMS обеспечивает балансировку транспортных потоков между КПП и предлагает интуитивно понятные интерфейсы как для операторов, так и для водителей. В системе предусмотрены онлайн-мониторинг, автоматические уведомления и встроенная аналитика. Это позволяет оперативно выявлять «узкие места», контролировать ключевые показатели в реальном времени и снижать издержки за счёт точного управления транспортными потоками.

Решение может использоваться как часть логистической платформы KONCRIT или как самостоятельный модуль, легко интегрируемый в ИТ-инфраструктуру заказчика. Это позволяет компаниям выстраивать управление въездом и выездом транспорта как отдельный элемент цифровой логистики без необходимости глубокой интеграции с другими модулями. KONCRIT | YMS обеспечивает высокую адаптивность под задачи бизнеса, благодаря чему система эффективно встраивается в существующие операционные процессы и приносит ощутимый результат — сокращение простоев, снижение затрат, повышение качества сервиса.

«Мы не просто реагируем на запросы рынка — мы проектируем систему на шаг вперед. В логистике цена вопроса — доли процента, и потому интеллектуальные механизмы, встроенные в KONCRIT | YMS, дают реальный выигрыш. Это зрелый продукт, который масштабируется вместе с задачами клиента, предоставляется в полностью готовом виде и при этом способен адаптироваться под любую сложную площадку. Это особенно актуально для компаний, которые стремятся повысить отдачу от автоматизации, работают со сложными и нестандартными логистическими процессами, ожидают технологической гибкости и доказанной эффективности. Мы сознательно вкладываемся в развитие, чтобы наши клиенты получали не просто систему, а устойчивое преимущество», — сказала Галия Исламова, владелец продукта KONCRIT | YMS.