«Корус Консалтинг» представил новые возможности системы управления двором в платформе KONCRIT

ГК «Корус Консалтинг» выпустила обновление бизнес-приложения управления двором (YMS), входящего в состав цифровой логистической платформы KONCRIT. Теперь система включает интеллектуальные инструменты визуализации очереди, автоматическое перепланирование въезда, ручное управление приоритетами рейсов, гибкое перераспределение транспортного потока между КПП и оперативное управление рейсами в реальном времени. Обновление помогает сокращать простои, снижать операционные издержки и повышать пропускную способность складской инфраструктуры за счет более точного и управляемого движения транспорта. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

Обновление системы ориентировано на реалии операционной деятельности компаний, работающих с разветвлённой сетью складов, а также с высокой плотностью поставок и мультимодальной логистикой, где на одной площадке сосредоточены разноплановые бизнес-процессы и требуется оперативное принятие решений в условиях высокой нагрузки и жёстких требований к отказоустойчивости.

Новая функциональность KONCRIT | YMS позволяет учитывать доступность временных интервалов в будущем, вручную изменять приоритеты рейсов в очереди, осуществлять поиск и запуск конкретного рейса, отменять вызов рейса и оптимально перераспределять поток транспортных средств между разными КПП. Реализация сценария «Управление очередью на въезд» позволяет операторам двора мониторить текущую ситуацию в реальном времени, быстро реагировать на изменения и эффективно управлять потоком транспорта, минимизируя простои и снижая нагрузку на инфраструктуру склада.

Обновленное бизнес-приложение позволяет учитывать как типовые сценарии управления двором, так и индивидуальные сценарии клиентов. Интеллектуальная логика системы позволяет оперативно перепланировать движение транспорта с учётом доступных временных интервалов и адаптироваться под высокую плотность графика без потери устойчивости. Приложение позволяет контролировать перемещения транспорта по территории склада и вести актуальное расписание. Регистрация водителей доступна через терминалы самообслуживания и чат-бот. KONCRIT | YMS обеспечивает балансировку транспортных потоков между КПП и предлагает интуитивно понятные интерфейсы как для операторов, так и для водителей. В системе предусмотрены онлайн-мониторинг, автоматические уведомления и встроенная аналитика. Это позволяет оперативно выявлять «узкие места», контролировать ключевые показатели в реальном времени и снижать издержки за счёт точного управления транспортными потоками.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

Решение может использоваться как часть логистической платформы KONCRIT или как самостоятельный модуль, легко интегрируемый в ИТ-инфраструктуру заказчика. Это позволяет компаниям выстраивать управление въездом и выездом транспорта как отдельный элемент цифровой логистики без необходимости глубокой интеграции с другими модулями. KONCRIT | YMS обеспечивает высокую адаптивность под задачи бизнеса, благодаря чему система эффективно встраивается в существующие операционные процессы и приносит ощутимый результат — сокращение простоев, снижение затрат, повышение качества сервиса.

«Мы не просто реагируем на запросы рынка — мы проектируем систему на шаг вперед. В логистике цена вопроса — доли процента, и потому интеллектуальные механизмы, встроенные в KONCRIT | YMS, дают реальный выигрыш. Это зрелый продукт, который масштабируется вместе с задачами клиента, предоставляется в полностью готовом виде и при этом способен адаптироваться под любую сложную площадку. Это особенно актуально для компаний, которые стремятся повысить отдачу от автоматизации, работают со сложными и нестандартными логистическими процессами, ожидают технологической гибкости и доказанной эффективности. Мы сознательно вкладываемся в развитие, чтобы наши клиенты получали не просто систему, а устойчивое преимущество», — сказала Галия Исламова, владелец продукта KONCRIT | YMS.

