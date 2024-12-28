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Корус Консалтинг KONCRIT


KONCRIT автоматизирует управление цепочками поставок в ритейле, дистрибуции, производстве, e-commerce и 3PL. На начальном этапе проекта на платформе реализованы подсистемы управления складом и двором. Дорожная карта развития продукта включает в себя функциональность для управления транспортом, управления заказами, автоматического пополнения, прогнозирования поставок и решения других задач в области логистики. Помимо базовых технологических процессов по управлению товародвижением на складе, в системе заложены механики для оптимизации управления персоналом, биллинга, роботизации. Кроме того, компании с нетиповыми процессами, чьи требования бизнеса выходят за рамки общепринятых классов систем и готовых продуктов, смогут использовать KONCRIT как фундамент для заказной разработки.


28.12.2024 В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками 1
13.11.2024 ОЭЗ «Алабуга» и «Корус Консалтинг» за четыре месяца автоматизировали ключевые процессы российского логистического комплекса 1
26.08.2024 ГК «КОРУС Консалтинг» расширяет возможности «1C:WMS» и KONCRIT с помощью голосовых технологий Golas 1
29.07.2024 Особая экономическая зона «Алабуга» совместно с «КОРУС Консалтинг» реализует программу проектов для крупнейшего в России логистического комплекса имени Дэн Сяопина 2
15.07.2024 «КОРУС Консалтинг» увеличил выручку на 30% по итогам финансового года 1
15.04.2024 В России разработали высокотехнологичную логистическую платформу 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1217 5
8213 4
Manhattan Associates 59 1
LLamasoft 9 1
iVoice Technology - Айвойс Технолоджи 3 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Флай дрон - Fly Drone 15 1
Ростелеком 9700 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
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Газпром нефть 618 1
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GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Деловые Линии ГК 66 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
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Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 102 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 364 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
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Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 31 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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