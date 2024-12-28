Корус Консалтинг KONCRIT
KONCRIT автоматизирует управление цепочками поставок в ритейле, дистрибуции, производстве, e-commerce и 3PL. На начальном этапе проекта на платформе реализованы подсистемы управления складом и двором. Дорожная карта развития продукта включает в себя функциональность для управления транспортом, управления заказами, автоматического пополнения, прогнозирования поставок и решения других задач в области логистики. Помимо базовых технологических процессов по управлению товародвижением на складе, в системе заложены механики для оптимизации управления персоналом, биллинга, роботизации. Кроме того, компании с нетиповыми процессами, чьи требования бизнеса выходят за рамки общепринятых классов систем и готовых продуктов, смогут использовать KONCRIT как фундамент для заказной разработки.
Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1217 5
|1С 8213 4
|Manhattan Associates 59 1
|LLamasoft 9 1
|iVoice Technology - Айвойс Технолоджи 3 1
|SAP CIS - САП СНГ 854 1
|Softline - Софтлайн 2810 1
|Yandex - Яндекс 7339 1
|Флай дрон - Fly Drone 15 1
|Ростелеком 9700 1
|Кайманов Павел 2 2
|Окин Антон 5 2
|Чмырев Андрей 9 1
|Карпуничев Сергей 11 1
|Корчминская Анна 6 1
|Семенов Александр 145 1
|Иванов Илья 8 1
|Ивашов Николай 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
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