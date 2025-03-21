Среди задач, которые позволяет решать Korus Data Framework (KDF) – управление метаданными при проектировании и разработке хранилищ данных и аналитических систем, а также управление релизами и процессами CI/CD. С помощью решения можно готовить данные, обеспечивать их качество и разрабатывать регламентные ETL/ELT- процессы, что в итоге способствует экономии ресурсов при внедрении дата-платформы.