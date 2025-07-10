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Растеряев Максим
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|«Дар» разработал новое решения для ручного ввода данных в информационные системы 1
|28.08.2023
|BI-платформа Insight включена в портфель аналитических решений компании «Корус консалтинг» 1
Растеряев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1269 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 1
|Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 8 1
|Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 43 1
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1027 1
|Щапов Роман 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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