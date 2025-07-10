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Индексная книга (каталог) CNews*
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Растеряев Максим


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Дар» разработал новое решения для ручного ввода данных в информационные системы 1
28.08.2023 BI-платформа Insight включена в портфель аналитических решений компании «Корус консалтинг» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Растеряев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1269 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1380 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 230 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 566 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4974 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1290 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5453 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1091 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6999 1
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 8 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 43 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1027 1
Щапов Роман 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 150721 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9353 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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