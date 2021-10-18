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Корус Консалтинг ГК


18.10.2021 «Корус консалтинг» запустила конструктор интернет-магазина для оптовых компаний 6
15.10.2021 «Корус консалтинг» создал онлайн-площадку для оптовой торговли для Akkermann cement 3
04.10.2021 Платформа «Спутник ЕСМ» компании «Корус консалтинг» стала доступна партнерам Axoft 3
30.09.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует работу ИТ-систем с помощью решений Alloy Software 3
28.09.2021 «Корус консалтинг» представила омниканальное приложение для консультантов розничных магазинов 2
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 3
16.09.2021 «Корус консалтинг» выводит на рынок новый продукт «Спутник репозиторий» 2
14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) 7
08.09.2021 «Корус консалтинг» предлагает решения на базе Optimacros для цифровой трансформации финслужбы 3
06.09.2021 «Корус консалтинг» разработала план развития ИТ-систем diHouse 5
31.08.2021 «Уралэлектро» сократила время обработки заказа при помощи автоматизации 3
11.08.2021 «Корус консалтинг» оптимизировала цепочку поставок для российского подразделения Mars Petcare 5
11.08.2021 Группа ВТБ автоматизировала долгосрочное финансовое планирование на базе Oracle Hyperion Planning 3
05.08.2021 «Корус консалтинг» заключил партнерство с Arenadata 4
06.07.2021 «Корус консалтинг» запустила CRM-систему «1С-Битрикс» в MC-Bauchemie в Канаде 5
21.06.2021 «Корус Консалтинг» автоматизировала антикоррупционную проверку поставщиков в компании Sova Capital 4
17.06.2021 «Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово» 3
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
15.06.2021 «Корус консалтинг» ускорила открытие новых складов торговой сети «Галамарт» 2
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV 4
08.06.2021 «Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH 4
02.06.2021 СТД «Петрович» обновил WMS Manhattan SCALE 3
31.05.2021 Клиенты «Корус Консалтинг» повысят эффективность цепей поставок с помощью Novo Forecast Enterprise 2
28.05.2021 «Корус Консалтинг» расширил линейку облачной low code платформой Platformeco 2
26.05.2021 «Корус консалтинг» открыла API контент-сервера платформы «Спутник ЕСМ» 2
17.05.2021 Клиенты «Корус консалтинг» смогут эффективнее управлять данными с помощью платформы Informatica 3
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события 1
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования 5
15.04.2021 «Деметра-Холдинг» внедрил цифровую платформу для развития сети собственных элеваторов 3
08.04.2021 Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации 6
02.04.2021 «Магнит» и «Корус консалтинг» выпустили первых студентов образовательной программы по моделированию в Llamasoft 4
01.04.2021 «Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox 2
29.03.2021 «Корус консалтинг» внедрила в «Русполимет» корпоративный портал на базе «1С-битрикс24» 2
26.03.2021 Стартап экс-замминистра связи России сверхуспешно вышел на биржу в США 1
25.03.2021 «Корус консалтинг» создала «цифрового двойника» для Danone 4
22.03.2021 «Корус консалтинг» перешла на безбумажный кадровый документооборот с HRlink 4
19.03.2021 Клиенты «Корус консалтинг» повысят эффективность контакт-центров с помощью решений NICE 3
17.03.2021 «Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами» 4

Публикаций - 803, упоминаний - 2412

Корус Консалтинг ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 127
SAP SE 3207 45
АйТи 748 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 30
3726 29
OpenText 160 25
Крок 1219 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 21
Астерос - Asteros 531 15
IBM 3524 14
iTeco - Ай-Теко 713 12
Инфосистемы Джет 675 12
Ростелеком Связьинвест 692 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 11
Ланит ГК 1154 10
Компьюлинк ГК - Compulink 209 9
Anaplan 37 8
Google LLC 7124 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
МКД 16 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 6
Yandex - Яндекс 4098 6
Telegram Group 702 6
IT Vison 10 6
IT Vision 14 6
Yota - Скартел 623 6
Летограф - Letograf 63 5
1С-Битрикс 344 5
Terrasoft - Террасофт 140 5
Oracle Corporation 3331 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 5
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 5
Прогноз 195 5
Qlik 63 4
Ланит Интеграция 101 4
Samsung Electronics 5627 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 19
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Метиз завод 10 6
Arrival Group - Charge R&D 13 6
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 6
Hyundai Motor 144 6
KIA Motors 72 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 6
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
UPS 36 5
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 5
Hyndai 12 5
Абамет 6 5
Магнит - Сеть магазинов 269 4
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 4
Газпром нефть 380 4
Инвитро - Invitro 35 4
Юнифарм - Unipharm 8 4
Транснефть 159 3
Белый Ветер 49 3
Лента - Сеть розничной торговли 188 3
Кораблик 33 3
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 3
САФ-Нева 4 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Траско - Trasko 27 2
Связьтранснефть 15 2
Tesla Motors 241 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Uber Technologies 258 2
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 3 2
Альфа-Банк 1122 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Правительство Свердловской области 14 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Правительство РФ 2198 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Президент США 105 1
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
МФЦ Мои документы Санкт-Петербурга 2 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по науке и высшей школе - КНВШ 2 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 12
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
РФС - Российский футбольный союз 13 1
EALA - EuroAsian Logistic Association - ЕАЛА - ЕвроАзиатская Логистическая Ассоциация 1 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 51
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 48
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 27
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 20
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 15
ИТ-аутсорсинг 669 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 9
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 6
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 34 5
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 3
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 370 3
Microsoft Dynamics CRM 384 22
Microsoft Excel 435 21
Microsoft Dynamics 365 92 19
OpenText Documentum 188 16
Microsoft Azure 1171 15
Google Android 10750 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 13
Apple iOS 5741 11
Microsoft SharePoint Server 103 10
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 9
1С-Битрикс - Битрикс24 211 8
Корус Консалтинг - СЭД Спутник - Спутник ECM 14 8
Microsoft Office 1916 7
Java - Язык программирования 1166 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 34 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 7
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 7
Korus Forecast 9 6
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 6
Microsoft Dynamics CRM Online 34 6
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise 9 6
Manhattan SCALE 30 6
Microsoft Office 365 769 5
JavaScript - Язык программирования 625 5
Korus Dadata 8 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 5
Microsoft SQL Server 789 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 5
Microsoft Exchange 677 5
Linux OS 4236 5
Microsoft SharePoint 2010 43 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
1С:ERP Управление предприятием 203 4
Microsoft Windows 849 4
Microsoft Windows 10 6602 4
Apache Hadoop 339 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Ипатов Вадим 80 39
Семенов Александр 69 13
Кочанов Дмитрий 17 11
Медведев Дмитрий 1433 11
Аксельрод Александр 40 10
Семичастнова Наталья 12 10
Бар-Бирюкова Мария 62 10
Бобров Антон 10 8
Свердлов Алексей 19 7
Гурская Ольга 11 7
Свердлов Денис 163 6
Никифоров Николай 1126 6
Москвитина Татьяна 6 6
Невинчаный Александр 18 5
Тарантасов Геннадий 9 5
Тепляков Всеволод 7 5
Пискунович Елена 9 5
Дмитриев Александр 21 4
Воробьев Сергей 12 4
Доброток Константин 5 4
Путин Владимир 1820 4
Черепащук Валентин 4 4
Попов Александр 26 4
Гришанова Ирина 25 4
Шевелев Борис 5 3
Ващилов Дмитрий 15 3
Машурин Сергей 17 3
Гончаров Евгений 9 3
Баранова Наталья 4 3
Сысоев Сергей 4 3
Королев Илья 6 3
Клочков Алексей 25 3
Рахманов Александр 19 3
Смирнов Алексей 142 3
Ярошевский Павел 4 3
Байбутов Андрей 6 3
Козырь Сергей 30 3
Липич Григорий 48 3
Яковлев Александр 21 2
Кудрявцева Юлия 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 446
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 57
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 23
Украина 3344 23
Беларусь - Белоруссия 2079 22
Казахстан - Республика 2618 21
Германия - Федеративная Республика 3606 13
Россия - СФО - Новосибирск 1954 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 11
Россия - ПФО - Казань 1507 11
Индия - Республика 2156 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 9
Восточная Европа 1667 8
США - Нью-Йорк 1084 7
США - Лос-Анджелес 289 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 6
Великобритания - Банбери 6 6
Европа 3725 6
Япония 2752 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Россия - Свердловская область 804 5
Великобритания - Лондон 815 5
Франция - Французская Республика 2109 5
Израиль 716 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 4
Северная Европа - Скандинавия 272 4
Северная Америка 1402 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
Россия - Сибирь 871 3
Прибалтика - Балтия 589 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 3
Россия - Иркутская область 536 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Иран - Исламская Республика Иран 374 2
Харьягинское (Kharyaga) нефтяное месторождение 2 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 19
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 7
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Русский язык 966 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 2
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 5 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Конституция США 18 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
23ABC News 55 4
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
Forbes - Форбс 441 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
CrunchBase 62 2
The Guardian - Британская газета 189 2
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