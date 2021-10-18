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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Корус Консалтинг ГК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 803, упоминаний - 2412
Корус Консалтинг ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ипатов Вадим 80 39
|Семенов Александр 69 13
|Кочанов Дмитрий 17 11
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Аксельрод Александр 40 10
|Семичастнова Наталья 12 10
|Бар-Бирюкова Мария 62 10
|Бобров Антон 10 8
|Свердлов Алексей 19 7
|Гурская Ольга 11 7
|Свердлов Денис 163 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Москвитина Татьяна 6 6
|Невинчаный Александр 18 5
|Тарантасов Геннадий 9 5
|Тепляков Всеволод 7 5
|Пискунович Елена 9 5
|Дмитриев Александр 21 4
|Воробьев Сергей 12 4
|Доброток Константин 5 4
|Путин Владимир 1820 4
|Черепащук Валентин 4 4
|Попов Александр 26 4
|Гришанова Ирина 25 4
|Шевелев Борис 5 3
|Ващилов Дмитрий 15 3
|Машурин Сергей 17 3
|Гончаров Евгений 9 3
|Баранова Наталья 4 3
|Сысоев Сергей 4 3
|Королев Илья 6 3
|Клочков Алексей 25 3
|Рахманов Александр 19 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Ярошевский Павел 4 3
|Байбутов Андрей 6 3
|Козырь Сергей 30 3
|Липич Григорий 48 3
|Яковлев Александр 21 2
|Кудрявцева Юлия 5 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754755, в очереди разбора - 658445.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754755, в очереди разбора - 658445.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru