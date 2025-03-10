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Бобров Антон


10.03.2025 «Корус Консалтинг» внедрил HRM-платформу K-Team для ПАО НК «РуссНефть» 1
26.11.2024 ГК «Корус Консалтинг» внедрила HR-платформу K-Team на базе «Битрикс24» для ГК «Ташир Медика» 1
30.10.2024 HR-платформа K-Team вошла в топ-3 HCM-систем рейтинга CNews 1
25.09.2024 «Корус Консалтинг» запустила интранет K-Team для группы «Родина» 1
11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? 1
28.02.2024 «КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании Level Group 1
30.01.2024 «КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании «Форте Хоум Гмбх» 1
27.12.2023 «КОРУС Консалтинг» запустил корпоративную валюту для сотрудников на базе собственной разработки K-Team 1
27.12.2023 «КОРУС Консалтинг» запустил корпоративную валюту для сотрудников на базе собственной разработки K-Team 1
23.11.2023 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал процесс управления целями сотрудников FM Logistic на базе корпоративного портала K-Team 1
30.08.2023 «Корус консалтинг» внедрила интранет K-Team в ИТ-компании Innostage 1
17.08.2023 «Корус консалтинг» запустил новый интранет K-Team для компании Pioneer 1
25.07.2023 «Корус консалтинг» модернизировала корпоративный портал в «Сиэс медика» 1
20.06.2023 «Корус консалтинг» запустила корпоративный портал K-Team для FM Logistic 1
15.06.2023 «Корус консалтинг» внедрил корпоративный портал для «Альмакоргруп» 1
07.06.2023 «Корус консалтинг» внедрила K-Team в «Газпром интернэшнл лимитед» 1
17.05.2023 «Корус консалтинг» внедрил новый корпоративный портал K-Team для группы компаний «Транслом» 1
14.03.2023 ГК «Корус консалтинг» модернизировала корпоративный портал СТД «Петрович» 1
14.02.2023 «Корус консалтинг» автоматизировала для «БФТ-холдинга» планирование отпусков, внедрила магазин призов и создала единое окно корпоративных сервисов 1
10.01.2023 «Корус консалтинг» создал корпоративный портал для объединения сотрудников компании We-On Group 1
19.10.2022 «Первая грузовая компания» запустила обновленный корпоративный портал для 3000 сотрудников 1
22.08.2022 «Корус консалтинг» оптимизировала управление рабочим временем сотрудников банка «Санкт-Петербург» 1
31.03.2022 «Корус консалтинг» выпустила платформу для цифрового взаимодействия сотрудников внутри компании 1
29.03.2021 «Корус консалтинг» внедрила в «Русполимет» корпоративный портал на базе «1С-битрикс24» 1
24.09.2020 «Корус консалтинг» расширил возможности интранета в банке «Санкт-Петербург» 1
18.05.2020 «Корус консалтинг» внедряет корпоративный мессенджер eXpress 1
18.11.2019 «Корус консалтинг» создала корпоративный портал для группы «Сафмар» 1
01.07.2019 «Корус Консалтинг» внедрил чат-бота в НИПИГАЗ 1
20.02.2019 «Корус Консалтинг» создал корпоративный портал для СТД «Петрович» 1
05.02.2019 «Корус консалтинг» создал коммуникационную площадку на базе «1С-битрикс24» для ассоциации «Русский свет» 1
29.11.2018 «Корус консалтинг» помогает в исполнении целей компаниям с помощью модуля «Корус | Управление стратегией» 1
12.11.2018 «Корус Консалтинг» представил модуль «Корус | База знаний» на базе «1С-Битрикс24» 1
19.10.2017 «Корус Консалтинг» создала коммуникационную площадку в банке «Санкт-Петербург» 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Бобров Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1229 32
8295 10
Telegram Group 2052 5
1С-Битрикс - Bitrix 584 4
InnoSTage - Инностейдж 149 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Philips 2057 1
Schneider Electric 575 1
Legrand 78 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 36 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 33 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 22 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 1
Oracle Corporation 6721 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1015 1
WE-ON Group - ВИ-ОН 2 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
Microsoft Corporation 24701 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 134 1
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 1
Pioneer Corporation 423 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 6
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 178 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 1
Русполимет ПАО 10 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
Ямал СПГ 10 1
Omron Healthcare 3 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
ТрансЛом ГК 5 1
Газпром ПАО 1347 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
Level Group - Левел Груп 16 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 38 1
Группа Родина 1 1
СиЭс Медика - CS Medica 8 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1074 27
Intranet - Интранет - Интрасеть 779 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2876 12
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 234 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4042 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6316 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7141 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5456 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2540 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10613 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1993 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12637 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24351 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8137 3
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 890 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2912 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1880 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11260 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11178 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2201 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5120 2
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 516 2
Оповещение и уведомление - Notification 4706 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 615 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 2
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 40 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 536 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 491 23
Корус Консалтинг - K-Team HRM 26 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 9
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 577 7
Microsoft Windows 2000 8661 4
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 40 3
Microsoft SharePoint Server 706 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 817 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 731 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
Корус Консалтинг - Корус Адаптация 1 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
Microsoft Office 3764 1
Apple iPhone 6 4862 1
Новатэк - Арктик СПГ-2 - Arctic LNG 2 2 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2292 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3252 1
Oracle Java - язык программирования 3098 1
Microsoft 365 Copilot 130 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 15 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 1
Linux - Debian GNU 475 1
Гуцериев Михаил 111 1
Чумакова Екатерина 1 1
Андриянкин Олег 1 1
Левченко Ольга 2 1
Пургин Денис 9 1
Акопян Екатерина 1 1
Титкова Алевтина 2 1
Князькова Марина 1 1
Подкопаева Марина 2 1
Куприянова Анастасия 1 1
Девяткин Николай 1 1
Шиповалова Мария 1 1
Чавшино Ирина 1 1
Чебаков Кирилл 1 1
Бажинов Алексей 4 1
Никифоров Александр 3 1
Карпенко Галина 1 1
Холуянов Алексей 1 1
Атаманчук Елена 1 1
Карамзинова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 6
Франция - Французская Республика 7868 3
Казахстан - Республика 5580 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
Россия - СФО - Новосибирск 4343 2
Беларусь - Белоруссия 5737 1
Украина 7639 1
Европа 21828 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2444 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Япония 13317 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2866 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5453 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1383 6
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 317 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2283 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5923 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1333 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 208 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1183 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1093 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9939 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5887 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 267 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11026 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1268 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7071 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 638 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1908 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 380 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1251 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 197 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4031 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 282 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4871 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1764 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 803 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 6
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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