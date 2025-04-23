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Zalando



23.04.2025 Своим не хватает. Зарубежные компании массово переманивают российских ИТ-шников. Счет пошел на тысячи 1
02.09.2020 Знаменитый плагиатор стартапов сбежал с биржи после катастрофического падения акций 1
03.02.2012 DST Global купил 4% немецкого онлайн-ритейлера Zalando 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Zalando и организации, системы, технологии, персоны:

Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Ланит - Artezio - Артезио 83 1
Yandex - Яндекс 7620 1
Amazon Inc - Amazon.com 3036 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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