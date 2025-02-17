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Манкевич Виталий



17.02.2025 В России из-за высокой ключевой ставки обвалился импорт ПК, смартфонов и бытовой техники. Прогнозы на ближайшее будущее мрачные 1
07.11.2024 Китай повернулся спиной. В России остановлен огромный завод по выпуску телевизоров любимых россиянами марок 1
06.11.2024 Китайский государственный страховщик Sinosure стал чаще отказываться страховать экспорт в Россию 1
28.08.2024 В ОАЭ блокируют платежи российских компаний за электронику 1
21.08.2024 Skyworth официально пришел в Россию 1
15.05.2024 Китайцы «фактически заблокировали оплату» от российских производителей электроники. Они ищут хитрые запасные ходы, чтобы не остаться без комплектующих 1
10.07.2023 Китай скупает российские сапфиры, которые стоят в iPhone и Apple Watch 1
11.05.2023 Google запрещает Gmail и YouTube на российских смартфонах 1
28.04.2023 Microsoft не может без России. Компания боится уходить из страны, предлагает клиентам продлить лицензии 1
16.02.2023 Мировую экономику ждет встряска из-за санкций против производства чипов в Китае. Последствия могут быть необратимыми 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Манкевич Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7410 2
Apple Inc 12137 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 83 2
Ростелеком 9739 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Microsoft Corporation 24662 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
DEXP 53 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
Canon 1400 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 907 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 854 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Google LLC 11821 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 113 1
Huawei Mobile Services 72 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 1
Skyworth Group - Skyworth Digital 22 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 605 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
Merlion - Мерлион 809 1
AOC 99 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 214 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 224 1
Skyworth Group - Metz 6 1
Philips 2055 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2381 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1354 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 79 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 58 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 663 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 41 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1524 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 4
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1219 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4674 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1229 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1581 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 600 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 636 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6725 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 169 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5855 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2021 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1887 8
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South China Morning Post 58 1
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