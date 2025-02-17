Манкевич Виталий
Манкевич Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3187 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 200 1
|Степанов Владимир 76 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Петров Виктор 13 1
|Калякин Павел 66 1
|Винокурова Кира 5 1
|Прохоров Роман 9 1
|Шандабыло Евгений 2 1
|Осипов Александр 87 1
|Сафонова Татьяна 1 1
|Генкель Роман 1 1
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