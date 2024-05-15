Китайцы «фактически заблокировали оплату» от российских производителей электроники. Они ищут хитрые запасные ходы, чтобы не остаться без комплектующих

Российские вендоры электроники начали искать новые схемы закупки китайских компонентов. Это связано с «фактической блокировкой оплаты» поставок из КНР. Чтобы не остаться без нужного им «железа», они стали проводить платежи через посредников – китайских компаний, работающих в России. Это может привести к росту цен на конечную продукцию.



Китайское посредничество в России

Российские производители электроники в очередной раз расписались в зависимости от других государств. Как пишет «Коммерсант», они начали использовать работающие в России китайские компании в качестве посредников при закупке компонентов для своей продукции в КНР.

Связано это с тем, что ранее в 2024 г. прямая покупка таких компонентов оказалась под «фактическим запретом», как пишет «Коммерсант» – это очередное следствие антироссийских санкций. Чтобы не лишиться китайских компонентов, российские вендоры начали проводить такую оплату через посредников. В этом изданию сознались сразу два производителя электроники.

FreePik Российская электроника является таковой лишь снаружи. Внутри, по большей части, она состоит из иностранных компонентов

Напомним, что проблемы с оплатой в Китае у российских компаний начались в марте 2024 г. Китайские банки стали массово отказываться от проведения таких платежей. В первую очередь это касается расчетов за компьютеры, серверы, системы хранения данных и отдельные комплектующие.

Масштабы растут

На момент выхода материала точные масштабы схемы с посредниками оставались неизвестными. Но определенную статистику удалось собрать аналитикам общероссийской общественной организации «Российско-азиатский союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП).

Председатель РАСПП Виталий Манкевич сообщил изданию, что за минувший месяц организация получила сразу в пять раз больше обращений российских компаний с просьбой найти посредника в КНР по сравнению с февралем 2024 г., когда нынешние ограничения китайских банков еще не вступили в силу.

Манкевич подчеркнул, то в период с середины марта по середину апреля 2024 г. количество подобных обращений в РАСПП приблизилось к 50. «У РАСПП есть механизм для проведения платежей, и иногда у нас получается оплатить и компоненты электроники»,- заявил он «Коммерсанту», не вдаваясь в подробности.

Риск есть всегда

Россия регулярно устанавливает новые исторические рекорды по количеству наложенных на нее санкций. Также существуют так называемые «вторичные» санкции – с ними могут столкнуться компании и организации, помогающие российскому бизнесу в обходе ограничений. По этой причине банки Китая и ввели ограничения – им вторичные санкции ни к чему.

Но посредники в лице работающих в России китайских фирм тоже могут оказаться под ударом, в частности, получить крупные штрафы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Киру Винокурову. Более того, подобные случаи уже есть – в качестве примера она привела компании Beijing Jiahehengde Technology Company Ltd и Beijing Shangyixianda Technology Company Ltd., которые находятся под санкциями из-за своего бизнеса с Россией.

Компании, которые потенциально могут выступать посредниками в финансовых операциях между российским бизнесом и китайскими поставщиками, просят деньги за свои услуги, потому что это риск. Как сообщил изданию глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров, их комиссия составляет от 3 до 5% от размера платежа.

Рост цен и возможный дефицит

По словам собеседника издания на финансовом рынке, российский Центробанк пытается урегулировать вопрос платежами из России в КНР, включая закупку электроники и комплектующих. Но ни о какой 100-процентной панацее речи нет – скорее, она идет о «некоторых мерах, выводящих часть несанкционных потоков из-под китайских запретов». «При этом резкий рост денежных потоков из России может привлечь внимание китайского регулятора и внешних наблюдателей», – отметил он.

Собеседник издания в неназванном российском вендоре электроники отметил, что многие компании успели рассчитаться к китайцами за поставки до вступления ограничений в силу, и уже получили купленный товар. У других, по его словам, оставались запасы с 2023 г. Те же, кто не успел произвести оплату, в мае-июне 2024 г. могут «столкнуться с нехваткой компонентной базы, что может привести к срыву контрактов и дефициту техники».

Представители компании RDW Technology (российский производитель техники) на вопрос редакции CNews о потенциальном влиянии комиссий китайских посредников на стоимость отечественной электроники ответили: «Даже если стоимость компонентной базы для производства электроники остается прежней, то стоимость услуг банка прямо пропорционально увеличивает расходы компании-производителя. А, значит, и увеличивается конечная стоимость продукта».

