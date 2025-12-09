Разделы

Прохоров Роман


СОБЫТИЯ


09.12.2025 Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды 1
15.05.2024 Китайцы «фактически заблокировали оплату» от российских производителей электроники. Они ищут хитрые запасные ходы, чтобы не остаться без комплектующих 1
11.07.2023 Знаменитое российское ПО с боем меняет правообладателя. Так решил суд 1
05.06.2023 У россиян отберут привычные онлайн-платежи. SMS с кодами подтверждения на грани уничтожения 1
27.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
15.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
31.01.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
09.01.2023 Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль 1
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 1
18.08.2021 Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Прохоров Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 3
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 3
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
СибАкадемСофт НП - Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий 10 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 18 1
ICL ГК 447 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 4
Фора Банк 74 3
Ионов и Партнеры 9 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 3
Ингосстрах СПАО 451 3
НСПК - Национальная система платежных карт 900 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 186 2
Абсолют Банк 240 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 64 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Visa International 1972 1
Русский стандарт Банк 472 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
JCB International 145 1
Синара Банк - ДелоБанк 66 1
Альфа-Банк 1868 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
Ак Барс Банк 274 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Альфа-Капитал УК 138 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73169 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1586 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 427 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
CBDC - Central Bank Digital Currencies - ЦВЦБ - Цифровая валюта центральных банков 20 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 411 1
FreePik 1434 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 271 2
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 1
JCB J/Secure 2 1
MasterCard SecureCode 79 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 206 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 217 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 20 1
Visa Verified By Visa 62 1
Гребеник Геннадий 50 3
Шикин Владимир 5 3
Исхаков Тимур 4 3
Ульянов Николай 162 3
Кабаков Ярослав 62 3
Лагунов Андрей 43 3
Щиров Илья 45 3
Косачев Антон 11 3
Фетисов Алексей 63 3
Ионов Алексей 12 3
Бородкина Татьяна 2 2
Сотникова Ольга 2 2
Вишняков Дмитрий 10 2
Карпов Иван 79 2
Бутенко Анна 16 2
Бутенко Владимир 25 2
Акиндинов Дмитрий 9 2
Степанченко Денис 3 1
Комраков Николай 6 1
Винокурова Кира 5 1
Печенин Ярослав 2 1
Карпухин Виктор 4 1
Манкевич Виталий 11 1
Толстик Антон 1 1
Хромов Сергей 25 1
Кузьмина Ирина 18 1
Трепыхалин Виталий 13 1
Войлуков Алексей 20 1
Лашин Ренат 83 1
Кузнецов Андрей 91 1
Макаревич Николай 13 1
Лежнев Федор 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Москва - САО - Хорошёвский район 35 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Европа 24634 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 49 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
