Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москва САО Хорошёвский район
СОБЫТИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Качур Кирилл 8 3
|Акиндинов Дмитрий 9 3
|Бутенко Владимир 25 3
|Бутенко Анна 16 3
|Карчев Олег 36 3
|Фоминых Яков 7 3
|Юсупов Рустам 4 2
|Мирошниченко Владимир 4 2
|Жеренов Григорий 7 2
|Качур Виталий 8 2
|Пашкевич Василий 7 2
|Неснов Алексей 13 2
|Ромодановский Сергей 4 2
|Глотова Галина 2 2
|Жерютин Андрей 2 2
|Путин Владимир 3378 2
|Шадаев Максут 1159 2
|Коробкина Оксана 15 2
|Волков Михаил 69 2
|Плясенко Павел 18 2
|Абрамов Алексей 50 2
|Левин Борис 57 2
|Киреев Александр 37 2
|Симоненко Вячеслав 43 2
|Мангутов Владислав 33 2
|Прохоров Роман 10 2
|Ромодановский Константин 21 2
|Пилкин Виталий 5 2
|Хорошевский Владимир 1 1
|Громов Семен 1 1
|Сладкова Сара-Джейн 1 1
|Сивицкая Анастасия 3 1
|Ромашов Игорь 4 1
|Будко Сергея 1 1
|Матвеев Роман 2 1
|Кауров Антон 2 1
|Шварц Дмитрий 3 1
|Касперская Наталья 305 1
|Марков Дмитрий 72 1
|Мишустин Михаил 749 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.