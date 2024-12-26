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СБК Система безопасных коммуникаций


АО СБК («Система безопасных коммуникаций») — российская IT-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3. 


26.12.2024 Десктоп-клиент под Windows для CommuniGate Pro: публичная бета-версия с новым интерфейсом 1
24.12.2024 Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое 1
17.12.2024 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с «Ред ОС М» 2
03.12.2024 ФГУП «АГА (А)» внедрило отечественную платформу CommuniGate Pro 1
02.12.2024 ГК Softline добавила в продуктовый портфель платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro 1
12.11.2024 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с операционной системой «Ред ОС» 1
08.11.2024 Платформу CommuniGate Pro представили на CNews FORUM 2
25.10.2024 Платформа CommuniGate Pro совместима с операционной системой «Альт Сервер» 2
21.10.2024 «Онланта» интегрирует для своих заказчиков 1
04.10.2024 В CommuniGate Pro появился бесплатный сервис для ВКС 1
05.09.2024 Merlion и СБК подписали договор о дистрибуции платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 1
09.08.2024 Treolan начинает поставки CommuniGate Pro 1
22.07.2024 Платформа CommuniGate Pro совместима с ОС Astra Linux 4
19.07.2024 Основатель НКК и «Аквариуса» инвестировал в российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro 2
29.05.2024 «Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение» 1
22.04.2024 Российский почтовый сервис Communigate Pro с поддержкой от «Онланты» для малого и среднего бизнеса 1
16.04.2024 В СБК назначен директор по продажам сервера CommuniGate Pro 1
09.04.2024 Выпущен квартальный релиз CommuniGate Pro 6.3.34 1
12.03.2024 «Айтеко» и СБК внедряют в российских организациях импортонезависимый корпоративный сервер 1
28.02.2024 «Онланта» стала стратегическим партнером компании-разработчика Communigate Pro 1
09.02.2024 Cуд огласил решение по кассационным жалобам АО «СтaлкерСофт» 1
22.01.2024 Остановлен суд о причинении разработчиками ущерба правообладательнице знаменитого CommuniGate Pro. Дело отправлено на доследование 1
27.12.2023 Communigate Pro включен в реестр российского ПО 1
20.12.2023 Первое обновление Communigate Pro от новой команды 1
14.12.2023 Рассмотрение кассационной жалобы «Сталкерсофт» в деле о правах на ПО CommuniGate Pro перенесено на январь 2024 года 1
22.11.2023 Подтверждена совместимость Communigate Pro с «Кибер бэкап» 1
15.11.2023 OCS начинает продвижение UC-платформы CommuniGate Pro 1
03.11.2023 Компания СБК запустила третью линию поддержки пользователей 1
23.10.2023 Компания СБК стала владельцем исключительных прав на программу CommuniGate Pro 1
17.10.2023 Открыта компания для развития знаменитого CommuniGate Pro. Нанимаются программисты, назначен гендиректор с опытом работы с госами 2

Публикаций - 30, упоминаний - 38

СБК и организации, системы, технологии, персоны:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 29
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 3
Ланит - Онланта - Onlanta 108 3
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Ростелеком 9701 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Zimbra - LiquidSys 40 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
3CX 12 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Merlion - Мерлион 793 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 6 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Google LLC 11775 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром бурение 30 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 11
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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