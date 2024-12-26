СБК Система безопасных коммуникаций
АО СБК («Система безопасных коммуникаций») — российская IT-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3.
СБК и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1342 1
|Газпром бурение 30 1
|Ростех - Вертолеты России 168 1
|Старовойтов Дмитрий 24 16
|Бутенко Владимир 23 7
|Бутенко Анна 15 7
|Савицкий Дмитрий 6 3
|Акиндинов Дмитрий 9 2
|Большакова Анна 2 2
|Дианов Кирилл 4 2
|Коплик Артур 4 2
|Чуприс Сергей 4 2
|Скулова Ольга 11 1
|Кочаров Андрей 1 1
|Малышев Александр 37 1
|Корнилов Виктор 1 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Калинин Александр 154 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Семенова Екатерина 1 1
|Трифонов Анатолий 3 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Радецкая Наталья 1 1
|Моисеев Борис 2 1
|Константиненко Роман 1 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
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