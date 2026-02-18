Разделы

Коплик Артур


СОБЫТИЯ


18.02.2026 МИРЭА и «Айтеко» запустили образовательный курс для подготовки будущих ИТ-специалистов 1
29.05.2024 «Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение» 1
12.03.2024 «Айтеко» и СБК внедряют в российских организациях импортонезависимый корпоративный сервер 1
15.11.2022 «Айтеко» и Spirit заключили договор о партнерстве 1
09.12.2011 IP-телефония оказалась в 4 раза дешевле традиционной 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Коплик Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 201 2
СБК - Система безопасных коммуникаций 35 2
9118 1
Sipnet - Сипнет 79 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 110 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2608 1
Eltex - Предприятие Элтекс 206 1
3CX 13 1
Газпром бурение 47 1
Газпром ПАО 1427 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13058 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8955 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14931 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23291 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2644 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4325 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32022 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1221 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8515 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7123 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1982 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3079 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8479 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17212 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32100 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3352 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25584 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 266 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9815 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1044 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27198 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5846 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5681 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3112 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11346 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 278 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Linux OS 11037 1
3CX Phone System 3 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
НКТ - Р7-Офис 488 1
Microsoft Teams - MS Teams 630 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 1
Asterisk 88 1
Ткаченко Владимир 12 1
Старовойтов Дмитрий 35 1
Константиненко Роман 1 1
Гущин Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 168 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 107 1
Россия - ПФО - Самарская область 1487 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2245 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 974 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 474 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 447 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10489 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 1
Аудит - аудиторский услуги 3120 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2981 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 2
