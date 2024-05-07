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Россия УФО ЯНАО Новый Уренгой
СОБЫТИЯ
|07.05.2024
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Новый Уренгой вошел в топ городов для совмещения командировок с отдыхом
Цифровая экосистема МТС с помощью платформы Bronevik.com исследовала популярность bleisure-путешествий (от англ. business (бизнес) и leisure (отдых)), совмещающих рабочие поездки с мини-отпуском. Новый Уренгой попал в топ-10 городов для командировок, где деловые туристы чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням. Об этом CNews сообщили представители МТС. За последние 12 мес
|16.11.2023
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«Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде
ну присутствия в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания обеспечит связью и подключит умные цифровые сервисы еще для 1000 домохозяйств региона в уже заселенных многоквартирных домах и новостройках Нового Уренгоя и Салехарда. Самый большой объем работ специалисты провайдера выполнят в газовой столице Ямала. Там услуги «Ростелекома» появятся сразу в семи домах. Об этом CNews сообщили предс
|27.10.2023
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В Новом Уренгое технологии МТС помогут создать удобные автобусные маршруты для горожан
департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа объявили о начале реализации первого проекта умного общественного транспорта в регионе. Все 69 автобусов автопарка в Новом Уренгое оснастили интеллектуальной системой мониторинга пассажиропотока, которая позволит спланировать и оптимизировать график движения подвижного состава по всем городским маршрутам. Об
|24.08.2023
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МТС усовершенствовала мобильную сеть в Новом Уренгое
близкими. «С приближением осени мы наблюдаем значительное увеличение трафика на Ямале, в том числе Новом Уренгое. С помощью аналитики Big Data МТС фиксируем растущие цифровые потребности польз
|05.04.2023
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Жителя Нового Уренгоя привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры «Ростелекома»
Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры «Ростелекома». Инцидент произошел в Новом Уренгое. Согласно материалам дела, неизвестный мужчина вырезал порядка 40 метров кабеля, оставив на несколько часов без связи пользователей микрорайона Лимбияха. Факт вандализма был зафик
|22.12.2022
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МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом пассажиров нового аэропорта в Новом Уренгое
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов развернула телеком-инфраструктуру на территории нового пассажирского терминала в Новом Уренгое. Гостям и пассажирам главной воздушной гавани округа станут доступны скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с, что позволит им с комфортом пользоваться современными сервисами.
|07.10.2022
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МТС запустила высокотехнологичную телеком-магистраль от Нового Уренгоя до Заполярья
компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о запуске высокотехнологичной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) пропускной способностью от 10 Гбит между Новым Уренгоем и Ямбургом. Это позволило кратно увеличить скорости мобильного интернета у пользователей, а также обеспечить отказоустойчивую работу фиксированной связи в арктическом регионе. Об
|17.06.2016
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Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск
о, подрядчик доставит блок-контейнеры на пять узлов связи (ПС Районная, Игарка, Ванкор, Сидоровск и Новый Уренгой) и комплекты инженерных систем для строительства сетевых узлов в имеющихся поме
|14.01.2016
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«Ростелеком» предоставит «оптику» муниципальному образованию города Новый Уренгой
«Ростелеком» и Администрация города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа заключили контракты на доступ в интернет по
|04.09.2015
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«Ростелеком» завершил работы по модернизации сетей в Новом Уренгое
прокладке домовых распределительных сетей завершены, ведется настройка станционного оборудования. «Новый Уренгой почти на cто процентов обеспечен сетями связи «Ростелекома», но для того, чтобы
|16.12.2014
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«Билайн» запустил 4G в Новом Уренгое и Нижневартовске
Ком» запустила в коммерческую эксплуатацию 4G-сети сразу в двух субъектах России: Ямало-Ненецком (г.Новый Уренгой) и Ханты-Мансийском (г.Нижневартовск) автономных округах. Связь «четвертого пок
|25.02.2014
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iPad стал причиной гибели несовершеннолетнего жителя Нового Уренгоя
Следственным отделом по г. Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу начата доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка от э
|14.02.2014
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После двухлетнего перерыва «Мегафон» возобновил скупку интернет-провайдеров
Выручка компании за прошлый год составила 215 млн руб, чистая прибыль — 42,5 млн руб. Кроме города Новый Уренгой, сеть компании охватывает также крупнейшие газовые месторождения. По данным IKS
|07.10.2011
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«Ростелеком» снизит тарифы на интернет в Новом Уренгое
существующие каналы связи. Так, на 2012 г. запланировано строительство волоконно-оптической линии «Новый Уренгой – Надым». На сегодняшний день уже более 17 тыс. ямальских квартир имеют доступ
|26.01.2011
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В Новом Уренгое построен «интеллектуальный» гостинично-деловой центр
Компания Optima завершила комплексную автоматизацию гостинично-делового центра (ГДЦ) класса А «Север». В результате в Новом Уренгое впервые появился ГДЦ с системой кондиционирования всех помещений, что позволяет представить гостиницу «Норд-отель» на международную «звёздочную» сертификацию, говорится в сообщени
|28.06.2010
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Управление финансов г.Новый Уренгой обеспечило безопасность рабочих процессов с помощью решений Acronis
Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программного обеспечения, объявила о поставке решений Acronis по заказу Управления финансов муниципального образования г.Новый Уренгой. Выполнению данного контракта предшествовал открытый конкурс на поставку решений резервного копирования и восстановления данных, говорится в сообщении Aflex Distribution. Концепци
|21.08.2007
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«Прайм Груп» модернизировала СЭДД администрации г. Новый Уренгой
Компания «Прайм Груп» завершила проект по развитию системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) на базе платформы Company Media администрации города Новый Уренгой. Работы велись с 2006 г. после победы в тендере на данные виды работ. Основной целью развития СЭДД являлось полное включение подразделений администрации в работу с СЭД. Были подкл
|25.11.2003
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"Ермак RMS" прекратил подключение абонентов в Новом Уренгое
Оператор сотовой связи "Ермак RMS" из-за исчерпания емкости сети прекратил подключение абонентов в Новом Уренгое. Менее чем за год число пользователей сотовой связи в Новом Уренгое возросло с 3 до 24 тысяч. В результате повышенного спроса качество связи резко снизилось. Емкость сети к
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Третьяк Константин 34 12
|Щелгачев Дмитрий 35 11
|Мелихов Дмитрий 69 9
|Дроздов Владимир 37 9
|Найденков Сергей 14 7
|Гончаренко Марина 35 7
|Исхизова Александра 100 5
|Андреев Артем 11 3
|Симайченков Сергей 9 3
|Кобылкин Дмитрий 6 3
|Чуков Владимир 4 3
|Новиков Сергей 47 2
|Оболтин Александр 12 2
|Патока Андрей 110 2
|Колпаков Антон 57 2
|Колпаков Алексей 7 2
|Бадинский Андрей 2 2
|Бойченко Сергей 3 2
|Рыбаков Сергей 30 1
|Коробов Александр 17 1
|Губин Алексей 8 1
|Пономаренко Алексей 5 1
|Батанов Андрей 17 1
|Овсянников Максим 5 1
|Ликсутов Максим 245 1
|Щербаков Антон 11 1
|Сысоев Дмитрий 9 1
|Багдасарян Дмитрий 25 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Гордиенко Евгения 1 1
|Груздев Сергей 48 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Золотарев Андрей 18 1
|Захарова Мария 11 1
|Мустафин Айрат 10 1
|Янборисов Вадим 5 1
|Пальчун Кирилл 84 1
|Алонсо Виктор Вентимилла 16 1
|Албычев Кирилл 9 1
|Шипулин Антон 5 1
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