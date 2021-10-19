Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
ЯНАО
Новый Уренгой
Публикаций - 86, упоминаний - 112
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Третьяк Константин 34 12
|Андреев Артем 7 3
|Оболтин Александр 12 2
|Патока Андрей 97 2
|Емельянов Станислав 62 1
|Золотарев Андрей 5 1
|Мустафин Айрат 4 1
|Янборисов Вадим 5 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Албычев Кирилл 7 1
|Шипулин Антон 5 1
|Груздев Сергей 27 1
|Белимов Александр 14 1
|Колпаков Антон 46 1
|Романов Алексей 34 1
|Ситников Алексей 4 1
|Строкович Антон 45 1
|Галкин Андрей 19 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Медведев Дмитрий 1459 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Гордиенко Евгения 1 1
|Куйвашев Евгений 11 1
|Багдасарян Дмитрий 22 1
|Сысоев Дмитрий 7 1
|Щербаков Антон 7 1
|Овсянников Максим 2 1
|Батанов Андрей 15 1
|Новиков Сергей 31 1
|Рыбаков Сергей 27 1
|Пехтерев Сергей 41 1
|Кузнецов Александр 76 1
|Собянин Сергей 211 1
|Лазаренко Дмитрий 16 1
|Бородов Герман 8 1
|CNews Analytics 2239 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Cisco Expo 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru