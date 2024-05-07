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Россия УФО ЯНАО Новый Уренгой

Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой

СОБЫТИЯ


07.05.2024 Новый Уренгой вошел в топ городов для совмещения командировок с отдыхом

Цифровая экосистема МТС с помощью платформы Bronevik.com исследовала популярность bleisure-путешествий (от англ. business (бизнес) и leisure (отдых)), совмещающих рабочие поездки с мини-отпуском. Новый Уренгой попал в топ-10 городов для командировок, где деловые туристы чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням. Об этом CNews сообщили представители МТС. За последние 12 мес
16.11.2023 «Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде

ну присутствия в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания обеспечит связью и подключит умные цифровые сервисы еще для 1000 домохозяйств региона в уже заселенных многоквартирных домах и новостройках Нового Уренгоя и Салехарда. Самый большой объем работ специалисты провайдера выполнят в газовой столице Ямала. Там услуги «Ростелекома» появятся сразу в семи домах. Об этом CNews сообщили предс
27.10.2023 В Новом Уренгое технологии МТС помогут создать удобные автобусные маршруты для горожан

департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа объявили о начале реализации первого проекта умного общественного транспорта в регионе. Все 69 автобусов автопарка в Новом Уренгое оснастили интеллектуальной системой мониторинга пассажиропотока, которая позволит спланировать и оптимизировать график движения подвижного состава по всем городским маршрутам. Об

24.08.2023 МТС усовершенствовала мобильную сеть в Новом Уренгое

близкими. «С приближением осени мы наблюдаем значительное увеличение трафика на Ямале, в том числе Новом Уренгое. С помощью аналитики Big Data МТС фиксируем растущие цифровые потребности польз
05.04.2023 Жителя Нового Уренгоя привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры «Ростелекома»

Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры «Ростелекома». Инцидент произошел в Новом Уренгое. Согласно материалам дела, неизвестный мужчина вырезал порядка 40 метров кабеля, оставив на несколько часов без связи пользователей микрорайона Лимбияха. Факт вандализма был зафик
22.12.2022 МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом пассажиров нового аэропорта в Новом Уренгое

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов развернула телеком-инфраструктуру на территории нового пассажирского терминала в Новом Уренгое. Гостям и пассажирам главной воздушной гавани округа станут доступны скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с, что позволит им с комфортом пользоваться современными сервисами.

07.10.2022 МТС запустила высокотехнологичную телеком-магистраль от Нового Уренгоя до Заполярья

компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о запуске высокотехнологичной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) пропускной способностью от 10 Гбит между Новым Уренгоем и Ямбургом. Это позволило кратно увеличить скорости мобильного интернета у пользователей, а также обеспечить отказоустойчивую работу фиксированной связи в арктическом регионе. Об
17.06.2016 Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск

о, подрядчик доставит блок-контейнеры на пять узлов связи (ПС Районная, Игарка, Ванкор, Сидоровск и Новый Уренгой) и комплекты инженерных систем для строительства сетевых узлов в имеющихся поме
14.01.2016 «Ростелеком» предоставит «оптику» муниципальному образованию города Новый Уренгой

«Ростелеком» и Администрация города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа заключили контракты на доступ в интернет по 
04.09.2015 «Ростелеком» завершил работы по модернизации сетей в Новом Уренгое

прокладке домовых распределительных сетей завершены, ведется настройка станционного оборудования. «Новый Уренгой почти на cто процентов обеспечен сетями связи «Ростелекома», но для того, чтобы
16.12.2014 «Билайн» запустил 4G в Новом Уренгое и Нижневартовске

Ком» запустила в коммерческую эксплуатацию 4G-сети сразу в двух субъектах России: Ямало-Ненецком (г.Новый Уренгой) и Ханты-Мансийском (г.Нижневартовск) автономных округах. Связь «четвертого пок
25.02.2014 iPad стал причиной гибели несовершеннолетнего жителя Нового Уренгоя

Следственным отделом по г. Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу начата доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка от э
14.02.2014 После двухлетнего перерыва «Мегафон» возобновил скупку интернет-провайдеров

Выручка компании за прошлый год составила 215 млн руб, чистая прибыль — 42,5 млн руб. Кроме города Новый Уренгой, сеть компании охватывает также крупнейшие газовые месторождения. По данным IKS
07.10.2011 «Ростелеком» снизит тарифы на интернет в Новом Уренгое

существующие каналы связи. Так, на 2012 г. запланировано строительство волоконно-оптической линии «Новый Уренгой – Надым». На сегодняшний день уже более 17 тыс. ямальских квартир имеют доступ

26.01.2011 В Новом Уренгое построен «интеллектуальный» гостинично-деловой центр

Компания Optima завершила комплексную автоматизацию гостинично-делового центра (ГДЦ) класса А «Север». В результате в Новом Уренгое впервые появился ГДЦ с системой кондиционирования всех помещений, что позволяет представить гостиницу «Норд-отель» на международную «звёздочную» сертификацию, говорится в сообщени
28.06.2010 Управление финансов г.Новый Уренгой обеспечило безопасность рабочих процессов с помощью решений Acronis

Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программного обеспечения, объявила о поставке решений Acronis по заказу Управления финансов муниципального образования г.Новый Уренгой. Выполнению данного контракта предшествовал открытый конкурс на поставку решений резервного копирования и восстановления данных, говорится в сообщении Aflex Distribution. Концепци
21.08.2007 «Прайм Груп» модернизировала СЭДД администрации г. Новый Уренгой

Компания «Прайм Груп» завершила проект по развитию системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) на базе платформы Company Media администрации города Новый Уренгой. Работы велись с 2006 г. после победы в тендере на данные виды работ. Основной целью развития СЭДД являлось полное включение подразделений администрации в работу с СЭД. Были подкл
25.11.2003 "Ермак RMS" прекратил подключение абонентов в Новом Уренгое

Оператор сотовой связи "Ермак RMS" из-за исчерпания емкости сети прекратил подключение абонентов в Новом Уренгое. Менее чем за год число пользователей сотовой связи в Новом Уренгое возросло с 3 до 24 тысяч. В результате повышенного спроса качество связи резко снизилось. Емкость сети к

Публикаций - 170, упоминаний - 197

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
Ростелеком 10948 35
МегаФон 10742 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 6
Омникомм - Omnicomm 172 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 3
Samsung Electronics 11065 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Apple Inc 13156 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Прайм Груп - Prime Group 74 3
Газинформсервис - ГИС 496 3
Google LLC 12690 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 2
АвтоТрекер 104 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
МегаФон - Находка Телеком 9 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Huawei 4677 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Softline - Софтлайн 3743 2
9594 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 2
Sony 6739 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
1С-Рарус 982 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Газпром ПАО 1493 12
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 11
МТС Трэвел - MTS Travel 292 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Газпром бурение 62 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Uber Russia 4 2
Uber 357 2
Газпром трансгаз 157 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
МеталлСеверСтрой - Эриэлл Менеджмент - Эриэлл Холдинг Компани Лимитед - Эриэлл Нефтегазсервис 3 2
Роснефть - Роспан Интернешнл - Rospan International 6 2
Газпром добыча Уренгой - Ачимгаз 8 2
Нортгаз 8 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Связной Банк 113 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Газпром газомоторное топливо 10 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
Ямал СПГ 11 1
ДамПродам - DamProdam 6 1
РЖД Логистика 21 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Белый Медведь 20 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
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Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
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Google Sheets - Google Таблицы 72 1
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Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 38 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
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Бадинский Андрей 2 2
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