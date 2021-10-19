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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 1
20.03.2020 Клиенты Сбербанка отказываются от наличных 1
15.04.2019 «Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз 1
10.04.2019 «Яндекс» научил «Алису» угадывать города по фотографии 1
11.03.2019 Билайн обеспечил Ямал связью с помощью военной техники 1
28.01.2019 МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
13.12.2018 Оператор «Манго Телеком» заработал в 61 городе 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
18.04.2017 «1С-Рарус» автоматизировала «Ремэкс» с помощью «Альфа-Авто» 1
07.02.2017 Предприятия Роснефти и Газпрома выбрали связь МТС 1
02.02.2017 «Ростелеком» подвел итоги оптического строительства на Ямале в 2016 году 2
25.01.2017 «Ростелеком» на Ямале обновил условия участия в проекте «Забота» 1
20.01.2017 «Ростелеком» расширил покрытие оптическими линиями связи на Ямале 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 1
06.12.2016 «Ростелеком» построил волоконно-оптическую сеть связи в поселке Пангоды Надымского района 1
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 1
05.09.2016 «Ростелеком» проведет видеотрансляцию повторной сдачи ЕГЭ В ЯНАО 1
17.06.2016 Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск 3
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
25.05.2016 «Ачимгаз» вместе с «Инфосистемами Джет» построил серверное помещение в центральном офисе 1
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 2
10.03.2016 «Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала 1
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере 1
01.02.2016 «Ростелеком»: в 2015 г. потребление интернет-трафика на Ямале выросло на 27% 2
14.01.2016 «Ростелеком» предоставит «оптику» муниципальному образованию города Новый Уренгой 3
01.12.2015 Inspur и «Инфосистемы Джет» провели семинар по ИТ-решениям для нефтегазовых компаний и региональных администраций 1
19.10.2015 Качественное сканирование и индексирование: что предлагает рынок? 1
24.09.2015 «Ростелеком» подготовил оборудование связи к осенней волне ЕГЭ на Ямале 2
04.09.2015 «Ростелеком» завершил работы по модернизации сетей в Новом Уренгое 5
02.09.2015 «Оптикой» «Ростелекома» охвачено 125 тыс. домохозяйств Ямала 1
22.06.2015 МТС назначила директора филиала в ЯНАО 1
02.06.2015 Система Omnicomm испытана Русским географическим обществом в Арктике 1
27.05.2015 МТС инвестировала около 500 млн руб. в развитие сети на Ямале 4
23.04.2015 МТС запустила 4G на Полярном круге 1
08.04.2015 Транспорт группы Eriell оснащен системой Omnicomm 1

Публикаций - 86, упоминаний - 112

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 5
Omnicomm - Омникомм 148 4
Инфосистемы Джет 698 2
АвтоТрекер 95 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 2
Samsung Electronics 6088 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 111 2
1С-Рарус 563 2
Sony 2830 2
Yandex - Яндекс 4188 2
Huawei 2791 2
Xiaomi 907 2
Nokia Corporation 2699 2
Apple Inc - Эппл Рус 8073 2
Прайм Груп 14 1
Компьютер НПО 62 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Астерос - Asteros 531 1
Глобус-телеком 156 1
ГКС - Группа компаний Систематика 228 1
Мотив - Екатеринбург-2000 111 1
InterTrust - ИнтерТраст 250 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 1
Google LLC 7931 1
ЦРТ Сервис 74 1
МТС Урал 15 1
Alcatel-Lucent Enterprise 386 1
Синтерра - Synterra 683 1
Глосав 17 1
Офис-док - Office Doc 55 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 13 1
Омникомм-Сервис 28 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 92 1
CompanyMedia 128 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 227 1
Газпром ПАО 552 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 243 3
Роснефть НК 386 3
Uber Technologies 258 2
Газпром бурение 9 2
Uber 257 2
Uber Russia 3 2
Новатэк 28 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 1
СКБ-банк 87 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 80 1
ВТБ24 597 1
ВТБ Банк Москвы 388 1
Сургутнефтегаз - СНГ 130 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Связной Банк 75 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 60 1
Ямал СПГ 5 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
ТНК-ВР Холдинг 170 1
Открытие ФК 543 1
Связной ГК 935 1
Яндекс.Такси 271 1
Евросеть 1062 1
Балтика - Пивоваренная компания 115 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
Почта России ПАО 1631 1
Уралсиб Банк 396 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 1
Банк Россия 57 1
Visa International 1383 1
Яндекс.Еда 93 1
Газпром нефть 384 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
МФЦ Мои документы ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 4 2
МКС - Международная космическая станция 106 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 85 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 13
3G - Стандарт мобильной связи 3920 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 638 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 166 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 91 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 55 1
Безопасный город 353 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 200 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 326 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1093 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 326 1
Оцифровка - Digitization 49 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 528 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 68 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 302 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 420 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2205 3
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 3
Apple iPad 3263 2
Google Android 10773 2
Apple iOS 5750 2
Omnicomm Online 55 2
Google Pay - Google Android Pay 298 2
МТС 3G-сеть 87 2
Apple Pay 386 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 350 2
МТС ТВ 37 1
Google Hangouts - Мессенджер 63 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 1
Oracle Primavera 29 1
Sony Xperia 113 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 28 1
Microsoft SharePoint 2007 64 1
1С-Рарус Альфа-Авто 20 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Обращения граждан 38 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 115 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 720 1
Apple iMac - Серия моноблоков 234 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Яндекс.Карты и Транспорт 295 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 191 1
Apple macOS 957 1
Google YouTube - Видеохостинг 1970 1
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
Microsoft Windows 10 7196 1
Третьяк Константин 34 12
Андреев Артем 7 3
Оболтин Александр 12 2
Патока Андрей 97 2
Емельянов Станислав 62 1
Золотарев Андрей 5 1
Мустафин Айрат 4 1
Янборисов Вадим 5 1
Пальчун Кирилл 47 1
Албычев Кирилл 7 1
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Груздев Сергей 27 1
Белимов Александр 14 1
Колпаков Антон 46 1
Романов Алексей 34 1
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Строкович Антон 45 1
Галкин Андрей 19 1
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Медведев Дмитрий 1459 1
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Гордиенко Евгения 1 1
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Багдасарян Дмитрий 22 1
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Овсянников Максим 2 1
Батанов Андрей 15 1
Новиков Сергей 31 1
Рыбаков Сергей 27 1
Пехтерев Сергей 41 1
Кузнецов Александр 76 1
Собянин Сергей 211 1
Лазаренко Дмитрий 16 1
Бородов Герман 8 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 445 42
Россия - Российская федерация - РФ 61456 38
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 90 29
Россия - Ноябрьск 65 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 25
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 20
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 662 17
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 117 15
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 205 14
Россия - Лабытнанги 22 14
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 11
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 8
Россия - УФО - Свердловская область 845 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 6
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 277 6
Арктика 144 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 127 5
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Россия - ПФО - Казань 1596 5
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 4
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 221 4
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 4
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Россия - Кстово 27 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 4
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 267 4
Россия - Нефтеюганск 34 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 1
Trade-in 56 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 261 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 339 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 50 1
Торговля розничная 77 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 292 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
CNews Analytics 2239 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Яндекс Лаборатория машинного интеллекта 1 1
Cisco Expo 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
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