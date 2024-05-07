Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой

Новый Уренгой вошел в топ городов для совмещения командировок с отдыхом Цифровая экосистема МТС с помощью платформы Bronevik.com исследовала популярность bleisure-путешествий (от англ. business (бизнес) и leisure (отдых)), совмещающих рабочие поездки с мини-отпуском. Новый Уренгой попал в топ-10 городов для командировок, где деловые туристы чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням. Об этом CNews сообщили представители МТС. За последние 12 мес

«Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде ну присутствия в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания обеспечит связью и подключит умные цифровые сервисы еще для 1000 домохозяйств региона в уже заселенных многоквартирных домах и новостройках Нового Уренгоя и Салехарда. Самый большой объем работ специалисты провайдера выполнят в газовой столице Ямала. Там услуги «Ростелекома» появятся сразу в семи домах. Об этом CNews сообщили предс

В Новом Уренгое технологии МТС помогут создать удобные автобусные маршруты для горожан департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа объявили о начале реализации первого проекта умного общественного транспорта в регионе. Все 69 автобусов автопарка в Новом Уренгое оснастили интеллектуальной системой мониторинга пассажиропотока, которая позволит спланировать и оптимизировать график движения подвижного состава по всем городским маршрутам. Об

МТС усовершенствовала мобильную сеть в Новом Уренгое близкими. «С приближением осени мы наблюдаем значительное увеличение трафика на Ямале, в том числе Новом Уренгое. С помощью аналитики Big Data МТС фиксируем растущие цифровые потребности польз

Жителя Нового Уренгоя привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры «Ростелекома» Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры «Ростелекома». Инцидент произошел в Новом Уренгое. Согласно материалам дела, неизвестный мужчина вырезал порядка 40 метров кабеля, оставив на несколько часов без связи пользователей микрорайона Лимбияха. Факт вандализма был зафик

МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом пассажиров нового аэропорта в Новом Уренгое ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов развернула телеком-инфраструктуру на территории нового пассажирского терминала в Новом Уренгое. Гостям и пассажирам главной воздушной гавани округа станут доступны скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с, что позволит им с комфортом пользоваться современными сервисами.

МТС запустила высокотехнологичную телеком-магистраль от Нового Уренгоя до Заполярья компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о запуске высокотехнологичной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) пропускной способностью от 10 Гбит между Новым Уренгоем и Ямбургом. Это позволило кратно увеличить скорости мобильного интернета у пользователей, а также обеспечить отказоустойчивую работу фиксированной связи в арктическом регионе. Об

Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск о, подрядчик доставит блок-контейнеры на пять узлов связи (ПС Районная, Игарка, Ванкор, Сидоровск и Новый Уренгой) и комплекты инженерных систем для строительства сетевых узлов в имеющихся поме

«Ростелеком» предоставит «оптику» муниципальному образованию города Новый Уренгой «Ростелеком» и Администрация города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа заключили контракты на доступ в интернет по

«Ростелеком» завершил работы по модернизации сетей в Новом Уренгое прокладке домовых распределительных сетей завершены, ведется настройка станционного оборудования. «Новый Уренгой почти на cто процентов обеспечен сетями связи «Ростелекома», но для того, чтобы

«Билайн» запустил 4G в Новом Уренгое и Нижневартовске Ком» запустила в коммерческую эксплуатацию 4G-сети сразу в двух субъектах России: Ямало-Ненецком (г.Новый Уренгой) и Ханты-Мансийском (г.Нижневартовск) автономных округах. Связь «четвертого пок

iPad стал причиной гибели несовершеннолетнего жителя Нового Уренгоя Следственным отделом по г. Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу начата доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка от э

После двухлетнего перерыва «Мегафон» возобновил скупку интернет-провайдеров Выручка компании за прошлый год составила 215 млн руб, чистая прибыль — 42,5 млн руб. Кроме города Новый Уренгой, сеть компании охватывает также крупнейшие газовые месторождения. По данным IKS

«Ростелеком» снизит тарифы на интернет в Новом Уренгое существующие каналы связи. Так, на 2012 г. запланировано строительство волоконно-оптической линии «Новый Уренгой – Надым». На сегодняшний день уже более 17 тыс. ямальских квартир имеют доступ

В Новом Уренгое построен «интеллектуальный» гостинично-деловой центр Компания Optima завершила комплексную автоматизацию гостинично-делового центра (ГДЦ) класса А «Север». В результате в Новом Уренгое впервые появился ГДЦ с системой кондиционирования всех помещений, что позволяет представить гостиницу «Норд-отель» на международную «звёздочную» сертификацию, говорится в сообщени

Управление финансов г.Новый Уренгой обеспечило безопасность рабочих процессов с помощью решений Acronis Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программного обеспечения, объявила о поставке решений Acronis по заказу Управления финансов муниципального образования г.Новый Уренгой. Выполнению данного контракта предшествовал открытый конкурс на поставку решений резервного копирования и восстановления данных, говорится в сообщении Aflex Distribution. Концепци

«Прайм Груп» модернизировала СЭДД администрации г. Новый Уренгой Компания «Прайм Груп» завершила проект по развитию системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) на базе платформы Company Media администрации города Новый Уренгой. Работы велись с 2006 г. после победы в тендере на данные виды работ. Основной целью развития СЭДД являлось полное включение подразделений администрации в работу с СЭД. Были подкл