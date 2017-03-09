Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Третьяк Константин
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Публикаций - 34, упоминаний - 34
Третьяк Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 31
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
|Газпром ПАО 525 1
|Лукойл-Информ 73 1
|Восточный Банк 108 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Ситников Алексей 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771656, в очереди разбора - 675338.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771656, в очереди разбора - 675338.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru