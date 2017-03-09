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Третьяк Константин


09.03.2017 «Ростелеком» расширит доступность интернета на Ямале 1
02.02.2017 «Ростелеком» подвел итоги оптического строительства на Ямале в 2016 году 1
25.01.2017 «Ростелеком» на Ямале обновил условия участия в проекте «Забота» 1
20.01.2017 «Ростелеком» расширил покрытие оптическими линиями связи на Ямале 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 1
06.12.2016 «Ростелеком» построил волоконно-оптическую сеть связи в поселке Пангоды Надымского района 1
18.10.2016 «Ростелеком» расширил оптическую инфраструктуру связи в Лабытнанги 1
14.10.2016 «Ростелеком» подключил к скоростному интернету коттеджный поселок в ЯМАО 1
08.09.2016 Почти 200 телефонных номеров «Ростелекома» задействуют на выборах в ЯНАО 1
05.09.2016 «Ростелеком» проведет видеотрансляцию повторной сдачи ЕГЭ В ЯНАО 1
25.08.2016 «Ростелеком» приступил к развитию системы оповещения населения в Ноябрьске 1
12.07.2016 Число «электронных граждан» Ямала превысило 185 тыс. 1
09.06.2016 «Ростелеком» на Ямале защитит сети связи от грозовых атак 1
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 1
07.04.2016 На Ямале около 170 тыс. граждан зарегистрированы на ЕПГУ 1
25.03.2016 Самая северная на Урале система оповещения презентована в Салехарде 1
10.03.2016 «Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала 1
29.02.2016 «Ростелеком» продемонстрировал работу единственного на Урале заполярного «Безопасного города» 1
01.02.2016 «Ростелеком»: в 2015 г. потребление интернет-трафика на Ямале выросло на 27% 1
12.01.2016 «Ростелеком» модернизировал систему экстренного оповещения населения в ЯНАО 1
19.11.2015 «Ростелеком» организует телеком-инфраструктуру для «Тернефтегаза» 1
26.10.2015 «Ростелеком» модернизирует систему экcтренного оповещения населения на Ямале 1
21.10.2015 На Ямале открыта самая северная точка интернет-доступа в УрФО 1
09.10.2015 На Ямале число зарегистрированных пользователей ЕПГУ достигло 125 тыс. 1
29.09.2015 Салехард переходит на «оптику» «Ростелекома» 1
24.09.2015 «Ростелеком» подготовил оборудование связи к осенней волне ЕГЭ на Ямале 1
09.09.2015 «Ростелеком» обеспечил связью избирательные участки Ямала 1
04.09.2015 «Ростелеком» завершил работы по модернизации сетей в Новом Уренгое 1
02.09.2015 «Оптикой» «Ростелекома» охвачено 125 тыс. домохозяйств Ямала 1
27.08.2015 «Ростелеком» приступил к строительству точек доступа в интернет в ЯНАО 1
11.08.2015 «Ростелеком» завершил проектные работы в рамках проекта по устранению цифрового неравенства на Ямале 1
25.07.2013 МТС покажет Якутск через «дополненную реальность» 1
12.12.2012 МТС улучшила качество связи и интернета в улусах Якутии 1
08.11.2012 МТС в два раза увеличила покрытие 3G в заречной группе улусов Якутии 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Третьяк Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Газпром ПАО 525 1
Лукойл-Информ 73 1
Восточный Банк 108 1
Правительство РФ 2209 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
Безопасный город 348 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 13 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 1
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
Сергеев Сергей 63 1
Ситников Алексей 4 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 22
Россия - Салехард 89 11
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 10
Россия - Российская федерация - РФ 57828 9
Россия - Ноябрьск 63 8
Россия - Лабытнанги 22 7
Россия - Новый Уренгой 85 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 6
Россия - Тарко-Сале 20 5
Северный полярный круг 25 2
Россия - Крайний Север 93 2
Россия - Сургут 198 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Об река - акватория - Обская губа - залив Карского моря 8 1
Россия - Свердловская область 811 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральное законодательство 254 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771656, в очереди разбора - 675338.
Создано именных указателей - 46354.
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