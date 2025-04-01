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Россия ДФО Якутия Алданский район Алдан
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 2
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5338 2
|Microsoft Windows BitLocker 936 2
|ЭЛАР ЭларСкан 142 1
|МТС 3G-сеть 119 1
|Qtech QSRV - серия СХД 14 1
|Костерин Александр 20 2
|Третьяк Константин 34 2
|Борисов Егор 11 1
|Муттерперл Михаил 22 1
|Степанова Наталья 3 1
|Семенов Константин 4 1
|Кметь Семен 1 1
|Неустроев Прокопий 40 1
|Некрасова Наталья 10 1
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