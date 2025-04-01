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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Якутия Алданский район Алдан

Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан

01.04.2025 Nauka Lab завершила тестирование сервера Qtech QSRV-171012-P-R и программного обеспечения РОСА 1
27.12.2024 Маркетплейс быстрых закупок «Максмарт» открыл 13 фулфилмент-центров в крупнейших регионах России за 2024 год 1
12.12.2024 У оленеводов в «осетровом» селе Алданского улуса Якутии появился LTE от МТС 1
17.07.2024 В Якутии оцифруют ценные исторические материалы и выложат их в открытый доступ 1
21.02.2024 Интернет «МегаФона» стал быстрее для 7 тыс. жителей якутских сел 2
30.03.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G на юге Якутии 2
19.01.2017 «Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии 1
16.02.2016 МТС обеспечила связью нефтяников и горняков в удаленных улусах Якутии 1
05.02.2016 «МегаФон» модернизировал сеть связи в 30 якутских городах и селах 1
18.09.2014 В России разработают носитель для миниспутников 1
27.12.2012 МТС в 10 раз ускорила мобильный интернет в Якутске 1
12.12.2012 МТС улучшила качество связи и интернета в улусах Якутии 1
08.11.2012 МТС в два раза увеличила покрытие 3G в заречной группе улусов Якутии 1
10.04.2012 «Билайн» запустил сеть GSM в Якутии 1
07.12.2007 Россия наращивает добычу урана 1
21.04.2003 Якутия переходит на «цифру» 1
19.03.2003 "Сахателеком" готовится к приватизации 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 5
МегаФон 9094 4
Huawei 3979 2
Ростелеком - Сахателеком 63 2
Ростелеком 9824 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8816 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1020 1
Совзонд - Sovzond 118 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Наука-Связь - Nauka Lab 19 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
Горное УДК - Уранодобывающая компания 1 1
Транснефть Восток 1 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 6 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7943 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24742 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8440 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3551 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6479 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20891 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3779 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12731 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14019 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7014 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4146 2
Оцифровка - Digitization 4623 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4705 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8205 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1066 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2809 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4563 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5808 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16179 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1024 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12689 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9429 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12207 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7262 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2361 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 374 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10681 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3047 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28101 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4841 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 777 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3456 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3367 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5338 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
ЭЛАР ЭларСкан 142 1
МТС 3G-сеть 119 1
Qtech QSRV - серия СХД 14 1
Костерин Александр 20 2
Третьяк Константин 34 2
Борисов Егор 11 1
Муттерперл Михаил 22 1
Степанова Наталья 3 1
Семенов Константин 4 1
Кметь Семен 1 1
Неустроев Прокопий 40 1
Некрасова Наталья 10 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 957 12
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 476 11
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 62 10
Россия - РФ - Российская федерация 146794 6
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск 45 5
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 15 5
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 18 5
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 16 4
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 13 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2701 3
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 61 3
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 11 3
Россия - ДФО - Якутия - Жиганский улус - Жиганск 10 2
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 10 2
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 18 2
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 18 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 1
Земля - планета Солнечной системы 10429 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4016 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2978 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1562 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1689 1
Россия - СФО - Новосибирск 4366 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1595 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1030 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 235 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 875 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 889 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 449 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1581 1
Россия - СФО - Кемеровская область 917 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1170 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 929 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 137 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 883 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10072 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 816 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5249 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1828 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4048 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6249 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1768 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 318 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1192 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1687 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2471 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5488 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5704 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1022 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 147 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2446 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2434 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 987 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1462 1
Приватизация - форма преобразования собственности 529 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 233 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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