Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
Сахателеком
Публикаций - 62, упоминаний - 135
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Семенов Алексей 70 7
|Балаценко Андрей 30 4
|Борисов Егор 9 3
|Тулаганов Руслан 19 2
|Борисов Александр 32 2
|Фролов Сергей 31 1
|Кузнецов Сергей 136 1
|Юрченко Евгений 118 1
|Хабаров Александр 3 1
|Сибиряков Гермоген 1 1
|Гоков Дмитрий 31 1
|Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 13 1
|Алексеев Антон 27 1
|Николаев Юрий 2 1
|Пехтерев Сергей 42 1
|Слизень Виталий 235 1
|Брюквин Юрий 253 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10408 15
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2571 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165102, в очереди разбора - 1052371.
Создано именных указателей - 51391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1165102, в очереди разбора - 1052371.
Создано именных указателей - 51391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru