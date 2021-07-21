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Ростелеком
Сахателеком



21.07.2021 «Ростелеком» запустил первые базовые станции на Средневилюйском газоконденсатном месторождении 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 1
01.02.2021 «Ростелеком» создаст частную мобильную сеть LTE для Якутской топливно-энергетической компании 1
10.05.2018 ИТ-министр Якутии отстранен от должности за кумовство и трудоустройство недоучек 1
09.02.2017 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы в направлении удаленных районов Камчатского края 1
02.02.2017 «Ростелеком» презентовал проект «Уссурийская звезда» 1
23.12.2015 «Ростелеком» установил 16 камер фотовидеофиксации в Якутске 1
07.07.2015 «Ростелеком» расширил оптическую инфраструктуру в Якутии 1
12.02.2015 ИТ-решение Smart-Route из новосибирского Академпарка ускорило взаимодействие госорганов Якутии 1
01.09.2014 «Ростелеком» ускорил интернет в семи населенных пунктах Якутии 1
05.06.2014 «Ростелеком» построит новые линии связи в Якутии 1
22.05.2014 «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в самой отдаленной школе Якутии 1
06.03.2014 «Ростелеком» в Якутии реализует проект системы экстренного оповещения населения 1
13.02.2014 «Ростелеком» в Якутии возглавил Алексей Семенов 4
13.02.2014 «Ростелеком» запустил оптическую магистраль до Якутии 1
10.04.2013 Константин Семенов назначен министром связи и информационных технологий Якутии 5
21.02.2013 В Якутске установлены инфоматы с доступом к порталу госуслуг 2
31.07.2012 Константин Волошин назначен исполняющим обязанности гендиректора «Акос» 3
01.06.2011 “Ростелеком” прорвался в Башкирию 1
21.09.2010 «Сахателеком» становится филиалом «Дальсвязи» 3
28.05.2010 Анна Горковенко назначена директором по экономике и финансам «Уралсвязьинформа» 1
14.05.2010 Совет директоров «Дальсвязи» включил в повестку дня годового собрания акционеров вопрос о присоединении к «Ростелекому» 1
29.03.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 2009 г. увеличилась на 25,1% до 2,17 млрд руб 1
24.02.2010 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил список кандидатур в новый состав совета 1
02.02.2010 «Дальсвязь» подписала партнерское соглашение с правительством Республики Саха 1
30.11.2009 Акции: Rambler и «Армада» - лидеры роста 1
02.11.2009 Акции: МТС и "Билайн" падают быстрее всех 1
29.10.2009 Абоненты «Сахателекома» получили доступ к услуге «Антивирус Dr.Web» 3
28.10.2009 «Дальсвязь» выкупила все акции «Сахателекома» 5
23.10.2009 «Дальсвязь» намерена увеличить свою долю в «Сахателекоме» до 100% 3
26.06.2009 Чистая прибыль «Дальсвязи» за первый квартал 2009 г. выросла на 40% 2
25.06.2009 «Сахателеком» строит СЭД на базе CompanyMedia 3
21.05.2009 Чистая прибыль «Дальсвязи» в 2008 г. выросла на 66,7% 2
05.12.2008 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 9 месяцев 2008 г. выросла на 18% 1
10.07.2008 VSAT в России: продолжится ли взлет без господдержки? 1
30.01.2008 "Сахателеком" привлечен к налоговой ответственности 4
10.12.2007 Чистая прибыль "Дальсвязи" за 9 месяцев составила 1,479 млрд руб. 1
27.09.2007 Чистая прибыль «Дальсвязи» в 1 полугодии выросла в 2,12 раза 2
24.07.2007 «Сахателеком» инвестировал в развитие сети 150 млн. рублей 2
05.07.2007 «Совинтел» исключен из конкурса на получение частот GSM на Дальнем Востоке 1

Публикаций - 62, упоминаний - 135

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7730 23
Ростелеком - Связьинвест 1654 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8492 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7440 5
Nokia Alcatel-Lucent 1416 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1224 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 856 5
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 3
АФК Система ПАО 1595 3
Синтерра - Synterra 743 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 3
Ростелеком ВолгаТелеком 509 3
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 701 3
Башинформсвязь 93 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1473 2
Ростелеком ЦентрТелеком 503 2
Электросвязь 188 2
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 76 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 49 1
Сумма Телеком - Sumtel 131 1
Globalstar - Глобалстар 155 1
CompanyMedia 141 1
Морсвязьспутник ФГУП 19 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 393 1
Арктел 74 1
Hughes 68 1
Комстар ОТС - Голден Лайн 60 1
Gilat Satellite Networks 69 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 74 1
Freeserve 81 1
Ингушэлектросвязь 19 1
СаратовЭлектросвязь 26 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 645 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2208 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6176 1
Dr.Web - Доктор Веб 1138 1
СМАРТС Компания 491 1
Huawei 3121 1
IBM 8626 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4776 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 832 2
Татинтек - ТатАИСнефть 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1311 1
36,6 - аптечная сеть 13 1
Производственно-техническое управление связи (ПТУС) Якутской АССР 1 1
КМТО ГПСИ Россвязьинформ 1 1
Связь-банк 104 1
РТС - Фондовая биржа 317 1
Интер РАО ПАО 261 1
Danone - Данон 58 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 199 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 1
Транснефть 204 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 1
Евросеть 1342 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
Роснефть НК 416 1
Банк Зенит 193 1
X5 Group - Пятерочка 599 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
Marshall Capital Partners 65 1
Норникель - Норильский никель 257 1
Связной ГК 1083 1
Газпром ПАО 739 1
Почта России ПАО 1763 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7283 4
ГБУ РС(Я) РЦИТ - Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 4 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 387 2
Президент Российской Федерации 1705 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
ФГУП УЭC РИ - Управление электросвязи Республики Ингушетия 3 1
ТЦТР ГУП - Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия) 1 1
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 71 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 704 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 811 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1942 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1092 1
Правительство РФ 2624 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 421 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1929 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2715 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2006 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2327 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 866 3
3G - Стандарт мобильной связи 5060 2
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 46 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12097 2
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 17 2
Умная каска 8 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 165 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2565 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 571 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2846 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 72 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 71 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 108 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10046 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 77 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 482 1
Безопасный город 382 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 977 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 233 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3157 1
Nokia Alcatel-Lucent LSS - SoftSwitch 13 2
Google YouTube - Видеохостинг 2159 1
Dr.Web Антивирус 199 1
Крок - Цифровой рабочий 13 1
Dr.Web AV-Desk 132 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 25 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent ISAM - Integrated Services Access Manager 6 1
Nokia Alcatel-Lucent NGN - Next Generation Network 5 1
Nokia Alcatel-Lucent Media Gateway 2 1
Gilat SkyEdge VSAT 16 1
Семенов Алексей 70 7
Балаценко Андрей 30 4
Борисов Егор 9 3
Тулаганов Руслан 19 2
Борисов Александр 32 2
Фролов Сергей 31 1
Кузнецов Сергей 136 1
Юрченко Евгений 118 1
Хабаров Александр 3 1
Сибиряков Гермоген 1 1
Гоков Дмитрий 31 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 13 1
Алексеев Антон 27 1
Николаев Юрий 2 1
Пехтерев Сергей 42 1
Слизень Виталий 235 1
Брюквин Юрий 253 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 642 35
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 300 18
Россия - Российская федерация - РФ 81938 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26526 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1855 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 552 6
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгри 45 5
Россия - ДФО - Якутия - Ленск 17 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 857 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1980 3
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 354 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 624 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 606 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 557 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 256 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 222 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 223 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 257 1
Тихий океан 440 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 24 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 269 1
Россия - СФО - Иркутская область 723 1
ЯАССР - Якутская АССР - Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика 1 1
Евразия 228 1
Германия - Федеративная Республика 7764 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33810 1
Казахстан - Республика 4113 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 655 1
Япония 7880 1
Индия - Республика 4063 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2878 1
Израиль 1608 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1436 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 832 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 297 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1157 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1054 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1092 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1873 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 302 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
Великая Отечественная война 196 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 192 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4059 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10408 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2571 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 27 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 490 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 90 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165102, в очереди разбора - 1052371.
Создано именных указателей - 51391.
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