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Интерлизинг ГК
ГК «Интерлизинг» — лизинговая компания, которая предоставляет бизнесу в лизинг легковой и грузовой автотранспорт, спецтехнику, сельхозтехнику, производственное оборудование. Ее клиенты — это юридические лица и ИП различной специализации, которые развивают свой бизнес на территории России. За 23 года присутствия на рынке ГК «Интерлизинг» открыла 39 филиалов.
УПОМИНАНИЯ
Интерлизинг ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Белов Василий 54 2
|Царев Кирилл 31 2
|Романова Ирина 6 1
|Горковенко Анна 2 1
|Ельцов Александр 10 1
|Глушенок Александр 1 1
|Забугина Вера 1 1
|Жигалова Алина 11 1
|Васильев Андрей 24 1
|Чурсин Дмитрий 71 1
|Щербатюк Евгений 1 1
|Демченко Михаил 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149805 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 2
|Россия - ДФО - Якутия - Якутск 488 1
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 985 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11315 1
|Juniper Research 532 1
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