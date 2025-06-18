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Интерлизинг ГК

Интерлизинг ГК

ГК «Интерлизинг» — лизинговая компания, которая предоставляет бизнесу в лизинг легковой и грузовой автотранспорт, спецтехнику, сельхозтехнику, производственное оборудование. Ее клиенты — это юридические лица и ИП различной специализации, которые развивают свой бизнес на территории России. За 23 года присутствия на рынке ГК «Интерлизинг» открыла 39 филиалов.

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 «СКБ Контур» и «Интерлизинг» договорились о переводе группы на налоговый мониторинг и ЭДО ​ 2
10.09.2024 «Т1 Сервионика» завершила проект по организации сетевой инфраструктуры «Интерлизинг» 1
07.09.2023 Itglobal.com взяла на себя техническую поддержку платформы виртуализации VMware ГК «Интерлизинг» 6
27.06.2023 ГК «Интерлизинг» защитила свои сервисы от ЧП и природных катаклизмов с помощью DR-площадки в облаке ITglobal.com 7
22.10.2020 ITglobal.com обновила инфраструктуру компании «Интерлизинг» 3
28.05.2010 Анна Горковенко назначена директором по экономике и финансам «Уралсвязьинформа» 1
17.02.2010 GMCS внедрила Microsoft Dynamics AX в «Интерлизинге» 6
30.06.2008 «Интерлизинг» внедряет ERP-систему на базе Axapta 2
30.06.2008 «Микротест» внедряет Microsoft Dynamics AX в «Интерлизинге» 3
06.03.2008 «Интерлизинг» будет управлять бюджетированием базе Microsoft Dynamics AX 5
06.07.2006 "Интерлизинг" внедрил "РБК Фарма" 2

Публикаций - 11, упоминаний - 38

Интерлизинг ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24884 4
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 121 3
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 2
Broadcom - VMware 2410 2
8522 2
Микротест 278 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 151 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1131 1
Т1 Сервионика - Servionica 262 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Dell EMC 5054 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Ланит - Норбит - Norbit 384 1
Ростелеком - Сахателеком 63 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Федеральное казначейство России 1821 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4641 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32094 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6899 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16291 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11453 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6366 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21942 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1117 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1625 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2791 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 730 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1557 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2099 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1307 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1892 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10624 1
Управление финансами - Financial management 621 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16453 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2168 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 254 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10734 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7106 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2151 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1159 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 461 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3319 1
Управляемость - Manageability 1794 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 4
Microsoft Dynamics 1179 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 637 2
Армада - РБК Фарма 1 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 106 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Белов Василий 54 2
Царев Кирилл 31 2
Романова Ирина 6 1
Горковенко Анна 2 1
Ельцов Александр 10 1
Глушенок Александр 1 1
Забугина Вера 1 1
Жигалова Алина 11 1
Васильев Андрей 24 1
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СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 1
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