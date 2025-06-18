Интерлизинг ГК

ГК «Интерлизинг» — лизинговая компания, которая предоставляет бизнесу в лизинг легковой и грузовой автотранспорт, спецтехнику, сельхозтехнику, производственное оборудование. Ее клиенты — это юридические лица и ИП различной специализации, которые развивают свой бизнес на территории России. За 23 года присутствия на рынке ГК «Интерлизинг» открыла 39 филиалов.