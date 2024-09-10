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«Т1 Сервионика» завершила проект по организации сетевой инфраструктуры «Интерлизинг»

«Т1 Сервионика» (холдинг «Т1») в короткие сроки развернула структурированную кабельную сеть в одном из новых офисов компании «Интерлизинг». Это позволило ускорить переезд в новый бизнес-центр сотрудников федеральной лизинговой компании и избежать рисков снижения эффективности рабочих процессов.

ИТ-аутсорсер выполнил проект «под ключ»: создал сетевую инфраструктуру, одновременно решив с собственниками здания административные вопросы по присоединению коммуникаций, и подключил к новой кабельной сети около 300 рабочих мест. Благодаря наличию разветвленной сети подразделений и экспертизе команды «Т1 Сервионика» выполнила задачу всего за месяц, что почти втрое быстрее традиционных для таких проектов сроков.

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«Т1 Сервионика» предлагает комплексные услуги для рынка, решает задачи разного масштаба. Мы реализуем нестандартные кейсы в интересах наших заказчиков, с которыми строим долгосрочные партнерские отношения. Проект с ООО «Интерлизинг» был именно таким: заявленные сроки были очень амбициозными, но тем не менее все новые рабочие места были подключены к ИТ-инфраструктуре вовремя», — сказал Александр Ельцов, генеральный директор «Т1 Сервионика».

«Для нас важно было обеспечить непрерывность рабочего процесса в связи с переездом в новый бизнес-центр. «Т1 Сервионика» успешно выполнила поставленную задачу по реализации комплексного проекта в сжатые сроки. Хотим отметить высокий уровень профессионализма сотрудников ИТ-арутсорсера и качество выполненных работ», — отметил Андрей Васильев, руководитель группы системного администрирования компании «Интерлизинг».

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