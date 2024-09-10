«Т1 Сервионика» завершила проект по организации сетевой инфраструктуры «Интерлизинг»

«Т1 Сервионика» (холдинг «Т1») в короткие сроки развернула структурированную кабельную сеть в одном из новых офисов компании «Интерлизинг». Это позволило ускорить переезд в новый бизнес-центр сотрудников федеральной лизинговой компании и избежать рисков снижения эффективности рабочих процессов.

ИТ-аутсорсер выполнил проект «под ключ»: создал сетевую инфраструктуру, одновременно решив с собственниками здания административные вопросы по присоединению коммуникаций, и подключил к новой кабельной сети около 300 рабочих мест. Благодаря наличию разветвленной сети подразделений и экспертизе команды «Т1 Сервионика» выполнила задачу всего за месяц, что почти втрое быстрее традиционных для таких проектов сроков.

«Т1 Сервионика» предлагает комплексные услуги для рынка, решает задачи разного масштаба. Мы реализуем нестандартные кейсы в интересах наших заказчиков, с которыми строим долгосрочные партнерские отношения. Проект с ООО «Интерлизинг» был именно таким: заявленные сроки были очень амбициозными, но тем не менее все новые рабочие места были подключены к ИТ-инфраструктуре вовремя», — сказал Александр Ельцов, генеральный директор «Т1 Сервионика».

«Для нас важно было обеспечить непрерывность рабочего процесса в связи с переездом в новый бизнес-центр. «Т1 Сервионика» успешно выполнила поставленную задачу по реализации комплексного проекта в сжатые сроки. Хотим отметить высокий уровень профессионализма сотрудников ИТ-арутсорсера и качество выполненных работ», — отметил Андрей Васильев, руководитель группы системного администрирования компании «Интерлизинг».