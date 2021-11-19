Т1 Сервионика - Servionica

Сервионика – российский провайдер сервисных услуг и ИТ-аутсорсинга, фокусирующийся на территориально-распределенной сервисной поддержке рабочих мест, контрольно-кассовой техники и систем печати, услугах аутсорсинга. Распределенная партнёрская сеть компании и собственные ресурсы объединяют более 250 подразделений в 83 регионах по всей России.