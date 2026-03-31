Т1 Сервионика - Servionica

Знаменитая ИТ-компания ушла в убыток почти на миллиард рублей Убыток почти в миллиард Как выяснил CNews, ИТ-компания «Сервионика» (входит в группу «Т1») закончила 2025 г. с чистым убытком в размере 975,9 млн руб

Анатолий Савчук, «Т1 Сервионика»: ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо Анатолий Савчук исполнительный директор «Т1 Сервионика» (ИТ-холдинг Т1) За последние несколько лет российский ИТ-рынок прошел через серьезные изменения, столкнувшись с беспрецедентными вызовами — начиная от ухода западных вендоров, за

Исследование «Т1 Сервионика»: азиатские и российские вендоры теснят Xerox на рынке печатной техники ержатся в исследовании от российского провайдера полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсинга «Т1 Сервионика» (входит в ИТ-холдинг «Т1»). Об этом CNews сообщили представители «Т1». Аналитики

«Т1 Сервионика» станет стратегическим партнером компании «Катюша» «Т1 Сервионика» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Катюша» заключили соглашение о сотрудничестве, напр

«Т1 Сервионика» поддерживает более 14 тыс. устройств в офисах «Билайна» по всей России Специалисты «Т1 Сервионики» обеспечивают бесперебойную работу не только точек продаж, но и офисов «Билайна» п

«Т1 Сервионика» завершила проект по организации сетевой инфраструктуры «Интерлизинг» «Т1 Сервионика» (холдинг «Т1») в короткие сроки развернула структурированную кабельную сеть в одн

«Т1 Сервионика» обеспечит комплексное обслуживание платежной ИТ-инфраструктуры «Т1 Сервионика» (холдинг «Т1»), компания на рынке ИТ-аутсорсинга в России, запустила направление

«Т1 Сервионика» станет первым стратегическим сервисным партнером Pantum для B2B «Т1 Сервионика» (холдинг Т1), ведущая компания на рынке ИТ-аутсорсинга России, станет официальным

«Сервионика» представила подразделение 3D-печати для замены запчастей «Сервионика» (холдинг «Т1»), создала выделенное полнофункциональное подразделение 3D-печати в

«Сервионика» трансформировала сервис офисной печати «Сервионика» (холдинг «Т1»), предоставляющая услуги ИТ-аутсорсинга, объявила о запуске услуги

Холдинг «Т1» расширяет сотрудничество с Orion soft Входящая в холдинг «Т1» «Сервионика» заключила соглашение о партнерстве с Orion soft, российским разработчиком платфор

Luxe Retail, «Т1 интеграция» и «Сервионика» стали партнёрами Luxe Retail, «Т1 интеграция» и «Сервионика» стали партнёрами и объединили усилия, чтобы предоставить клиентам в сфере розничн

«Сервионика» и «Ростелеком-ЦОД» заключили партнерское соглашение «Сервионика», российский провайдер профессионального обслуживания бизнес-процессов (входит в х

«Сервионика» оказывает техническое сопровождение ИТ-инфраструктуры лаборатории «Гемотест» в Тюмени Российская ИТ-компания «Сервионика», входящая в группу «Т1», поддерживает работоспособность ИТ-инфраструктуры лаборат

После смены хозяев «Сервионики», ее выручка резко рванула вверх ти работы критической части бизнеса, — отметил он. — Именно эти услуги смогла своевременно оказать “Сервионика”». По его словам, общее количество удовлетворенных обращений на поддержку в 2022 г

«Сервионика» объединила экспертов в центре компетенций Российская ИТ-компания «Сервионика», входящая в группу «Т1», объявляет о создании центра компетенций. Сотрудники подр

«Сервионика» вошла в группу «Т1» и группа компаний «Айтеко» провели заключительный этап сделки по купле-продаже 75% долей компании «Сервионика», российского провайдера услуг в области ИТ-аутсорсинга. Первая часть сделки состо

«Т1» поглощает интегратора «Сервионика» целиком Сделка на 3,5 млрд рублей «Т1» планирует увеличить долю в ИТ-интеграторе «Сервионика» с 25% до 100%, сообщили CNews представители «T1». Компания планирует выкупить ее

«Т1 интеграция» автоматизировала процесс рекрутинга в «Сервионике» на базе платформы Simpleone Российский системный интегратор «Т1 интеграция» завершил первый этап проекта внедрения в компании «Сервионика» платформы для автоматизации сервисных бизнес-процессов (ESM) Simpleone. В первую

«Почту России» поймали на «неосновательном обогащении» в 200 миллионов за счет ИТ-компаний скам упомянутых компаний — в размере 109,3 млн руб. и 92,6 млн руб. соответственно. И «Ай-теко», и «Сервионика» свои претензии направила служителям Фемиды 29 марта 2021 г. Оба исковых заявления

«СБклауд» и «Сервионика» начали акцию по выкупу серверов у заказчиков «СБклауд» и «Сервионика» в рамках новой акции «Облако – за сервер» предлагают заказчикам поменять старое с

«Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник «Сервионика» (ГК «АйТеко») и группа компаний «Нетрика» подписали партнерское соглашение о сотр

«Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг» звестно CNews, российский разработчик облачных решений «Сбклауд» – совместное предприятие компании «Сервионика» (группа «Айтеко») и Сбербанка – перезапустил свою облачную платформу. На ее базе

«Сервионика» вывела на рынок систему управления офисной печатью «Принт-икс» «Сервионика» (ГК «Айтеко) вывела на рынок новый сервис для крупных компаний – систему управлен

«Сервионика» предоставит клиентам новые возможности мониторинга ИТ-систем и сервисов с Zabbix 4.0 «Сервионика» (ГК «Айтеко») объявила о расширении возможности услуги мониторинга ИТ-систем и се

«Россети», Университет ИТМО и «Сервионика» испытали новое решение на базе квантового шифрования «Сервионика» (ГК «АйТеко») совместно со специалистами компании «Россети», Университета ИТМО и

«Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox «Сервионика» (ГК «АйТеко») запустила публичное облако со сверхвысокой скоростью обмена данными

Группа 36,6 отдала всю ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг «Сервионике» Для группы 36,6 «Сервионика« предоставляет вычислительные мощности, обеспечивает бесперебойную работу ИТ-систе

«Ростелеком» обеспечит «Почту России» ЦОДами чужими руками нного оператором тендера в формате закупки у единственно возможного поставщика, которым определена «Сервионика» с суммой контракта в 786,8 млн руб. Напомним, в феврале 2017 г. «Ростелеком», «

«Сервионика» защитит данные клиентов с помощью решения Ivanti Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский провайдер услуг ИТ-ауторсинга и облачных сервисов, ста

«Сервионика» получила аккредитацию Positive Technologies по продукту PT Application Firewall Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») прошла сертификацию по продукту PT Application Firewall и получила

«Сервионика» модернизирует облачную платформу eCloud на базе нового поколения серверов Huawei Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко), российский провайдер облачных сервисов и услуг ИТ-аутсорсинга, про

Новая версия облачной платформы «Рустэк» получила ряд важных обновлений «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») объявила о завершении первого этапа масштабного проекта по модерни

Инженер «Сервионики» стал лидером проектной команды Watcher в сообществе OpenStack выборов лидером проектной команды (Project Team Leader) Watcher, одного из ключевых проектов платформы, стал Александр Чадин, инженер департамента программных решений компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»). Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». По оценке глобального сообщества OpenStack, проект Watcher достиг версии 1.0, что означает его готовность к коммерческой эксплуат

Новая версия «Рустэк ЕСУ» позволит управлять одновременно виртуальными и физическими серверами Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») вывела на рынок новую версию платформы «Рустэк ЕСУ» (предыдущее на

«Сервионика» представит свои разработки и спецкурс по OpenStack в университете Иннополиса «Сервионика» объявила о том, что 17 марта в университете Иннополиса состоится презентация обла

Евгений Щепилов, Сервионика: Рынок виртуализации переходит к новым правилам игры в частном облаке, так и на базе ЦОД «ТрастИнфо» — одного из крупнейших в России, которым управляет «Сервионика». Таким образом решаются сразу две задачи: получение экономии, заложенной в облачн

«Почта России» берет в аренду у «Ай-теко», «Ростелекома» и «Сервионики» два ЦОДа за 2,2 млрд Победа триумвирата Предоставлением «Почте России» серверных и сетевых ресурсов двух ЦОДов для развития и функционирования ее информационных систем займутся «Ай-теко», «Ростелеком» и «Сервионика». Их коллективная заявка победила на соответствующем тендере «Почты» с начальной ценой контракта в p2,62 млрд. Примечательно, что, как следует из документов, размещенных на сайте гос