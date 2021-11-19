Т1 Сервионика Servionica
Сервионика – российский провайдер сервисных услуг и ИТ-аутсорсинга, фокусирующийся на территориально-распределенной сервисной поддержке рабочих мест, контрольно-кассовой техники и систем печати, услугах аутсорсинга. Распределенная партнёрская сеть компании и собственные ресурсы объединяют более 250 подразделений в 83 регионах по всей России.
Т1 Сервионика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щепилов Евгений 36 31
|Гришанова Ирина 26 20
|Луковников Михаил 19 10
|Черевков Алексей 11 9
|Кацоев Алексей 17 8
|Мегрелишвили Георгий 19 7
|Самарин Вячеслав 8 7
|Степаненко Василий 20 6
|Березин Максим 70 5
|Никулин Игорь 24 4
|Корнеев Сергей 81 3
|Фокин Дмитрий 20 3
|Крупчик Александр 4 3
|Безруков Валерий 10 3
|Куренков Александр 3 3
|Фаробин Ярослав 3 3
|Волченсков Иван 6 3
|Коновалов Олег 11 3
|Исанин Антон 9365 3
|Ермакова Наталья 3 3
|Емельченков Сергей 87 3
|Аникин Леонид 53 3
|Самойлов Юрий 69 3
|Макаров Станислав 116 3
|Калинин Александр 124 2
|Мотовилов Олег 63 2
|Бочарникова Татьяна 83 2
|Дергилёв Никита 42 2
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 2
|Резников Алексей 2 2
|Аронсон Михаил 4 2
|Макаров Владимир 69 2
|Калинин Алексей 31 2
|Гарусев Максим 6 2
|Лисицин Евгений 17 2
|Томлянович Степан 6 2
|Мартиросов Давид 13 2
|Маршанкулов Мурат 17 2
|Сушкевич Антон 60 2
|Школьников Николай 26 2
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