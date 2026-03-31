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Т1 Сервионика Servionica

Т1 Сервионика - Servionica

Сервионика – российский провайдер сервисных услуг и ИТ-аутсорсинга, фокусирующийся на территориально-распределенной сервисной поддержке рабочих мест, контрольно-кассовой техники и систем печати, услугах аутсорсинга. Распределенная партнёрская сеть компании и собственные ресурсы объединяют более 250 подразделений в 83 регионах по всей России. 

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в качестве ответчика (10) на сумму 180 000 384 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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31.03.2026 Знаменитая ИТ-компания ушла в убыток почти на миллиард рублей

Убыток почти в миллиард Как выяснил CNews, ИТ-компания «Сервионика» (входит в группу «Т1») закончила 2025 г. с чистым убытком в размере 975,9 млн руб
Анатолий Савчук, «Т1 Сервионика»: ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо

ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо Анатолий Савчук исполнительный директор «Т1 Сервионика» (ИТ-холдинг Т1) За последние несколько лет российский ИТ-рынок прошел через серьезные изменения, столкнувшись с беспрецедентными вызовами — начиная от ухода западных вендоров, за
25.06.2025 Кирилл Булгаков, «Т1»: Российский ИТ-аутсорсинг берет курс на суверенитет и инновации
10.06.2025 Исследование «Т1 Сервионика»: азиатские и российские вендоры теснят Xerox на рынке печатной техники

ержатся в исследовании от российского провайдера полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсинга «Т1 Сервионика» (входит в ИТ-холдинг «Т1»). Об этом CNews сообщили представители «Т1». Аналитики

03.06.2025 «Т1 Сервионика» станет стратегическим партнером компании «Катюша»

«Т1 Сервионика» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Катюша» заключили соглашение о сотрудничестве, напр
02.04.2025 «Т1 Сервионика» поддерживает более 14 тыс. устройств в офисах «Билайна» по всей России

Специалисты «Т1 Сервионики» обеспечивают бесперебойную работу не только точек продаж, но и офисов «Билайна» п
10.09.2024 «Т1 Сервионика» завершила проект по организации сетевой инфраструктуры «Интерлизинг»

«Т1 Сервионика» (холдинг «Т1») в короткие сроки развернула структурированную кабельную сеть в одн
17.07.2024 «Т1 Сервионика» обеспечит комплексное обслуживание платежной ИТ-инфраструктуры

«Т1 Сервионика» (холдинг «Т1»), компания на рынке ИТ-аутсорсинга в России, запустила направление

03.06.2024 «Т1 Сервионика» станет первым стратегическим сервисным партнером Pantum для B2B

«Т1 Сервионика» (холдинг Т1), ведущая компания на рынке ИТ-аутсорсинга России, станет официальным
05.02.2024 «Сервионика» представила подразделение 3D-печати для замены запчастей

«Сервионика» (холдинг «Т1»), создала выделенное полнофункциональное подразделение 3D-печати в

19.09.2023 «Сервионика» трансформировала сервис офисной печати

«Сервионика» (холдинг «Т1»), предоставляющая услуги ИТ-аутсорсинга, объявила о запуске услуги

31.08.2023 Холдинг «Т1» расширяет сотрудничество с Orion soft

Входящая в холдинг «Т1» «Сервионика» заключила соглашение о партнерстве с Orion soft, российским разработчиком платфор
26.07.2023 Luxe Retail, «Т1 интеграция» и «Сервионика» стали партнёрами

Luxe Retail, «Т1 интеграция» и «Сервионика» стали партнёрами и объединили усилия, чтобы предоставить клиентам в сфере розничн
22.06.2023 «Сервионика» и «Ростелеком-ЦОД» заключили партнерское соглашение

«Сервионика», российский провайдер профессионального обслуживания бизнес-процессов (входит в х
10.04.2023 «Сервионика» оказывает техническое сопровождение ИТ-инфраструктуры лаборатории «Гемотест» в Тюмени

Российская ИТ-компания «Сервионика», входящая в группу «Т1», поддерживает работоспособность ИТ-инфраструктуры лаборат
20.03.2023 После смены хозяев «Сервионики», ее выручка резко рванула вверх

ти работы критической части бизнеса, — отметил он. — Именно эти услуги смогла своевременно оказать “Сервионика”». По его словам, общее количество удовлетворенных обращений на поддержку в 2022 г
12.10.2022 «Сервионика» объединила экспертов в центре компетенций

Российская ИТ-компания «Сервионика», входящая в группу «Т1», объявляет о создании центра компетенций. Сотрудники подр
07.07.2022 «Сервионика» вошла в группу «Т1»

и группа компаний «Айтеко» провели заключительный этап сделки по купле-продаже 75% долей компании «Сервионика», российского провайдера услуг в области ИТ-аутсорсинга. Первая часть сделки состо
06.07.2022 «Т1» поглощает интегратора «Сервионика» целиком

Сделка на 3,5 млрд рублей «Т1» планирует увеличить долю в ИТ-интеграторе «Сервионика» с 25% до 100%, сообщили CNews представители «T1». Компания планирует выкупить ее

19.11.2021 «Т1 интеграция» автоматизировала процесс рекрутинга в «Сервионике» на базе платформы Simpleone

Российский системный интегратор «Т1 интеграция» завершил первый этап проекта внедрения в компании «Сервионика» платформы для автоматизации сервисных бизнес-процессов (ESM) Simpleone. В первую

05.07.2021 «Почту России» поймали на «неосновательном обогащении» в 200 миллионов за счет ИТ-компаний

скам упомянутых компаний — в размере 109,3 млн руб. и 92,6 млн руб. соответственно. И «Ай-теко», и «Сервионика» свои претензии направила служителям Фемиды 29 марта 2021 г. Оба исковых заявления
08.07.2019 «СБклауд» и «Сервионика» начали акцию по выкупу серверов у заказчиков

«СБклауд» и «Сервионика» в рамках новой акции «Облако – за сервер» предлагают заказчикам поменять старое с
25.04.2019 «Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник

«Сервионика» (ГК «АйТеко») и группа компаний «Нетрика» подписали партнерское соглашение о сотр
05.03.2019 «Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг»

звестно CNews, российский разработчик облачных решений «Сбклауд» – совместное предприятие компании «Сервионика» (группа «Айтеко») и Сбербанка – перезапустил свою облачную платформу. На ее базе

07.02.2019 «Сервионика» вывела на рынок систему управления офисной печатью «Принт-икс»

«Сервионика» (ГК «Айтеко) вывела на рынок новый сервис для крупных компаний – систему управлен
19.11.2018 «Сервионика» предоставит клиентам новые возможности мониторинга ИТ-систем и сервисов с Zabbix 4.0

«Сервионика» (ГК «Айтеко») объявила о расширении возможности услуги мониторинга ИТ-систем и се
12.03.2018 «Россети», Университет ИТМО и «Сервионика» испытали новое решение на базе квантового шифрования

«Сервионика» (ГК «АйТеко») совместно со специалистами компании «Россети», Университета ИТМО и

25.12.2017 «Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox

«Сервионика» (ГК «АйТеко») запустила публичное облако со сверхвысокой скоростью обмена данными
31.10.2017 Группа 36,6 отдала всю ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг «Сервионике»

Для группы 36,6 «Сервионика« предоставляет вычислительные мощности, обеспечивает бесперебойную работу ИТ-систе
14.08.2017 «Ростелеком» обеспечит «Почту России» ЦОДами чужими руками

нного оператором тендера в формате закупки у единственно возможного поставщика, которым определена «Сервионика» с суммой контракта в 786,8 млн руб. Напомним, в феврале 2017 г. «Ростелеком», «

02.06.2017 «Сервионика» защитит данные клиентов с помощью решения Ivanti

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский провайдер услуг ИТ-ауторсинга и облачных сервисов, ста
30.05.2017 «Сервионика» получила аккредитацию Positive Technologies по продукту PT Application Firewall

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») прошла сертификацию по продукту PT Application Firewall и получила
29.05.2017 «Сервионика» модернизирует облачную платформу eCloud на базе нового поколения серверов Huawei

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко), российский провайдер облачных сервисов и услуг ИТ-аутсорсинга, про
18.04.2017 Новая версия облачной платформы «Рустэк» получила ряд важных обновлений

«Сервионика» (ГК «Ай-Теко») объявила о завершении первого этапа масштабного проекта по модерни
24.03.2017 Инженер «Сервионики» стал лидером проектной команды Watcher

в сообществе OpenStack выборов лидером проектной команды (Project Team Leader) Watcher, одного из ключевых проектов платформы, стал Александр Чадин, инженер департамента программных решений компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»). Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». По оценке глобального сообщества OpenStack, проект Watcher достиг версии 1.0, что означает его готовность к коммерческой эксплуат
22.03.2017 Новая версия «Рустэк ЕСУ» позволит управлять одновременно виртуальными и физическими серверами

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») вывела на рынок новую версию платформы «Рустэк ЕСУ» (предыдущее на
07.03.2017 «Сервионика» представит свои разработки и спецкурс по OpenStack в университете Иннополиса

«Сервионика» объявила о том, что 17 марта в университете Иннополиса состоится презентация обла
28.02.2017 Евгений Щепилов, Сервионика: Рынок виртуализации переходит к новым правилам игры

в частном облаке, так и на базе ЦОД «ТрастИнфо» — одного из крупнейших в России, которым управляет «Сервионика». Таким образом решаются сразу две задачи: получение экономии, заложенной в облачн
22.02.2017 «Почта России» берет в аренду у «Ай-теко», «Ростелекома» и «Сервионики» два ЦОДа за 2,2 млрд

Победа триумвирата Предоставлением «Почте России» серверных и сетевых ресурсов двух ЦОДов для развития и функционирования ее информационных систем займутся «Ай-теко», «Ростелеком» и «Сервионика». Их коллективная заявка победила на соответствующем тендере «Почты» с начальной ценой контракта в p2,62 млрд. Примечательно, что, как следует из документов, размещенных на сайте гос
13.02.2017 «Сервионика» будет применять отечественные СХД Baum в своих проектах

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский провайдер полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсин

Публикаций - 278, упоминаний - 543

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 152
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 102
Т1 Иннотех 213 79
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 76
Т1 Иннотех - Дататех 101 70
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 51
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 50
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 40
Т1 НОТА 73 37
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 39 34
Broadcom - VMware 2610 27
Крок - Croc 1964 23
Ростелеком 10948 21
9594 20
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 16
Softline - Софтлайн 3743 16
Microsoft Corporation 25775 14
Huawei 4676 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
SAP SE 5601 13
HP Inc. 5883 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
Cisco Systems 5372 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 10
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 10
Ростех - РТ-Информ 149 9
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 64 9
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Ланит Интеграция 219 7
Ланит - Онланта - Onlanta 135 7
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 16 7
NetApp - Network Appliance 667 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Oracle Corporation 7074 7
ДиалогНаука 271 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Почта России ПАО 2370 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
PPF Group N.V. 17 3
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 3
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 41 3
Everia Life - Эверия Лайф СК - PPF Life Insurance - ППФ Страхование жизни - Generali PPF Holding B.V. Страхование жизни - Чешская страховая компания 9 3
Шереметьево Хэндлинг 50 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Visa International 1993 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
Интерлизинг ГК 20 2
Экоокна 4 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Альфа-Банк 1979 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
JCB International 146 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Федеральное казначейство России 1949 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 151
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 110
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 110
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 103
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 78
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 78
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 75
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 68
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 63
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 60
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 60
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