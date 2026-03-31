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Т1 Сервионика Servionica
Сервионика – российский провайдер сервисных услуг и ИТ-аутсорсинга, фокусирующийся на территориально-распределенной сервисной поддержке рабочих мест, контрольно-кассовой техники и систем печати, услугах аутсорсинга. Распределенная партнёрская сеть компании и собственные ресурсы объединяют более 250 подразделений в 83 регионах по всей России.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 62 дела, на cумму 4 403 029 496 ₽*
СОБЫТИЯ
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|31.03.2026
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Знаменитая ИТ-компания ушла в убыток почти на миллиард рублей
Убыток почти в миллиард Как выяснил CNews, ИТ-компания «Сервионика» (входит в группу «Т1») закончила 2025 г. с чистым убытком в размере 975,9 млн руб
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Анатолий Савчук, «Т1 Сервионика»: ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо
ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо Анатолий Савчук исполнительный директор «Т1 Сервионика» (ИТ-холдинг Т1) За последние несколько лет российский ИТ-рынок прошел через серьезные изменения, столкнувшись с беспрецедентными вызовами — начиная от ухода западных вендоров, за
|25.06.2025
|Кирилл Булгаков, «Т1»: Российский ИТ-аутсорсинг берет курс на суверенитет и инновации
|10.06.2025
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Исследование «Т1 Сервионика»: азиатские и российские вендоры теснят Xerox на рынке печатной техники
ержатся в исследовании от российского провайдера полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсинга «Т1 Сервионика» (входит в ИТ-холдинг «Т1»). Об этом CNews сообщили представители «Т1». Аналитики
|03.06.2025
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«Т1 Сервионика» станет стратегическим партнером компании «Катюша»
«Т1 Сервионика» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Катюша» заключили соглашение о сотрудничестве, напр
|02.04.2025
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«Т1 Сервионика» поддерживает более 14 тыс. устройств в офисах «Билайна» по всей России
Специалисты «Т1 Сервионики» обеспечивают бесперебойную работу не только точек продаж, но и офисов «Билайна» п
|10.09.2024
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«Т1 Сервионика» завершила проект по организации сетевой инфраструктуры «Интерлизинг»
«Т1 Сервионика» (холдинг «Т1») в короткие сроки развернула структурированную кабельную сеть в одн
|17.07.2024
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«Т1 Сервионика» обеспечит комплексное обслуживание платежной ИТ-инфраструктуры
«Т1 Сервионика» (холдинг «Т1»), компания на рынке ИТ-аутсорсинга в России, запустила направление
|03.06.2024
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«Т1 Сервионика» станет первым стратегическим сервисным партнером Pantum для B2B
«Т1 Сервионика» (холдинг Т1), ведущая компания на рынке ИТ-аутсорсинга России, станет официальным
|05.02.2024
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«Сервионика» представила подразделение 3D-печати для замены запчастей
«Сервионика» (холдинг «Т1»), создала выделенное полнофункциональное подразделение 3D-печати в
|19.09.2023
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«Сервионика» трансформировала сервис офисной печати
«Сервионика» (холдинг «Т1»), предоставляющая услуги ИТ-аутсорсинга, объявила о запуске услуги
|31.08.2023
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Холдинг «Т1» расширяет сотрудничество с Orion soft
Входящая в холдинг «Т1» «Сервионика» заключила соглашение о партнерстве с Orion soft, российским разработчиком платфор
|26.07.2023
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Luxe Retail, «Т1 интеграция» и «Сервионика» стали партнёрами
Luxe Retail, «Т1 интеграция» и «Сервионика» стали партнёрами и объединили усилия, чтобы предоставить клиентам в сфере розничн
|22.06.2023
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«Сервионика» и «Ростелеком-ЦОД» заключили партнерское соглашение
«Сервионика», российский провайдер профессионального обслуживания бизнес-процессов (входит в х
|10.04.2023
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«Сервионика» оказывает техническое сопровождение ИТ-инфраструктуры лаборатории «Гемотест» в Тюмени
Российская ИТ-компания «Сервионика», входящая в группу «Т1», поддерживает работоспособность ИТ-инфраструктуры лаборат
|20.03.2023
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После смены хозяев «Сервионики», ее выручка резко рванула вверх
ти работы критической части бизнеса, — отметил он. — Именно эти услуги смогла своевременно оказать “Сервионика”». По его словам, общее количество удовлетворенных обращений на поддержку в 2022 г
|12.10.2022
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«Сервионика» объединила экспертов в центре компетенций
Российская ИТ-компания «Сервионика», входящая в группу «Т1», объявляет о создании центра компетенций. Сотрудники подр
|07.07.2022
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«Сервионика» вошла в группу «Т1»
и группа компаний «Айтеко» провели заключительный этап сделки по купле-продаже 75% долей компании «Сервионика», российского провайдера услуг в области ИТ-аутсорсинга. Первая часть сделки состо
|06.07.2022
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«Т1» поглощает интегратора «Сервионика» целиком
Сделка на 3,5 млрд рублей «Т1» планирует увеличить долю в ИТ-интеграторе «Сервионика» с 25% до 100%, сообщили CNews представители «T1». Компания планирует выкупить ее
|19.11.2021
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«Т1 интеграция» автоматизировала процесс рекрутинга в «Сервионике» на базе платформы Simpleone
Российский системный интегратор «Т1 интеграция» завершил первый этап проекта внедрения в компании «Сервионика» платформы для автоматизации сервисных бизнес-процессов (ESM) Simpleone. В первую
|05.07.2021
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«Почту России» поймали на «неосновательном обогащении» в 200 миллионов за счет ИТ-компаний
скам упомянутых компаний — в размере 109,3 млн руб. и 92,6 млн руб. соответственно. И «Ай-теко», и «Сервионика» свои претензии направила служителям Фемиды 29 марта 2021 г. Оба исковых заявления
|08.07.2019
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«СБклауд» и «Сервионика» начали акцию по выкупу серверов у заказчиков
«СБклауд» и «Сервионика» в рамках новой акции «Облако – за сервер» предлагают заказчикам поменять старое с
|25.04.2019
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«Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник
«Сервионика» (ГК «АйТеко») и группа компаний «Нетрика» подписали партнерское соглашение о сотр
|05.03.2019
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«Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг»
звестно CNews, российский разработчик облачных решений «Сбклауд» – совместное предприятие компании «Сервионика» (группа «Айтеко») и Сбербанка – перезапустил свою облачную платформу. На ее базе
|07.02.2019
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«Сервионика» вывела на рынок систему управления офисной печатью «Принт-икс»
«Сервионика» (ГК «Айтеко) вывела на рынок новый сервис для крупных компаний – систему управлен
|19.11.2018
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«Сервионика» предоставит клиентам новые возможности мониторинга ИТ-систем и сервисов с Zabbix 4.0
«Сервионика» (ГК «Айтеко») объявила о расширении возможности услуги мониторинга ИТ-систем и се
|12.03.2018
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«Россети», Университет ИТМО и «Сервионика» испытали новое решение на базе квантового шифрования
«Сервионика» (ГК «АйТеко») совместно со специалистами компании «Россети», Университета ИТМО и
|25.12.2017
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«Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox
«Сервионика» (ГК «АйТеко») запустила публичное облако со сверхвысокой скоростью обмена данными
|31.10.2017
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Группа 36,6 отдала всю ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг «Сервионике»
Для группы 36,6 «Сервионика« предоставляет вычислительные мощности, обеспечивает бесперебойную работу ИТ-систе
|14.08.2017
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«Ростелеком» обеспечит «Почту России» ЦОДами чужими руками
нного оператором тендера в формате закупки у единственно возможного поставщика, которым определена «Сервионика» с суммой контракта в 786,8 млн руб. Напомним, в феврале 2017 г. «Ростелеком», «
|02.06.2017
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«Сервионика» защитит данные клиентов с помощью решения Ivanti
Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский провайдер услуг ИТ-ауторсинга и облачных сервисов, ста
|30.05.2017
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«Сервионика» получила аккредитацию Positive Technologies по продукту PT Application Firewall
Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») прошла сертификацию по продукту PT Application Firewall и получила
|29.05.2017
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«Сервионика» модернизирует облачную платформу eCloud на базе нового поколения серверов Huawei
Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко), российский провайдер облачных сервисов и услуг ИТ-аутсорсинга, про
|18.04.2017
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Новая версия облачной платформы «Рустэк» получила ряд важных обновлений
«Сервионика» (ГК «Ай-Теко») объявила о завершении первого этапа масштабного проекта по модерни
|24.03.2017
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Инженер «Сервионики» стал лидером проектной команды Watcher
в сообществе OpenStack выборов лидером проектной команды (Project Team Leader) Watcher, одного из ключевых проектов платформы, стал Александр Чадин, инженер департамента программных решений компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»). Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». По оценке глобального сообщества OpenStack, проект Watcher достиг версии 1.0, что означает его готовность к коммерческой эксплуат
|22.03.2017
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Новая версия «Рустэк ЕСУ» позволит управлять одновременно виртуальными и физическими серверами
Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») вывела на рынок новую версию платформы «Рустэк ЕСУ» (предыдущее на
|07.03.2017
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«Сервионика» представит свои разработки и спецкурс по OpenStack в университете Иннополиса
«Сервионика» объявила о том, что 17 марта в университете Иннополиса состоится презентация обла
|28.02.2017
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Евгений Щепилов, Сервионика: Рынок виртуализации переходит к новым правилам игры
в частном облаке, так и на базе ЦОД «ТрастИнфо» — одного из крупнейших в России, которым управляет «Сервионика». Таким образом решаются сразу две задачи: получение экономии, заложенной в облачн
|22.02.2017
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«Почта России» берет в аренду у «Ай-теко», «Ростелекома» и «Сервионики» два ЦОДа за 2,2 млрд
Победа триумвирата Предоставлением «Почте России» серверных и сетевых ресурсов двух ЦОДов для развития и функционирования ее информационных систем займутся «Ай-теко», «Ростелеком» и «Сервионика». Их коллективная заявка победила на соответствующем тендере «Почты» с начальной ценой контракта в p2,62 млрд. Примечательно, что, как следует из документов, размещенных на сайте гос
|13.02.2017
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«Сервионика» будет применять отечественные СХД Baum в своих проектах
Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский провайдер полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсин
Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:
|Щепилов Евгений 36 31
|Гришанова Ирина 27 20
|Калганов Игорь 53 15
|Луковников Михаил 20 10
|Ельцов Александр 10 10
|Фетисов Алексей 65 9
|Черевков Алексей 11 9
|Кацоев Алексей 17 8
|Книгин Михаил 33 8
|Мегрелишвили Георгий 27 7
|Игнатова Людмила 40 7
|Емельченков Сергей 141 7
|Самарин Вячеслав 12 7
|Березин Максим 144 6
|Степаненко Василий 49 6
|Манкос Юлия 12 6
|Джабиев Георгий 56 6
|Никулин Игорь 23 4
|Куренков Александр 8 4
|Гуров Дмитрий 4 4
|Вексельберг Виктор 155 3
|Аникин Леонид 61 3
|Фокин Дмитрий 21 3
|Корнеев Сергей 84 3
|Крупчик Александр 5 3
|Коновалов Олег 17 3
|Савчук Анатолий 8 3
|Волченсков Иван 6 3
|Ермакова Наталья 8 3
|Безруков Валерий 10 3
|Кубарев Алексей 59 3
|Макаров Станислав 118 3
|Фаробин Ярослав 3 3
|Харитонов Дмитрий 79 3
|Лабанов Дмитрий 3 3
|Кудрявцева Наталья 12 3
|Ражанская Екатерина 3 3
|Уланов Арсений 3 3
|Красовский Дмитрий 8 3
|Кисимова Наталья 5 3
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