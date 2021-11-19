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Т1 Сервионика Servionica

Т1 Сервионика - Servionica

Сервионика – российский провайдер сервисных услуг и ИТ-аутсорсинга, фокусирующийся на территориально-распределенной сервисной поддержке рабочих мест, контрольно-кассовой техники и систем печати, услугах аутсорсинга. Распределенная партнёрская сеть компании и собственные ресурсы объединяют более 250 подразделений в 83 регионах по всей России. 


19.11.2021 «Т1 интеграция» автоматизировала процесс рекрутинга в «Сервионике» на базе платформы Simpleone
05.07.2021 «Почту России» поймали на «неосновательном обогащении» в 200 миллионов за счет ИТ-компаний
08.07.2019 «СБклауд» и «Сервионика» начали акцию по выкупу серверов у заказчиков
25.04.2019 «Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник
05.03.2019 «Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг»
07.02.2019 «Сервионика» вывела на рынок систему управления офисной печатью «Принт-икс»
19.11.2018 «Сервионика» предоставит клиентам новые возможности мониторинга ИТ-систем и сервисов с Zabbix 4.0
12.03.2018 «Россети», Университет ИТМО и «Сервионика» испытали новое решение на базе квантового шифрования
25.12.2017 «Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox
31.10.2017 Группа 36,6 отдала всю ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг «Сервионике»
14.08.2017 «Ростелеком» обеспечит «Почту России» ЦОДами чужими руками
02.06.2017 «Сервионика» защитит данные клиентов с помощью решения Ivanti
30.05.2017 «Сервионика» получила аккредитацию Positive Technologies по продукту PT Application Firewall
29.05.2017 «Сервионика» модернизирует облачную платформу eCloud на базе нового поколения серверов Huawei
18.04.2017 Новая версия облачной платформы «Рустэк» получила ряд важных обновлений
24.03.2017 Инженер «Сервионики» стал лидером проектной команды Watcher
22.03.2017 Новая версия «Рустэк ЕСУ» позволит управлять одновременно виртуальными и физическими серверами
07.03.2017 «Сервионика» представит свои разработки и спецкурс по OpenStack в университете Иннополиса
28.02.2017 Евгений Щепилов, Сервионика: Рынок виртуализации переходит к новым правилам игры
22.02.2017 «Почта России» берет в аренду у «Ай-теко», «Ростелекома» и «Сервионики» два ЦОДа за 2,2 млрд
13.02.2017 «Сервионика» будет применять отечественные СХД Baum в своих проектах
27.01.2017 Сервионика: Доверие клиентов к облакам возросло, а запросы к провайдерам усложнились
30.12.2016 «Сервионика» и Checkmarx будут продвигать в России Checkmarx Suite
23.12.2016 «Техносерв» перехватил миллиардный контракт у «Сервионики» и «Компьютела»
19.12.2016 «Сервионика» поможет ГИБДД бороться с нарушениями ПДД мобильными технологиями
18.11.2016 «Сервионика» представит новую облачную услугу «Контроль привилегированных пользователей»
28.10.2016 Банк «Открытие» создал частное «облако» на базе ЦОД «ТрастИнфо»
28.10.2016 Банк «Открытие» перешел на виртуальные ресурсы «Сервионики»
19.10.2016 Спецкурс «Сервионики» по OpenStack стартовал в МТУСИ
30.09.2016 «Сервионика» обеспечит клиентам контроль работы с данными с помощью DeviceLock DLP
21.09.2016 «Сервионика» модернизировала IaaS-сервис MakeCloud
12.08.2016 Решения «Сервионики» на защищенной платформе виртуализации «Рустэк» доступны для бесплатного тестирования
22.07.2016 «Сервионика» и «Лаборатория Касперского» защитят ИТ-ресурсы клиентов от DDoS-атак
08.07.2016 Партнерство ЦПИКС и «Сервионики» начинается с первого в России проекта по внедрению SDN&NFV
06.06.2016 «Сервионика» и Depo Computers запускают совместный демо-стенд по виртуализации рабочих мест и серверной инфраструктуры
03.06.2016 Облачная платформа «Рустэк» включена в Реестр российского ПО
20.05.2016 «Сервионика» предложит клиентам облачное решение для защиты от DDoS-атак от Qrator Labs
04.04.2016 «Сервионика» и Lattelecom будут совместно развивать и продвигать Lattelecom Cloud в России
29.02.2016 «Сервионика», Nokia и Nuage Networks представили демо-стенд с новыми возможностями управления виртуальными сетями
12.02.2016 «Сервионика» познакомит студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова с основами OpenStack

Публикаций - 165, упоминаний - 340

Т1 Сервионика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Айтеко - iTeco 915 136
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 85 34
VMware 2025 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 15
Крок - Croc 1616 15
Microsoft Corporation 22497 13
Softline - Софтлайн 1870 12
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 10
6072 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
HP Inc. 5313 9
SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 40 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 260 8
Ланит Интеграция 121 7
Huawei 3222 7
Ростех - РТ-Информ 130 7
Ланит - Онланта - Onlanta 79 7
SAP SE 4595 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 6
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 6
Mirantis - Мирантис 34 5
Т-Платформы - T-Platforms 347 5
NetApp - Network Appliance 613 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Cisco Systems 4720 5
ДиалогНаука 191 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Крипто-ПРО 308 4
Oracle Corporation 6035 4
ФОРС - Центр разработки 390 4
Mellanox Technologies 84 4
InfoWatch - Инфовотч 842 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Linxdatacenter - Связь ВСД 109 4
Восход ФГБУ НИИ 529 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 4
Selectel - Селектел 160 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 4
Почта России ПАО 1853 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Открытие ФК 2713 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 3
Visa International 1809 3
DHL Express 112 3
РусГидро ПАО 206 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 2
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 14 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Альфа-Банк 1476 2
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Связь-банк 132 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 37 1
Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 74 1
JCB International 136 1
Бинбанк 190 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 104 1
Castorama - Касторама 19 1
Газпром ПАО 1008 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
Трансаэро - авиакомпания 56 1
Wells Fargo 74 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 1
FICO 43 1
КонсультантПлюс 103 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
36,6 - аптечная сеть 19 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
Май - Российская торговая компания 416 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Алроса АК 118 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 1
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 84 1
Русагро Группа Компаний 182 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Федеральное казначейство России 1345 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 9 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 20 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 3 1
Правительство Иркутской области 6 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Правительство Москвы 1640 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 73 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 82
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 72
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 60
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 42
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 32
OpenStack 376 30
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 23
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 740 20
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 19
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 14
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 11
Отказоустойчивость - свойство технической системы 1145 10
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 10
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 7
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ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 114 6
Масштабируемость - Scalability 1702 6
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 5
Т1 Сервионика - MakeCloud IaaS-сервис 22 18
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 32 16
Т1 ервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP 26 15
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 72 5
Microsoft Office 3247 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 4
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 4
VMware vSphere 419 4
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 218 4
Linux OS 7669 3
Google Android 11959 3
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 24 3
Ковчег - система резервного копирования 35 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 37 3
Intel x86 - архитектура процессора 1391 3
Apple iOS 6422 3
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 54 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 3
Microsoft Windows 10 11713 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 3
Huawei FusionServer - серия серверов 16 3
Новые облачные технологии - МойОфис 381 3
МТС Cloud - CloudMTS 158 3
Stack Group - M1Cloud 84 3
Буквоед - система оптического распознавания текста 12 3
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 55 3
NetApp StorageGRID 22 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 3
Apple - App Store 2437 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 2
Microsoft Windows 2104 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 48 2
ReactOS 11 2
Microsoft Exchange 1222 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 2
Microsoft Azure 1276 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 154 2
Щепилов Евгений 36 31
Гришанова Ирина 26 20
Луковников Михаил 19 10
Черевков Алексей 11 9
Кацоев Алексей 17 8
Мегрелишвили Георгий 19 7
Самарин Вячеслав 8 7
Степаненко Василий 20 6
Березин Максим 70 5
Никулин Игорь 24 4
Корнеев Сергей 81 3
Фокин Дмитрий 20 3
Крупчик Александр 4 3
Безруков Валерий 10 3
Куренков Александр 3 3
Фаробин Ярослав 3 3
Волченсков Иван 6 3
Коновалов Олег 11 3
Исанин Антон 9365 3
Ермакова Наталья 3 3
Емельченков Сергей 87 3
Аникин Леонид 53 3
Самойлов Юрий 69 3
Макаров Станислав 116 3
Калинин Александр 124 2
Мотовилов Олег 63 2
Бочарникова Татьяна 83 2
Дергилёв Никита 42 2
Sperga Maris - Сперга Марис 8 2
Резников Алексей 2 2
Аронсон Михаил 4 2
Макаров Владимир 69 2
Калинин Алексей 31 2
Гарусев Максим 6 2
Лисицин Евгений 17 2
Томлянович Степан 6 2
Мартиросов Давид 13 2
Маршанкулов Мурат 17 2
Сушкевич Антон 60 2
Школьников Николай 26 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Америка Северная 2650 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 249 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 3
Америка 2011 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 2
Беларусь - Минск 545 2
Россия - ЮФО - Севастополь 469 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 2
Европа Восточная 2927 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Европа Западная 1329 2
Россия - Сибирь 1579 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 2
Европа 12319 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 58 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 256 1
Монголия 261 1
Латвия - Латвийская Республика 690 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 53 1
Грузия 1064 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 264 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 358 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 437 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 75
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 32
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 5
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
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ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 1
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Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
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CNews Рынок ИТ-услуг 34 3
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Mordor Intelligence 15 1
TAdviser Report 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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