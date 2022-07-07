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«Сервионика» вошла в группу «Т1»

Группа «Т1» и группа компаний «Айтеко» провели заключительный этап сделки по купле-продаже 75% долей компании «Сервионика», российского провайдера услуг в области ИТ-аутсорсинга. Первая часть сделки состоялась в декабре 2020 г., когда группа «Т1» приобрела 25% в ООО «Сервионика».

«Сервионика» – российский сервисный провайдер, фокусирующийся на территориально-распределенной сервисной поддержке рабочих мест, контрольно-кассовой техники и систем печати, услугах аутсорсинга. Распределенная партнёрская сеть компании и собственные ресурсы объединяют более 250 подразделений в 83 регионах по всей России. Клиентами «Сервионики» являются более 220 компаний.

«Новые вызовы, с которыми столкнулись крупнейшие отраслевые заказчики, способствуют тому, что все больше компаний обращаются к внешним провайдерам ИТ-услуг. Растет востребованность альтернативной технической поддержки зарубежного ПО и ИКТ-оборудования, импортозамещения в сфере ИТ, аутсорсинга в области кибербезопасности, управляемых услуг и облачных сервисов, – сказал Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1». – Объединение с одним из крупнейших игроков в этой отрасли значительно усилит позиции холдинга в сегменте ИТ-услуг, расширит географию его деятельности. Мы укрепим профессиональную команду группы «Т1», моментально нарастив присутствие на рынке за счет уже доказавшего свою эффективность бизнеса с его значительными технологическими компетенциями».

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«Айтеко» продолжит развитие как ведущая ИТ-компания, фокусирующаяся на новых направлениях деятельности, на крупных инфраструктурных проектах и цифровой трансформации, развитии собственных и внедрении отечественных программно-технических продуктов, заказной разработке, а также на различных отраслевых задачах», – сказал директор по стратегическому развитию ГК «Айтеко» Владимир Львов.

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