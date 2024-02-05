«Сервионика» представила подразделение 3D-печати для замены запчастей

«Сервионика» (холдинг «Т1»), создала выделенное полнофункциональное подразделение 3D-печати в рамках масштабирования сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Наиболее востребованным направлением использования 3D-печати стало оперативное пополнение комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей для различного оборудования, преимущественно иностранного производства, сервисным обслуживанием которого занимается «Сервионика». Сервис не только значительно ускоряет восстановление оборудования и техники, но и существенно сокращает затраты. Созданные таким способом детали устойчивы к воздействиям различных химических веществ и перепадам температур, обладают высоким уровнем сопротивления изнашиванию, благодаря чему имеют длительный срок эксплуатации.

Оборудование дает возможность изготавливать запасные детали копировально-множительной техники и платежной техники. В настоящее время воспроизводится более 30 корпусных деталей для МФУ (Kyocera, Samsung, HP, Xerox), сканеров (Honeywell), онлайн-касс (АТОЛ), терминалов данных (Zebra8). В целом сервис позволяет произвести для клиента до 140 небольших деталей за 12 часов.

Для печати используются современные модели принтеров Z-Bolt S400 HT PICASO 3D Designer XL PRO. Оборудование также позволяет выполнять лазерную 3D-резку металлов, пластика и резины и таким образом наносить маркировку и текст на продукцию клиента, вырезать сложные контуры и делать отверстия и проемы в изделиях.

«3D-принтеры предоставляют возможность быстро и с минимальными издержками создать любую деталь, штучное изделие или мелкую серию. Таким образом у наших заказчиков сокращается потребность в хранении ЗИП: они смогут получить недостающий элемент с минимальными затратами и в короткие сроки. То есть сервис позволит не только нивелировать проблему нехватки деталей, вызванную уходом зарубежных вендоров и ограничением поставок, но и снизить себестоимость запчастей. Услуга становится все более востребована в регионах России, поэтому мы расширяем географию: на данный момент сервис доступен в Казани, Новосибирске и Петропавловске-Камчатском», — сказал Андрей Громов, директор дирекции по работе с государственными органами Сервионики.

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«Т1» — многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. «Т1» предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», «Т1 Cloud», «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 Цифровая Академия». Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков «Т1» — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.