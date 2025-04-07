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Honeywell

Honeywell

СОБЫТИЯ

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07.04.2025 PT ISIM обнаруживает аномалии и опасные операции в системах управления технологическим процессом Honeywell

ониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) добавлен пакет экспертизы с поддержкой сетевых протоколов для управления и обмена данными компании Honeywell из области технологий автоматизации промышленности и управления производственными процессами. Теперь PT ISIM детально разбирает трафик семейства Experion PKS. Выявляются опасные коман
18.02.2025 Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

Главные причины утечки данных Исследование Hudson Rock показывает, что десятки сотрудников крупнейших военных подрядчиков, включая Lockheed Martin, Boeing и Honeywell, а также военнослужащие армии и флота США оказались заражены инфостилером, это следует из отчета на сайте аналитической компании Hudson Rock. В течение многих лет армия США и ее оборо
16.05.2023 ИТ-компания из США настолько разорилась в России, что суд отказался ее банкротить

Денег на банкротство нет Как выяснил CNews, российской структуре американской корпорации Honeywell, АО «Хоневелл», производящей электронные системы управления и автоматизации, удалось избежать процедуры банкротства. Но произошло это не из-за признания ее бизнеса достаточно устойчив
29.08.2022 Российские ИТ-компании завалили исками производителя систем автоматизации из США

Десятки исков на полмиллиарда Как выяснил CNews, на американскую корпорацию Honeywell, производящую электронные системы управления и автоматизации, с февраля 2022 г. было подано 88 исков от российских компаний. Общая их сумма, по данным базы Арбитражных судов, составил
28.02.2022 Новинка Honeywell: уличная 4K камера серии 70 с бортовой видеоаналитикой и поддержкой распознавания лиц

«АРМО-системы» представила уличные IP-камеры Honeywell HC70WB8R2, отличительной особенностью которых, как и других моделей, входящих в новую 70-ю серию, являются расширенные возможности видеоаналитики на базе алгоритмов искусственного инт
08.02.2022 ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ

России, запустила технологию голосового отбора в распределительных центрах сети. Голосовое решение Honeywell, адаптированное и внедрённое компаниями «Голосовые решения» и ГК «Корус консалтинг»
13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов

ить руками. В случае маркированных товаров, их вообще не удастся продать, потому что невозможно передать данные в государственную базу данных. CNews: Какие основные решения в этом сегменте предлагает Honeywell? Насколько обширна линейка компании? Алексей Орехов: Honeywell — американская компания, которая работает в России уже около 50 лет через российское юрлицо. В свое время Hone
22.10.2020 Vertiv и Honeywell сделают ЦОДы более экологичными

и решения будут доступны уже в 2020 году. В основе новых решений лежат системы управления зданиями (BMS), программное обеспечение для эксплуатации зданий, системы охраны и обеспечения безопасности от Honeywell, а также источники бесперебойного питания (ИБП), системы распределения электропитания, системы регулирования температуры и мониторинга инфраструктуры и модульные решения от Vertiv. Он
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации

а на продукты AIDC российская компания Treolan объявила об усилении направления автоматической идентификации, и с января 2020 г. начала поставки решений для автоматической идентификации подразделения Honeywell Productivity Products and Solutions (PPR) в качестве официального дистрибьютора. CNews: Игорь, расскажите, чем занимается компания Treolan и какие у вас основные ИТ-интересы? Игорь Ив
10.02.2020 Honeywell представила высокоинтегрированную виртуальную среду Experion IT HIVE

сложившиеся в отрасли правила управления ИТ-инфраструктурой систем управления и их размещения, — отметил Джо Бастон (Joe Bastone), директор по управлению линейкой продуктов Experion PKS подразделения Honeywell "Промышленная автоматизация". — Опираясь на десятилетний опыт Honeywell в области виртуализации промышленной ИТ-инфраструктуры, заказчики теперь могут размещать свои рабочие на
23.01.2020 Treolan стал официальным дистрибьютором решений Honeywell

Treolan, российский ИТ-дистрибьютор, и Honeywell, специалист в области технологий и промышленного производства, подписали дистрибьюторское соглашение. С начала 2020 г. Treolan начинает поставки решений для автоматической идентификац
24.06.2019 Honeywell выпустила ПО для управления эффективностью предприятия

Honeywell объявила о выпуске Honeywell Forge for Industrial — программного пакета для управления производственными показателями в сфере операционных технологий. В нем использованы цифровые двойники техпроцессов и активов,

25.02.2019 Honeywell представила решение для защиты от вредоносных USB-устройств

защиты гармонично сочетаются с дополнительными возможностями SMX для обнаружения вредоносных программ с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ). Это, согласно исследованию Honeywell, позволяет повысить эффективность обнаружения на 40% по сравнению с традиционными антивирусными решениями. В совокупности эти обновления для платформы SMX обеспечивают всеобъемлющую з
31.01.2019 Honeywell открыла новый завод в России

емонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, генеральный директор ОЭЗ ППТ «Липецк» Иван Кошелев, а также заказчики и партнеры Honeywell. «Уже более 40 лет мы поддерживаем российские предприятия технологиями в сфере автоматизации, нефтехимии, безопасности, повышения производительности и энергоэффективности, – отметил Н
14.11.2018 Honeywell представила новый беспроводной датчик давления для систем контроля и управления

ехнологических процессов. Благодаря выводу на рынок многопротокольной сетевой платформы OneWireless Honeywell стала первой компанией, поддерживающей два ведущих промышленных протокола беспровод
09.11.2018 Исследование Honeywell: USB-устройства представляют серьезную угрозу для промышленных объектов

Новое исследование, проведенное Honeywell, показало, что съемные USB-носители, такие как флеш-накопители, представляют значительную угрозу для киберзащиты различных промышленных сетей управления технологическими процессами. П
06.08.2018 Honeywell объявила о выпуске новой единой платформы для систем безопасности корпоративного уровня

Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell объявило о выпуске Safety Manager SC, нового поколения флагманской платформы Safety Manager. Благодаря масштабируемой модульной архитектуре это решение может использоваться в качестве
25.06.2018 Honeywell выпустила новую версию программируемого логического контроллера ControlEdge

ольким новым функциям ПЛК заказчики смогут выбирать из большего числа сторонних систем и контрольно-измерительных приборов, а также пользоваться преимуществами дополнительных средств проектирования. «Honeywell – первая в отрасли компания, которая предложила полноценную экосистему, включающую в себя ПЛК, систему диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA) и распределенную систему управлен
18.06.2018 Honeywell выпустила новое решение для распределенной киберзащиты промышленных объектов

жностей подключения вопрос интеграции средств киберзащиты на промышленных объектах становится все более важным. Новое решение для управления распределенными средствами киберзащиты основано на системе Honeywell ICS Shield, которая осуществляет централизованное управление защитой эксплуатационных технологий (ЭТ) для обеспечения безопасности подключенных промышленных систем управления (ПСУ), о
15.05.2018 Honeywell представила новые интеллектуальные носимые устройства для технического персонала промышленных предприятий

ыпуске нового носимого handsfree-устройства, которое позволяет техническому персоналу на местах более безопасно, надежно и эффективно выполнять свою работу. В серии интеллектуальных носимых устройств Honeywell Connected Plant Skills Insight используется прикрепленный к оголовью дисплей, управляемый голосовыми командами и отображающий текущие данные, документы, описания рабочих процедур, а т
12.03.2018 Honeywell представила решение для обучения персонала на основе дополненной и виртуальной реальности

ной реальности (VR) для обучения производственного персонала важнейшим действиям на производстве. Учитывая тенденцию старения кадров и необходимость качественной передачи знаний молодым специалистам, Honeywell разработала систему профессионального обучения Connected Plant Skills Insight Immersive Competency. Она предназначена для ускоренного и более эффективного обучения нового производстве
06.03.2018 Honeywell представила систему оперативного мониторинга безопасности персонала

ла о выпуске нового решения для оперативного мониторинга безопасности персонала промышленных объектов и удаленных площадок. Новый продукт под названием Personal Gas Safety, включенный в пакет решений Honeywell Connected Plant Skills Insight, помогает защитить персонал и ускорить принятие ответных мер в случае опасных утечек или травм.Носимые газовые детекторы в составе продукта контролируют
02.02.2018 LG И Honeywell представят совместные решения для ИБ автомобилей

электроники Consumer Electronics Show 2018 в Лас-Вегасе в начале этого месяца и на недавно завершившемся Североамериканском международном автосалоне 2018 в Детройте.Целью сотрудничества компаний LG и Honeywell стало создание для автопроизводителей технологии информационной безопасности следующего поколения, призванной защитить коммуникационные системы внутри транспортного средства, а также

26.01.2018 Honeywell представила производственный архив Uniformance Cloud Historian

Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell объявило о выпуске производственного архива Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian. Новое предложение представляет собой облачное решение, основанное на концепци
19.12.2017 Исследование Honeywell: компании не торопятся укреплять киберзащиту

ост числа кибератак по всему миру. Исследование в виде опроса под названием «Киберзащита промышленных объектов как приоритет руководителей предприятий» было проведено компанией LNS Research по заказу Honeywell. В ходе исследования было опрошено 130 руководителей промышленных компаний, ответственных за принятие стратегических решений. В числе респондентов – преимущественно представители круп
06.10.2017 Hyperion Group обеспечит дистрибуцию и техподдержку Honeywell Connected Plant в России

Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell и Hyperion Group подписали трехлетнее соглашение о расширении спектра решений, продаваемых в России. По условиям контракта, Hyperion, авторизованный дистрибутор продукции Honeywell
28.09.2017 Honeywell и Hyperion Group будут поставлять ПО Honeywell Connected Plan российским заказчикам

Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell и компания Hyperion Group подписали трехлетнее соглашение о расширении спектра решений, продаваемых в России. По условиям контракта, Hyperion, авторизованный дистрибутор продукции

27.09.2017 Honeywell представила решение для модернизации диспетчерских на промышленных предприятиях

Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell объявило о выпуске нового решения Experion Local Control Network (LCN). С его помощью заказчики смогут осуществить поэтапную модернизацию устаревших систем управления прежнего поколен
10.08.2017 Honeywell завершила процесс приобретения компании Nextnine

Корпорация Honeywell сообщила о завершении процесса приобретения компании Nextnine, о котором было объяв
05.07.2017 Honeywell представила систему реального времени SCADA в виде защищенного сервиса

Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell объявило о выпуске сервиса Experion Elevate – системы реального времени для диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Experion Elevate гарантирует предсказуемость затрат, прос
27.06.2017 Honeywell представила новый контроллер ControlEdge для системы управления Experion

Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell объявило о выпуске новой версии программируемого логического контроллера (ПЛК) ControlEdge. В сочетании с распределенной системой управления Honeywell Experion (РСУ) этот ПЛК п
17.05.2017 Honeywell представила SDK для расширения возможностей промышленного интернета вещей

Подразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell объявило о выпуске первого надежного и полностью масштабируемого комплекта средств разработки ПО для упрощения взаимодействия программных систем промышленного назначения, который позв
05.04.2017 Honeywell будет обучать операторов промышленного оборудования в «облаках»

Подразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell объявило о выпуске нового решения для обучения операторов промышленного оборудования, основанного на платформе UniSim Competency Suite. Как рассказали CNews в компании, UniSim eLearn,
30.03.2017 Honeywell представила новую систему автоматизации управления изменениями для промышленных предприятий

Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell объявило о выводе на рынок программного обеспечения для управления изменениями и документирования, которое поможет заказчикам обеспечить согласованную работу промышленных систем управ
13.03.2017 Honeywell и Seeq объявили о сотрудничестве в области промышленного интернета вещей

Компания Honeywell и Seeq объявили о начале сотрудничества в рамках инициативы Honeywell Connected Plant. Цель сотрудничества — помочь промышленным предприятиям более эффективно использовать данн
14.02.2017 Решение Honeywell стало первой официально зарегистрированной хост-системой по протоколу HART

ания, работающих по протоколу связи HART, обеспечит дальнейший рост количества решений по автоматизации, основывающихся на данной технологии».Пратт также особо подчеркнул значение продукта корпорации Honeywell: «Регистрация хост-системы – важный шаг вперёд в развитии HART-технологий в перерабатывающих отраслях промышленности. Мы ожидаем, что Honeywell FDM подтолкнёт других крупных по
08.02.2017 Honeywell и Aereon займутся совместным развитием интернета вещей в нефтегазовом секторе

которые помогут промышленным предприятиям повысить безопасность, эффективность и надежность производственных операций за счет использования ресурсов экосистемы промышленного интернета вещей (IIoT) от Honeywell.«В течение многих лет производители искали пути решения производственных проблем, которые ранее считались неразрешимыми, включая незапланированные простои, наличие малопродуктивных ак
31.01.2017 Honeywell и Dover Energy Automation объединили усилия на рынке промышленного интернета вещей

Honeywell и Dover Energy Automation объявили о начале сотрудничества в рамках программы Honeywell INspire. Как рассказали CNews в компании, инициатива предполагает совместную с заказчиками разработку необходимых производственных решений и осуществляется в рамках формируемой Hon
16.12.2016 Honeywell Building Solutions применяет технологии HID Global в своем решении для обеспечения бесконтактного доступа в здания

Компания HID Global, специализирующаяся на создании систем безопасности, объявила о том, что Honeywell Building Solutions интегрировала технологию HID в новое приложение Honeywell Vector Occupant, предоставляющее владельцам удобный доступ в здания. Благодаря функции мобильного д
07.12.2016 Honeywell и Sparks Dynamics намерены вместе развивать промышленный интернет вещей

ать для повышения эффективности производственных операций. Богатый опыт Sparks Dynamics в сфере решений для контроля систем сжатого воздуха сделает уникальную экосистему промышленного Интернета вещей Honeywell — Sparks Dynamics чрезвычайно полезной для наших заказчиков».Возможности Honeywell по консолидации и обеспечению защиты данных и разработке программного обеспечения в сочетании

Публикаций - 309, упоминаний - 359

Honeywell и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 39
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
Siemens AG - Siemens Group 2673 31
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 30
Cisco Systems 5372 27
Schneider Electric 614 21
SAP SE 5601 19
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 19
Oracle Corporation 7074 19
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 17
Intel Corporation 12811 17
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 16
Google LLC 12688 15
Apple Inc 13154 15
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 14
Emerson 95 14
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Lenovo Motorola 3566 13
Zebra Technologies 158 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 12
Dell EMC 5180 11
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 10
HP - Hewlett-Packard 3662 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
Verizon - WorldCom 501 9
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 36 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
9594 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 7
Yahoo! 3726 7
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 33
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 32
Boeing 1031 22
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 10
eBay Inc 1640 10
Merrill Lynch 454 9
Газпром нефть 725 8
American Express - Amex 338 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 8
Coca-Cola Company 261 8
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 8
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 8
Lockheed Martin 777 8
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 7
Delta Air Lines - авиакомпания 90 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
Bank of America - Банк Америки 271 6
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 6
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 6
Caterpillar - 93 6
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 5
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 5
International Paper 27 5
Газпром ПАО 1493 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Airbus Group - Airbus Industries 249 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 4
American Airlines 90 4
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 4
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 4
Federated Hermes - Federated Investors 57 4
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 4
Global Partners Securities 42 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 12 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
TSSIA - Taiwan Safety and Security Industry Association 1 1
MESA International - Manufacturing Enterprise Solutions Association 2 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 117
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 50
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 32
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
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Honeywell Voyager 4 3
Google Sycamore 7 3
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Honeywell Esser 4 3
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Microsoft Office 4170 3
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Bush George - Буш Джордж 336 5
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Соркин Леонид 5 4
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 4
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Орехов Алексей 9 3
Зенкевич Алексей 3 3
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Подольный Вадим 8 3
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Green Peter - Грин Питер 16 3
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Kapur Vimal - Капур Вимал 3 3
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Шаповалов Александр 18 2
Карпов Илья 32 2
Растопшин Павел 54 2
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Серчугов Евгений 2 2
Стефанов Руслан 2 2
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Mark Sen Gupta - Марк Сен Гупта 2 2
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Пугачев Михаил 2 2
Лиманский Олег 8 2
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Солдатенков Дмитрий 5 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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