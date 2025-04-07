PT ISIM обнаруживает аномалии и опасные операции в системах управления технологическим процессом Honeywell ониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) добавлен пакет экспертизы с поддержкой сетевых протоколов для управления и обмена данными компании Honeywell из области технологий автоматизации промышленности и управления производственными процессами. Теперь PT ISIM детально разбирает трафик семейства Experion PKS. Выявляются опасные коман

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером Главные причины утечки данных Исследование Hudson Rock показывает, что десятки сотрудников крупнейших военных подрядчиков, включая Lockheed Martin, Boeing и Honeywell, а также военнослужащие армии и флота США оказались заражены инфостилером, это следует из отчета на сайте аналитической компании Hudson Rock. В течение многих лет армия США и ее оборо

ИТ-компания из США настолько разорилась в России, что суд отказался ее банкротить Денег на банкротство нет Как выяснил CNews, российской структуре американской корпорации Honeywell, АО «Хоневелл», производящей электронные системы управления и автоматизации, удалось избежать процедуры банкротства. Но произошло это не из-за признания ее бизнеса достаточно устойчив

Российские ИТ-компании завалили исками производителя систем автоматизации из США Десятки исков на полмиллиарда Как выяснил CNews, на американскую корпорацию Honeywell, производящую электронные системы управления и автоматизации, с февраля 2022 г. было подано 88 исков от российских компаний. Общая их сумма, по данным базы Арбитражных судов, составил

Новинка Honeywell: уличная 4K камера серии 70 с бортовой видеоаналитикой и поддержкой распознавания лиц «АРМО-системы» представила уличные IP-камеры Honeywell HC70WB8R2, отличительной особенностью которых, как и других моделей, входящих в новую 70-ю серию, являются расширенные возможности видеоаналитики на базе алгоритмов искусственного инт

ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ России, запустила технологию голосового отбора в распределительных центрах сети. Голосовое решение Honeywell, адаптированное и внедрённое компаниями «Голосовые решения» и ГК «Корус консалтинг»

Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ить руками. В случае маркированных товаров, их вообще не удастся продать, потому что невозможно передать данные в государственную базу данных. CNews: Какие основные решения в этом сегменте предлагает Honeywell? Насколько обширна линейка компании? Алексей Орехов: Honeywell — американская компания, которая работает в России уже около 50 лет через российское юрлицо. В свое время Hone

Vertiv и Honeywell сделают ЦОДы более экологичными и решения будут доступны уже в 2020 году. В основе новых решений лежат системы управления зданиями (BMS), программное обеспечение для эксплуатации зданий, системы охраны и обеспечения безопасности от Honeywell, а также источники бесперебойного питания (ИБП), системы распределения электропитания, системы регулирования температуры и мониторинга инфраструктуры и модульные решения от Vertiv. Он

Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации а на продукты AIDC российская компания Treolan объявила об усилении направления автоматической идентификации, и с января 2020 г. начала поставки решений для автоматической идентификации подразделения Honeywell Productivity Products and Solutions (PPR) в качестве официального дистрибьютора. CNews: Игорь, расскажите, чем занимается компания Treolan и какие у вас основные ИТ-интересы? Игорь Ив

Honeywell представила высокоинтегрированную виртуальную среду Experion IT HIVE сложившиеся в отрасли правила управления ИТ-инфраструктурой систем управления и их размещения, — отметил Джо Бастон (Joe Bastone), директор по управлению линейкой продуктов Experion PKS подразделения Honeywell "Промышленная автоматизация". — Опираясь на десятилетний опыт Honeywell в области виртуализации промышленной ИТ-инфраструктуры, заказчики теперь могут размещать свои рабочие на

Treolan стал официальным дистрибьютором решений Honeywell Treolan, российский ИТ-дистрибьютор, и Honeywell, специалист в области технологий и промышленного производства, подписали дистрибьюторское соглашение. С начала 2020 г. Treolan начинает поставки решений для автоматической идентификац

Honeywell выпустила ПО для управления эффективностью предприятия Honeywell объявила о выпуске Honeywell Forge for Industrial — программного пакета для управления производственными показателями в сфере операционных технологий. В нем использованы цифровые двойники техпроцессов и активов,

Honeywell представила решение для защиты от вредоносных USB-устройств защиты гармонично сочетаются с дополнительными возможностями SMX для обнаружения вредоносных программ с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ). Это, согласно исследованию Honeywell, позволяет повысить эффективность обнаружения на 40% по сравнению с традиционными антивирусными решениями. В совокупности эти обновления для платформы SMX обеспечивают всеобъемлющую з

Honeywell открыла новый завод в России емонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, генеральный директор ОЭЗ ППТ «Липецк» Иван Кошелев, а также заказчики и партнеры Honeywell. «Уже более 40 лет мы поддерживаем российские предприятия технологиями в сфере автоматизации, нефтехимии, безопасности, повышения производительности и энергоэффективности, – отметил Н

Honeywell представила новый беспроводной датчик давления для систем контроля и управления ехнологических процессов. Благодаря выводу на рынок многопротокольной сетевой платформы OneWireless Honeywell стала первой компанией, поддерживающей два ведущих промышленных протокола беспровод

Исследование Honeywell: USB-устройства представляют серьезную угрозу для промышленных объектов Новое исследование, проведенное Honeywell, показало, что съемные USB-носители, такие как флеш-накопители, представляют значительную угрозу для киберзащиты различных промышленных сетей управления технологическими процессами. П

Honeywell объявила о выпуске новой единой платформы для систем безопасности корпоративного уровня Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell объявило о выпуске Safety Manager SC, нового поколения флагманской платформы Safety Manager. Благодаря масштабируемой модульной архитектуре это решение может использоваться в качестве

Honeywell выпустила новую версию программируемого логического контроллера ControlEdge ольким новым функциям ПЛК заказчики смогут выбирать из большего числа сторонних систем и контрольно-измерительных приборов, а также пользоваться преимуществами дополнительных средств проектирования. «Honeywell – первая в отрасли компания, которая предложила полноценную экосистему, включающую в себя ПЛК, систему диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA) и распределенную систему управлен

Honeywell выпустила новое решение для распределенной киберзащиты промышленных объектов жностей подключения вопрос интеграции средств киберзащиты на промышленных объектах становится все более важным. Новое решение для управления распределенными средствами киберзащиты основано на системе Honeywell ICS Shield, которая осуществляет централизованное управление защитой эксплуатационных технологий (ЭТ) для обеспечения безопасности подключенных промышленных систем управления (ПСУ), о

Honeywell представила новые интеллектуальные носимые устройства для технического персонала промышленных предприятий ыпуске нового носимого handsfree-устройства, которое позволяет техническому персоналу на местах более безопасно, надежно и эффективно выполнять свою работу. В серии интеллектуальных носимых устройств Honeywell Connected Plant Skills Insight используется прикрепленный к оголовью дисплей, управляемый голосовыми командами и отображающий текущие данные, документы, описания рабочих процедур, а т

Honeywell представила решение для обучения персонала на основе дополненной и виртуальной реальности ной реальности (VR) для обучения производственного персонала важнейшим действиям на производстве. Учитывая тенденцию старения кадров и необходимость качественной передачи знаний молодым специалистам, Honeywell разработала систему профессионального обучения Connected Plant Skills Insight Immersive Competency. Она предназначена для ускоренного и более эффективного обучения нового производстве

Honeywell представила систему оперативного мониторинга безопасности персонала ла о выпуске нового решения для оперативного мониторинга безопасности персонала промышленных объектов и удаленных площадок. Новый продукт под названием Personal Gas Safety, включенный в пакет решений Honeywell Connected Plant Skills Insight, помогает защитить персонал и ускорить принятие ответных мер в случае опасных утечек или травм.Носимые газовые детекторы в составе продукта контролируют

LG И Honeywell представят совместные решения для ИБ автомобилей электроники Consumer Electronics Show 2018 в Лас-Вегасе в начале этого месяца и на недавно завершившемся Североамериканском международном автосалоне 2018 в Детройте.Целью сотрудничества компаний LG и Honeywell стало создание для автопроизводителей технологии информационной безопасности следующего поколения, призванной защитить коммуникационные системы внутри транспортного средства, а также

Honeywell представила производственный архив Uniformance Cloud Historian Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell объявило о выпуске производственного архива Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian. Новое предложение представляет собой облачное решение, основанное на концепци

Исследование Honeywell: компании не торопятся укреплять киберзащиту ост числа кибератак по всему миру. Исследование в виде опроса под названием «Киберзащита промышленных объектов как приоритет руководителей предприятий» было проведено компанией LNS Research по заказу Honeywell. В ходе исследования было опрошено 130 руководителей промышленных компаний, ответственных за принятие стратегических решений. В числе респондентов – преимущественно представители круп

Hyperion Group обеспечит дистрибуцию и техподдержку Honeywell Connected Plant в России Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell и Hyperion Group подписали трехлетнее соглашение о расширении спектра решений, продаваемых в России. По условиям контракта, Hyperion, авторизованный дистрибутор продукции Honeywell

Honeywell и Hyperion Group будут поставлять ПО Honeywell Connected Plan российским заказчикам Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell и компания Hyperion Group подписали трехлетнее соглашение о расширении спектра решений, продаваемых в России. По условиям контракта, Hyperion, авторизованный дистрибутор продукции

Honeywell представила решение для модернизации диспетчерских на промышленных предприятиях Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell объявило о выпуске нового решения Experion Local Control Network (LCN). С его помощью заказчики смогут осуществить поэтапную модернизацию устаревших систем управления прежнего поколен

Honeywell завершила процесс приобретения компании Nextnine Корпорация Honeywell сообщила о завершении процесса приобретения компании Nextnine, о котором было объяв

Honeywell представила систему реального времени SCADA в виде защищенного сервиса Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell объявило о выпуске сервиса Experion Elevate – системы реального времени для диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Experion Elevate гарантирует предсказуемость затрат, прос

Honeywell представила новый контроллер ControlEdge для системы управления Experion Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell объявило о выпуске новой версии программируемого логического контроллера (ПЛК) ControlEdge. В сочетании с распределенной системой управления Honeywell Experion (РСУ) этот ПЛК п

Honeywell представила SDK для расширения возможностей промышленного интернета вещей Подразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell объявило о выпуске первого надежного и полностью масштабируемого комплекта средств разработки ПО для упрощения взаимодействия программных систем промышленного назначения, который позв

Honeywell будет обучать операторов промышленного оборудования в «облаках» Подразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell объявило о выпуске нового решения для обучения операторов промышленного оборудования, основанного на платформе UniSim Competency Suite. Как рассказали CNews в компании, UniSim eLearn,

Honeywell представила новую систему автоматизации управления изменениями для промышленных предприятий Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell объявило о выводе на рынок программного обеспечения для управления изменениями и документирования, которое поможет заказчикам обеспечить согласованную работу промышленных систем управ

Honeywell и Seeq объявили о сотрудничестве в области промышленного интернета вещей Компания Honeywell и Seeq объявили о начале сотрудничества в рамках инициативы Honeywell Connected Plant. Цель сотрудничества — помочь промышленным предприятиям более эффективно использовать данн

Решение Honeywell стало первой официально зарегистрированной хост-системой по протоколу HART ания, работающих по протоколу связи HART, обеспечит дальнейший рост количества решений по автоматизации, основывающихся на данной технологии».Пратт также особо подчеркнул значение продукта корпорации Honeywell: «Регистрация хост-системы – важный шаг вперёд в развитии HART-технологий в перерабатывающих отраслях промышленности. Мы ожидаем, что Honeywell FDM подтолкнёт других крупных по

Honeywell и Aereon займутся совместным развитием интернета вещей в нефтегазовом секторе которые помогут промышленным предприятиям повысить безопасность, эффективность и надежность производственных операций за счет использования ресурсов экосистемы промышленного интернета вещей (IIoT) от Honeywell.«В течение многих лет производители искали пути решения производственных проблем, которые ранее считались неразрешимыми, включая незапланированные простои, наличие малопродуктивных ак

Honeywell и Dover Energy Automation объединили усилия на рынке промышленного интернета вещей Honeywell и Dover Energy Automation объявили о начале сотрудничества в рамках программы Honeywell INspire. Как рассказали CNews в компании, инициатива предполагает совместную с заказчиками разработку необходимых производственных решений и осуществляется в рамках формируемой Hon

Honeywell Building Solutions применяет технологии HID Global в своем решении для обеспечения бесконтактного доступа в здания Компания HID Global, специализирующаяся на создании систем безопасности, объявила о том, что Honeywell Building Solutions интегрировала технологию HID в новое приложение Honeywell Vector Occupant, предоставляющее владельцам удобный доступ в здания. Благодаря функции мобильного д