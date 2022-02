ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ

ГК «О’кей», одна из продовольственных сетей в России, запустила технологию голосового отбора в распределительных центрах сети. Голосовое решение Honeywell, адаптированное и внедрённое компаниями «Голосовые решения» и ГК «Корус консалтинг», позволило ритейлеру увеличить производительность сотрудников распределительных центров и улучшить скорость комплектации на разных товарных группах.

В результате успешного пилотного проекта, запущенного на Московских складах сети «О’кей», технология голосового отбора Honeywell была масштабирована и сегодня функционирует во всех РЦ компании: РЦ «Литвиново драй», РЦ «Север», РЦ «Петро-Славянка» и РЦ «Шушары».

Проект реализовали в рекордно короткий срок – с момента согласования функциональных требований до запуска прошло всего два месяца. По итогам первых трех месяцев производительность сотрудников распределительных центров увеличилась в среднем на 12%.

В настоящее время технология применяется для отбора 90% наименований товаров. Компания рассматривает возможность подключения технологии для всех товарных групп, включая маркированные товары.

Реализованное решение учитывает особенности обработки широкого ассортимента номенклатурных позиций распределительного центра, включая маркированный, ветеринарный и тарно-весовые товары, а также единицы отбора переменной вложенности. Отличительной особенностью голосовой технологии служит низкий порог включения в процесс новых пользователей. Качественно разработанная методика обучения и инструкции позволяют оперативно приступить к работе всем вновь прибывшим комплектовщикам. Гибкая система локализации исключает языковые барьеры использования Pick by Voice: обеспечена возможность работы не только на русском, но и на узбекском, и таджикском языках, а технология способна распознавать индивидуальное произношение каждого работника склада.

«В поиске новых способов оптимизации логистических процессов команда сети “О’кей” в 2021 г. провела исследование рынка голосовых технологий, позволяющих повысить эффективность складской комплектации, минимизировать количество ошибок на складах и увеличить производительность персонала. По итогам cравнения голосовых решений было выбрано решение Honeywell (партнер по внедрению – компания «Голосовые решения», интеграция со стороны WMS Manhattan SCALE – «Корус консалтинг»). Это решение показало очень высокое качество распознавания и производительность, и дало возможность построения рабочих процессов на складах по принципу “свободных глаз и рук”», – отметил директор по логистике ГК «О’кей» Игорь Шацкий.

O ГК «О’кей»

На 31 декабря 2021 г. в Группу входило 230 магазинов в России (78 гипермаркетов и 152 дискаунтера) общей торговой площадью 625572 кв.м. Группа открыла свой первый гипермаркет в 2002 г. в Санкт-Петербурге. В 2015 г. Группа запустила сеть дискаунтеров «Да!». Группа управляет пятью распределительными центрами на территории России: тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает более 20 тыс. сотрудников. В 2020 г. выручка Группы достигла 174,3 млрд руб., а EBITDA — 14,8 млрд руб. Акционерная структура ГК «О` О’кей»: NISEMAX Co Ltd — 43,20%, GSU Ltd — 30,03%, акции в свободном обращении — 26,77%.

О компании «Голосовые решения»

Компания «Голосовые решения» занимается конфигурированием, внедрением, настройкой системы голосового управления от компании Honeywell. В сервисном центре в г. Москве осуществляется гарантийный и постгарантийный ремонт оборудования, осуществляется поддержка 24Х7.

С 2015 компания «Голосовые решения» является платиновым партнером компании Honeywell.

Клиентами компании являются Х5 Retail Group, «Верный», торговая сеть «Молния-Spar», «Слата», Unilever, дискаунтер «Да!».

О компании ГК «Корус консалтинг»

Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.

О корпорации Honeywell

Многоотраслевая корпорация Honeywell занимается разработкой промышленных технологий. Подразделение «Технологии безопасности и повышения производительности труда» (SPS) корпорации Honeywell поставляет заказчикам по всему миру продукцию, программное обеспечение и решения на базе цифровых технологий, которые повышают производительность труда, безопасность на рабочем месте и улучшают показатели использования активов.