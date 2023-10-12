X5 Group ИКС 5 Ритейл Групп Агроторг

X5 запустила собственную платформу аутентификации сотрудников «Х5 ключ» лючевым сервисам и данным компании более удобным и безопасным. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Сегодня системой «Х5 ключ» уже пользуются более 60 тыс. офисных и розничных сотрудн

X5 открывает данные с помощью Data Bridge up, продуктовая розничная компания, расширяет возможности цифровой платформы для поставщиков Dialog.X5 и внедряет систему быстрого и удобного получения данных. X5 DataBridge позволит пар

X5 Group автоматизировала сбор и учет показателей устойчивого развития существенных отклонений или отсутствия данных система сразу информирует ответственного сотрудника. «X5 Group – публичная компания, которая постоянно совершенствует раскрытие данных, отчетность,

Х5 запустила лабораторию искусственного интеллекта в ИТМО , которые улучшит жизнь миллионов покупателей», – сказал Михаил Неверов, директор по анализу данных X5 Group. «Для развития нашего сообщества AI Talent Hub и магистрантов крайне важен запуск пр

Технологии VisionLabs помогли X5 Group масштабировать сервис оплаты улыбкой на 4,1 тыс. магазинов компании. Подключить его можно через приложение «Сбербанк онлайн». «Мы рады, что совместный проект X5 Group и VisionLabs удалось масштабировать на миллионы клиентов торговых сетей «Пятерочка»

Нейросети помогут покупателям на кассе самообслуживания Х5 в Москве и готовится к масштабированию по всей сети устройств. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Данное решение позволяет справиться сразу с несколькими видами типичных ошибок. Нап

X5 И «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки граммного обеспечения и собственных касс Х5 российской сборки. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Оплата улыбкой занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной тра

X5 Group и VK стали партнерами по развитию технологий ict. ML-алгоритмы помогут профилировать и сегментировать аудиторию текущих и потенциальных клиентов X5 Group и определять инсайты для развития бизнеса. Партнеры уже реализовывают первые проекты

«Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии Запрос в Минцифры X5 Group, розничная торговая компания, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик

Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики «Сбертех», дочерняя компания «Сбера», обеспечила переход X5 Group на платформу Sber Process Mining для анализа и повышения эффективности процессов. По

X5 Group и «Сберкорус» начали масштабирование системы электронных транспортных накладных Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» и компания X5 Group начинают тестирование электронных транспортных накладных в рамках Государственной ин

X5 Group перевела процессы управления данными киберразведки на решение российского разработчика R-Vision Vision. Специалисты центра мониторинга и реагирования на инциденты (Security Operation Center, SOC) X5 Group применяют данные киберразведки в своей работе на протяжении нескольких лет. Также ко

X5 внедрила голосовую сборку на распределительных центрах приводит к более быстрой доставке и довольным клиентам. Решение голосовой сборки позволило компании X5 продолжать реализацию своего плана по открытию распределительных центров. Компания выявила

«Сбер» и X5 Group тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети «Пятёрочка» «Сбер» и X5 Group продолжают развивать сервис снятия наличных на кассах магазинов. Теперь он работает

Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке» Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке». В новой роли Георгий будет отвечать за ассортимент и работу с поставщиками, развит

X5 Group запускает платформу мониторинга ИТ-ландшафта на базе ИИ ации» полностью автоматизируют процесс построения и актуализации ресурсно-сервисной модели для всей X5 Group и на ее основе создадут «карту цифрового здоровья» бизнеса. После полного запуска си

Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей магазинов Street Beat и re:Store на платформу Naumen Contact Center SaaS Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей на облачное решение Naumen Contact Center. На платформе компания обрабатывает звонки клиентов розничных сетей Street Beat и re:Store

Dialog X5 и NielsenIQ запустят совместные аналитические продукты Цифровая платформа для поставщиков Dialog компании X5 Group и измеритель FMCG-ритейла NielsenIQ стали официальными аналитическими партнерами и о

Добежать до кассы за 60 секунд: «Пакет» от X5 запустил игру, которая дарит промокоды Сервис «Пакет» от X5 Group совместно с информационно-развлекательным сообществом Пикабу создал игру в жанре раннер «Чем дальше, тем выгоднее». Она позволяет понять, насколько экономными могут быть покупки. В ход

Российские инвесторы смогут купить акции «Яндекса» и Ozon за доллары ки HeadHunter, маркетплейса в сфере недвижимости «Циан», интернет-ритейлера Ozon, а также ритейлера X5 Group. Об этом говорится в сообщении фондовой площадки. Торги возобновятся 9 января 2023 г

Сбежавшая из России бывшая «дочка» Huawei выпустила сверхдешевый антикризисный смартфон с большим аккумулятором. Цена Уже не Huawei Компания Honor, до осени 2020 г., являвшаяся суббрендом китайской Huawei, анонсировала сверхдешевый по меркам 2022 г. смартфон X5. Устройство относится к супербазовому уровню, за исключением аккумулятора – батарея здесь больше, чем во многих топовых мобильниках современности. Honor X5 работает на Android Go – ур

«Сбер» и X5 Group помогут получить наличные в «Пятёрочке» «Сбер» совместно с X5 Group запустил сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок в сети «Пятё

X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве Российский оператор цифрового телевидения «Триколор» и продуктовая розничная компания X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве. Онлайн-кинотеатр «Триколора» на особых услови

Более 150 поставщиков стали пользователями сервисов Dialog.X5 за два года работы одуктами внутри единой платформы Dialog можно осуществлять бесшовно, без ввода логина и пароля. *** X5 Retail Group N.V. – российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазина

X5 запустила доставку через «Яндекс еду» Продукты и готовую еду из магазинов торговых сетей X5 Group, российской продуктовой розничной компании, теперь можно заказать с помощью «Яндекс

VK в партнерстве с X5 Group запускают цифровую аудиорекламу в супермаркетах VK в партнерстве с X5 Group запустили решение для трансляции цифровой аудиорекламы в супермаркетах. К инструмент

Х5 и «Яндекс» запускают совместное продвижение подписок ллы или оформленные ранее услуги. Новым клиентам будет предложено зарегистрироваться в системе. *** X5 Retail Group N.V. – российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазина

X5 объявляет о запуске собственного WebApp, встраиваемого в Telegram сте с командой Wame», – комментирует Анна Фомичева, руководитель операционной деятельности "Паке"”, X5 Group. Протестировать чат-бот может каждый желающий. Те пользователи, у которых еще не под

«Сбермаркет» запустил доставку из Vprok.ru доступна в 65 городах России, на данный момент к ней подключено уже около 2700 торговых точек. *** X5 Retail Group N.V – российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинам

X5 Group выбрала RPA-платформу «Гринатома» для миграции программных роботов «Гринатом» окажет услуги по миграции 150 роботов X5 Group на основе собственной разработки – платформы программной роботизации «Атом.РИТА». В

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Х5 Transport автоматизировала подбор персонала нтуре – от создания заявок на подбор до оформления кандидатов. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. В результате внедрения системы уже было принято более 5600 новых сотрудников. С пом

«Сбермаркет» и X5 Group объявили о сотрудничестве в области экспресс-доставки Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и X5 Group объявили о начале сотрудничества в сегменте быстрой доставки. До конца 2022 г. к сер

IoT-платформа InOne контролирует работу холодильного оборудования в «Пятерочке» организации тикету будет повышен приоритет, и к нарушителям будут применяться штрафные санкции. *** X5 Retail Group N.V. — российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазина

Технологии повысили доступность товаров в магазинах «Пятерочка» бные проекты единичны в нашей стране — и использование системы “Пополнение магазинов” характеризует X5 Group как одного из лидеров цифрового ритейла в России», — отметил Степан Нестеров, директ

X5 Group развернет облако в дата-центре Selectel чной инфраструктуры и услуг дата-центров, предоставил инфраструктуру для запуска облачной платформы X5 Group — частного облака Salt на основе open source (открытых) технологий и разработок Х5 G

«Сбер» и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах «Сбер» и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах супермаркетов «Перекресток» при безналичн

Axelot WMS X5 запущена одновременно на двух складах компании ООО «Упаковка и Сервис» вершить внедрение в короткие сроки. В результате договор о сотрудничестве был заключен с Axelot, и специалисты компании приступили к работе над проектом. Для внедрения была выбрана система Axelot WMS X5, а для интеграции WMS с корпоративной информационной системой использовалась шина данных Datareon ESB. Сперва планировался пилотный запуск склада, площадью 6000 кв. м., в Ногинске. Затем уже

«Сбер» и X5 Group обсуждают расширение сотрудничества в сфере развития экосистемных и цифровых продуктов «Сбер» и X5 обсуждают расширение сотрудничества, что предполагает совместные проекты в области электро