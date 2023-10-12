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X5 Group ИКС 5 Ритейл Групп Агроторг

X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг

X5 Group — российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает работает в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post, и «Много Лосося», а также собственными службами логистики, прямого импорта и рядом цифровых сервисов для партнеров.

На 31 декабря 2021 г. под управлением компании находились 19 121 магазин в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17 972 магазинов «Пятёрочка», 990 супермаркетов «Перекрёсток» и 72 жестких дискаунтеров «Чижик». Под управлением компании находятся 47 распределительных центров и 4 480 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. В компании работают более 335 тыс. сотрудников


12.10.2023 X5 запустила собственную платформу аутентификации сотрудников «Х5 ключ»

лючевым сервисам и данным компании более удобным и безопасным. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Сегодня системой «Х5 ключ» уже пользуются более 60 тыс. офисных и розничных сотрудн
06.10.2023 X5 открывает данные с помощью Data Bridge

up, продуктовая розничная компания, расширяет возможности цифровой платформы для поставщиков Dialog.X5 и внедряет систему быстрого и удобного получения данных. X5 DataBridge позволит пар
13.09.2023 X5 Group автоматизировала сбор и учет показателей устойчивого развития

существенных отклонений или отсутствия данных система сразу информирует ответственного сотрудника. «X5 Group – публичная компания, которая постоянно совершенствует раскрытие данных, отчетность,
05.09.2023 Х5 запустила лабораторию искусственного интеллекта в ИТМО

, которые улучшит жизнь миллионов покупателей», – сказал Михаил Неверов, директор по анализу данных X5 Group. «Для развития нашего сообщества AI Talent Hub и магистрантов крайне важен запуск пр
14.08.2023 Технологии VisionLabs помогли X5 Group масштабировать сервис оплаты улыбкой на 4,1 тыс. магазинов

компании. Подключить его можно через приложение «Сбербанк онлайн». «Мы рады, что совместный проект X5 Group и VisionLabs удалось масштабировать на миллионы клиентов торговых сетей «Пятерочка»

09.08.2023 Нейросети помогут покупателям на кассе самообслуживания Х5

в Москве и готовится к масштабированию по всей сети устройств. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Данное решение позволяет справиться сразу с несколькими видами типичных ошибок. Нап
02.08.2023 X5 И «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки

граммного обеспечения и собственных касс Х5 российской сборки. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Оплата улыбкой занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной тра
26.07.2023 X5 Group и VK стали партнерами по развитию технологий

ict. ML-алгоритмы помогут профилировать и сегментировать аудиторию текущих и потенциальных клиентов X5 Group и определять инсайты для развития бизнеса. Партнеры уже реализовывают первые проекты
10.07.2023 «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии

Запрос в Минцифры X5 Group, розничная торговая компания, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик
01.06.2023 Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», обеспечила переход X5 Group на платформу Sber Process Mining для анализа и повышения эффективности процессов. По
01.06.2023 X5 Group и «Сберкорус» начали масштабирование системы электронных транспортных накладных

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» и компания X5 Group начинают тестирование электронных транспортных накладных в рамках Государственной ин
15.05.2023 X5 Group перевела процессы управления данными киберразведки на решение российского разработчика R-Vision

Vision. Специалисты центра мониторинга и реагирования на инциденты (Security Operation Center, SOC) X5 Group применяют данные киберразведки в своей работе на протяжении нескольких лет. Также ко
03.04.2023 X5 внедрила голосовую сборку на распределительных центрах

приводит к более быстрой доставке и довольным клиентам. Решение голосовой сборки позволило компании X5 продолжать реализацию своего плана по открытию распределительных центров. Компания выявила
28.03.2023 «Сбер» и X5 Group тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети «Пятёрочка»

«Сбер» и X5 Group продолжают развивать сервис снятия наличных на кассах магазинов. Теперь он работает

03.03.2023 Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке»

Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке». В новой роли Георгий будет отвечать за ассортимент и работу с поставщиками, развит
13.02.2023 X5 Group запускает платформу мониторинга ИТ-ландшафта на базе ИИ

ации» полностью автоматизируют процесс построения и актуализации ресурсно-сервисной модели для всей X5 Group и на ее основе создадут «карту цифрового здоровья» бизнеса. После полного запуска си
08.02.2023 Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей магазинов Street Beat и re:Store на платформу Naumen Contact Center SaaS

Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей на облачное решение Naumen Contact Center. На платформе компания обрабатывает звонки клиентов розничных сетей Street Beat и re:Store
06.02.2023 Dialog X5 и NielsenIQ запустят совместные аналитические продукты

Цифровая платформа для поставщиков Dialog компании X5 Group и измеритель FMCG-ритейла NielsenIQ стали официальными аналитическими партнерами и о
01.02.2023 Добежать до кассы за 60 секунд: «Пакет» от X5 запустил игру, которая дарит промокоды

Сервис «Пакет» от X5 Group совместно с информационно-развлекательным сообществом Пикабу создал игру в жанре раннер «Чем дальше, тем выгоднее». Она позволяет понять, насколько экономными могут быть покупки. В ход
03.01.2023 Российские инвесторы смогут купить акции «Яндекса» и Ozon за доллары

ки HeadHunter, маркетплейса в сфере недвижимости «Циан», интернет-ритейлера Ozon, а также ритейлера X5 Group. Об этом говорится в сообщении фондовой площадки. Торги возобновятся 9 января 2023 г
23.12.2022 Сбежавшая из России бывшая «дочка» Huawei выпустила сверхдешевый антикризисный смартфон с большим аккумулятором. Цена

Уже не Huawei Компания Honor, до осени 2020 г., являвшаяся суббрендом китайской Huawei, анонсировала сверхдешевый по меркам 2022 г. смартфон X5. Устройство относится к супербазовому уровню, за исключением аккумулятора – батарея здесь больше, чем во многих топовых мобильниках современности. Honor X5 работает на Android Go – ур
07.12.2022 «Сбер» и X5 Group помогут получить наличные в «Пятёрочке»

«Сбер» совместно с X5 Group запустил сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок в сети «Пятё
18.11.2022 X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве

Российский оператор цифрового телевидения «Триколор» и продуктовая розничная компания X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве. Онлайн-кинотеатр «Триколора» на особых услови
21.10.2022 Более 150 поставщиков стали пользователями сервисов Dialog.X5 за два года работы

одуктами внутри единой платформы Dialog можно осуществлять бесшовно, без ввода логина и пароля. *** X5 Retail Group N.V. – российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазина
17.10.2022 X5 запустила доставку через «Яндекс еду»

Продукты и готовую еду из магазинов торговых сетей X5 Group, российской продуктовой розничной компании, теперь можно заказать с помощью «Яндекс

17.10.2022 VK в партнерстве с X5 Group запускают цифровую аудиорекламу в супермаркетах

VK в партнерстве с X5 Group запустили решение для трансляции цифровой аудиорекламы в супермаркетах. К инструмент
13.10.2022 Х5 и «Яндекс» запускают совместное продвижение подписок

ллы или оформленные ранее услуги. Новым клиентам будет предложено зарегистрироваться в системе. *** X5 Retail Group N.V. – российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазина
12.10.2022 X5 объявляет о запуске собственного WebApp, встраиваемого в Telegram

сте с командой Wame», – комментирует Анна Фомичева, руководитель операционной деятельности "Паке"”, X5 Group. Протестировать чат-бот может каждый желающий. Те пользователи, у которых еще не под
07.10.2022 «Сбермаркет» запустил доставку из Vprok.ru

доступна в 65 городах России, на данный момент к ней подключено уже около 2700 торговых точек. *** X5 Retail Group N.V – российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинам
13.09.2022 X5 Group выбрала RPA-платформу «Гринатома» для миграции программных роботов

«Гринатом» окажет услуги по миграции 150 роботов X5 Group на основе собственной разработки – платформы программной роботизации «Атом.РИТА». В

30.08.2022 X5 перезапустила сервис подписки «Пакет»

ия и экономии», – сказал Евгений Галимский, директор по развитию сервиса идентификации в экосистеме X5 Group. Новый «Пакет» позволяет получить кешбэк 5% на покупку баллами на карту лояльности,

09.08.2022 Х5 Transport автоматизировала подбор персонала

нтуре – от создания заявок на подбор до оформления кандидатов. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. В результате внедрения системы уже было принято более 5600 новых сотрудников. С пом
01.08.2022 «Сбермаркет» и X5 Group объявили о сотрудничестве в области экспресс-доставки

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и X5 Group объявили о начале сотрудничества в сегменте быстрой доставки. До конца 2022 г. к сер
30.06.2022 IoT-платформа InOne контролирует работу холодильного оборудования в «Пятерочке»

организации тикету будет повышен приоритет, и к нарушителям будут применяться штрафные санкции. *** X5 Retail Group N.V. — российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазина
20.06.2022 Технологии повысили доступность товаров в магазинах «Пятерочка»

бные проекты единичны в нашей стране — и использование системы “Пополнение магазинов” характеризует X5 Group как одного из лидеров цифрового ритейла в России», — отметил Степан Нестеров, директ
17.05.2022 X5 Group развернет облако в дата-центре Selectel

чной инфраструктуры и услуг дата-центров, предоставил инфраструктуру для запуска облачной платформы X5 Group — частного облака Salt на основе open source (открытых) технологий и разработок Х5 G
28.03.2022 «Сбер» и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах

«Сбер» и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах супермаркетов «Перекресток» при безналичн
18.03.2022 Axelot WMS X5 запущена одновременно на двух складах компании ООО «Упаковка и Сервис»

вершить внедрение в короткие сроки. В результате договор о сотрудничестве был заключен с Axelot, и специалисты компании приступили к работе над проектом. Для внедрения была выбрана система Axelot WMS X5, а для интеграции WMS с корпоративной информационной системой использовалась шина данных Datareon ESB. Сперва планировался пилотный запуск склада, площадью 6000 кв. м., в Ногинске. Затем уже
22.02.2022 «Сбер» и X5 Group обсуждают расширение сотрудничества в сфере развития экосистемных и цифровых продуктов

«Сбер» и X5 обсуждают расширение сотрудничества, что предполагает совместные проекты в области электро
20.12.2021 X5 Group внедрила платформу AБ-тестирования

емых задач и масштабу обработки данных продукт является уникальным для рынка. Справочная информация X5 Retail Group N.V.— российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинам

Публикаций - 793, упоминаний - 1002

X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10082 127
7352 91
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8127 75
SAP SE 4901 63
IBM - International Business Machines Corp 9210 60
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 150 58
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7403 56
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8847 55
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 310 54
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1946 51
Microsoft Corporation 23877 48
Schneider Electric 511 48
Центр2М - Center2М 6 45
Rimini Street 53 45
Schneider Electric Secure Power 61 44
VK - Mail.ru Group 3247 43
Yandex - Яндекс 6147 43
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 108 43
Oracle Corporation 6393 41
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 409 40
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Норникель Технические сервисы 40 38
Такском - Taxcom 223 37
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 278 37
Ситилабс 40 37
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 268 33
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1552 32
ABB Group - Asea Brown Boveri 237 32
Inventive Retail Group 70 30
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2550 29
Google LLC 11116 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2770 27
Huawei 3601 25
Intel Corporation 11757 25
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 51 24
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 131 24
Крок - Croc 1706 23
Diasoft - Диасофт 652 23
Luxms 31 23
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 13 22
Samsung Electronics 9878 22
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 375 225
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5654 185
X5 Group - Перекрёсток 359 180
РЖД - Российские железные дороги 1707 116
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 97
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2369 95
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1891 94
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 360 90
Интеррос - Росбанк АКБ 553 89
Карусель - Сеть гипермаркетов 183 86
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 835 81
Альфа-Банк 1552 80
Лента - Сеть розничной торговли 1747 80
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 124 76
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 628 76
Почта России ПАО 1941 72
ГПБ - Газпромбанк 978 71
ОМК - Объединенная металлургическая компания 107 69
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 718 66
Ингосстрах СПАО 361 63
Сургутнефтегаз - СНГ 239 62
МКБ - Московский кредитный банк 461 56
Окей - О'Кей - Гипермаркет 185 54
ПГК - Первая грузовая компания 116 54
Магнит - Тандер - сеть магазинов 686 52
ПСБ - Промсвязьбанк 760 47
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 239 47
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 45
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 145 44
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 44
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 389 43
Газпром нефть 511 42
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 340 41
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 10 40
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 224 39
OKS Group 47 38
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 38
Mary Kay - Мэри Кэй 90 36
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 315 35
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1008 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7949 99
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2567 75
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1659 74
Федеральное казначейство России 1592 71
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 58
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 157 54
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2018 48
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2445 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2821 45
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 48 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3882 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4551 40
Правительство Москвы 1872 40
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 19 37
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1463 36
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 24
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 200 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 407 22
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 49 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 20
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 640 19
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1824 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 15
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 302 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 17 13
Верховный суд РФ - Судебный департамент 16 13
Верховный суд Российской Федерации 707 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 12
Президент Российской Федерации 3376 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 680 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 700 11
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 177 11
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 10 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2809 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1613 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2875 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 11
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 24 6
Linux Foundation 168 6
Gen-Z Consortium 11 5
OpenCAPI Consortium 13 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 0 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 29 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 59 5
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 531 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 5 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 39 2
CCFA - China Chain Store & Franchise Association - Ассоциация Розничный сетей и Франшизы Китайской народной республики 2 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 2
АФТ - Ассоциация Финтех 52 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 14 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 49 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 21 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 37 1
4CIO 743 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 2 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 129 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 91 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20405 388
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21841 375
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 269
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2337 235
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1550 219
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6102 199
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3562 189
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2005 155
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10210 131
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 998 130
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8063 121
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15548 111
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4764 106
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 24 101
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17236 99
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3979 96
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2353 93
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1077 88
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 1335 87
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4394 85
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10186 80
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2697 80
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3764 78
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1739 73
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 960 71
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11534 67
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6178 64
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1287 60
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 745 59
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 34 58
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7845 57
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 926 55
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4130 54
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1632 54
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 52
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2403 52
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 67 52
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 392 51
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 726 50
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2564 50
1С:ERP Управление предприятием 321 42
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 72 38
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 632 37
Microsoft Windows 2000 940 36
Google Android 13010 35
Apple iPhone 6 597 28
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 424 26
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 92 24
Luxms BI 51 23
Microsoft Windows 14714 21
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 15
Microsoft Office 3499 15
UseTech UseBus 2 14
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 31 14
Linux OS 8539 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6534 13
Microsoft Azure 1262 12
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 92 12
Apple iOS 6915 12
Google Play - Google Store - Android Market 2601 12
Яндекс.Маркет 529 12
Apple - App Store 2703 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2272 11
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 5 11
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 1911 10
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 68 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1501 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3807 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 9
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 16 9
Microsoft Office Excel 721 9
Edisoft FactorPlat 18 9
Oracle Java - язык программирования 2643 8
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 464 8
Dell Axim PDA 22 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1485 7
Python - высокоуровневый язык программирования 645 7
Microsoft Teams - MS Teams 394 7
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 196 7
Чаркин Евгений 255 93
Натрусов Артем 228 84
Сотин Денис 184 77
Шадаев Максут 750 75
Дьяченко Валерий 91 71
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 66
Клепиков Алексей 104 60
Гимранов Ринат 110 60
Прохорова Алла 61 59
Абакумов Евгений 156 57
Урьяс Вадим 94 57
Сыкулев Андрей 77 51
Нестеров Алексей 97 49
Бурилов Андрей 79 47
Белоусов Максим 96 46
Семенихин Игорь 52 46
Богданов Кирилл 108 46
Егоров Владимир 76 45
Шипов Савва 88 45
Трофимова Людмила 46 44
Слышкин Василий 104 44
Козак Николай 94 44
Халматов Максим 60 43
Рубин Адар 43 43
Мискевич Евгений 44 43
Соловьев Алексей 80 43
Сирота Юрий 66 41
Каюмов Шамиль 49 40
Ямщиков Владимир 47 40
Волков Никита 67 40
Шевченко Владимир 133 39
Емелин Александр 41 38
Васильев Владислав 54 38
Генкина Екатерина 39 38
Лебедев Антон 47 38
Аксаков Анатолий 135 38
Горчаков Денис 42 38
Степченков Максим 59 38
Карпов Иван 71 37
Смык Виталий 42 37
Россия - РФ - Российская федерация 127247 699
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39475 313
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13424 121
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14118 116
Европа Восточная 3028 102
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 85
Европа 11995 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50107 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15475 38
Украина 6788 33
Германия - Федеративная Республика 8773 33
Азия - Азиатский регион 4269 30
Казахстан - Республика 4931 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12792 26
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 455 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8577 22
Беларусь - Белоруссия 4444 21
Франция - Французская Республика 5485 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2584 17
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 701 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3322 15
Италия - Итальянская Республика 3006 14
Россия - Сибирь 1787 12
Испания - Королевство 2868 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2258 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2645 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1150 10
Финляндия - Финляндская Республика 1621 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1325 10
Россия - ЦФО - Калужская область 876 9
Россия - СФО - Новосибирск 3791 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 9
Россия - УФО - Тюменская область 952 9
Россия - СЗФО - Республика Коми 694 8
Грузия 1108 8
Япония 10469 8
Узбекистан - Республика 1474 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1466 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 9013 470
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26889 354
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28365 268
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2745 249
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7114 113
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1934 107
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4924 103
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5129 76
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 882 74
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3266 72
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6593 72
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4465 69
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7428 67
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2346 66
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2573 61
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 695 59
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 990 55
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2547 55
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4407 54
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2695 52
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2335 50
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 307 49
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 534 43
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 81 42
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2206 41
Страхование - Страховое дело - Insurance 3116 41
Экономический эффект 897 40
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 112 39
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 39
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 38
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 37
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1128 36
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7837 33
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 156 32
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 153 31
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 852 31
Английский язык 3948 30
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 28
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1383 28
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1697 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10518 37
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 10
CNews TV 719 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 862 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 7
Forbes - Форбс 653 6
CNews - ZOOM.CNews 1466 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1302 6
Ведомости 671 6
Прайм - Агентство экономической информации 797 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 3
FT - Financial Times 1073 3
TAdviser - Центр выбора технологий 320 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 2
National Geographic 76 2
Cosmopolitan 24 2
N+1 - Издание 143 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 155 2
РОИ - Российская общественная инициатива 44 2
Silicon.com 364 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 580 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 2
РБК Daily 55 1
Пикабу 12 1
Rusbase 16 1
РИА Новости 781 1
CrunchBase 72 1
DigiTimes - Издание 1272 1
23ABC News 170 1
Мобильные системы 116 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 107 1
Times 659 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 2 1
Комсомольская правда ИД 59 1
Reddit 272 1
Известия ИД 473 1
Bloomberg 1117 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2893 89
CNews Инновация года - награда 86 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1011 26
IDC - International Data Corporation 4775 19
Gartner - Гартнер 3320 16
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 9
Data Insight - Исследовательское агентство 101 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 98 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 1 3
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 9 3
Juniper Research 510 2
Gartner - Dataquest 338 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 212 2
Research and Markets 23 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 191 2
Fortune Global 500 259 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 324 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 32 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 5 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 354 1
Forbes Global 2000 29 1
Moody's Investors Service 56 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 51 1
Tagline - Тэглайн 11 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 1
IBM Institute for Business Value 23 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 169 1
Synergy Research Group 27 1
VDC Research 6 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
IDC Russia - IDC Россия 142 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 22 1
CNews Fast рейтинг 44 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 50 1
GfK Rus - ГФК-Русь 210 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 71 1
Markets&Markets Research 85 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 15
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 246 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 694 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 630 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 78 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1319 5
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 13 4
РАН - Российская академия наук 1780 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 27 3
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 31 2
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 43 2
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 22 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 272 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 26 2
РБК - ProductStar - Продуктстар - онлайн-университет 3 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 53 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 38 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 18 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 18 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 150 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 261 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 127 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 2
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 13 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 39 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 134 1
Севергрупп ТТ - TalentTech - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 23 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 7 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 12 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 67 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 5 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 6 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 179 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
МВД РФ - СПбУ - Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации 2 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 5 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 43 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 837 162
CNews AWARDS - награда 357 109
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1556 60
CNews Баттл 60 49
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 48
CNews FORUM Кейсы 148 35
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 983 10
День молодёжи - 27 июня 5 9
CNews Мисс ИТ России 2 8
CNews APPWards 36 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 127 5
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 4
Retail Business Russia 6 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 642 3
Международный женский день - 8 марта 27 2
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 1 2
itSMF - IT Service Management Forum 14 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 51 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 438 2
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
1С:Проект года 15 1
NeurIPS 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 81 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 6 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 32 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 14 1
MEDICA 9 1
VK All Cups 16 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
Oracle OpenWorld 55 1
Oracle Modern Cloud Day 6 1
CNews Большие данные 4 1
Retail’s Big Show 1 1
ComNews Awards 7 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 17 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
X5 Idea Challenge 1 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 9 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1251469, в очереди разбора - 831644.
Создано именных указателей - 129003.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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